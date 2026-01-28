LA FAKE NEWS SUI PADRI COSTITUENTI E IL REFERENDUM DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Da alcuni giorno circola in rete questo messaggio. È interessante osservare come slogan e luoghi comuni vengano impiegati per veicolare propaganda e diffondere disinformazione.





È completamente falso dire che qualunque riforma lo voglia riportare “come nel ventennio”: oggi nessuno propone di sopprimere il CSM o metterlo sotto il controllo del governo.



Si discute, semmai, di come ridurre il peso delle correnti, rendere più trasparenti le nomine e correggere storture emerse negli ultimi anni.



Etichettare chi dissente come “pseudo-fascista” non è un argomento: è propaganda.



Pensarla diversamente non significa essere fascisti. È proprio questo il punto che andrebbe chiarito, perché ridurre un tema complesso a etichette (“o con noi o fascista”) avvelena il confronto e non aiuta a capire le riforme.



La democrazia merita fatti, fonti e lettura dei testi: documentati meglio prima di lanciare slogan inutili che non aiutano a capire e scegliere bene.





E PER FINIRE, ECCO UN ELENCO DI NOMI AUTOREVOLI CHE NON SONO DI DESTRA (ALCUNI SONO ANCHE DI SINISTRA) E CHE VOTERANNO PER IL SI

Augusto Barbera — Presidente emerito della Corte costituzionale

Perché pro Sì: interviene come volto della campagna “La sinistra che vota Sì” e rilascia dichiarazioni pubbliche sul voto.



Perché “non di destra”: l’iniziativa è promossa e presentata come area di sinistra riformista (“La sinistra che vota Sì”).





Giulio Prosperetti — Vicepresidente emerito della Corte costituzionale

Perché pro Sì: promotore del comitato “Popolari per il Sì” e dichiarazioni a favore del Sì.



Perché “non di destra”: il comitato nasce con riferimento esplicito alla tradizione popolare / ex democristiana e con l’appoggio di area Azione (Bonetti), non come comitato di destra.





Antonio Di Pietro — ex magistrato, figura pubblica/ politica (Italia dei Valori)



Perché pro Sì: indicato tra i componenti del comitato del Sì (“sì separa”).



Perché “non di destra”: la sua storia politica è pubblicamente collocata fuori dalla destra (IdV/area centrista-giustizialista).







Stefano Ceccanti — Costituzionalista; vicepresidente Libertà Eguale; ex parlamentare PD

Perché pro Sì: tra i protagonisti dell’evento “La sinistra che vota Sì”.

Perché “non di destra”: esplicitamente descritto come area sinistra riformista / provenienza PD.





Cesare Salvi — Giurista; già parlamentare PD



Perché pro Sì: tra gli intervenuti a “La sinistra che vota Sì”.



Perché “non di destra”: provenienza politica dichiarata (già PD).





Marilisa D’Amico — Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale (Università di Milano)



Perché pro Sì: tra gli intervenuti a “La sinistra che vota Sì”.



Perché “non di destra”: inserita in un contesto esplicitamente di sinistra riformista (Libertà Eguale).





Carlo Fusaro — Professore di Diritto pubblico comparato; presidente comitato scientifico Libertà Eguale



Perché pro Sì: introduce/presiede l’evento “La sinistra che vota Sì”.



Perché “non di destra”: anche qui, collocazione nel perimetro Libertà Eguale / sinistra riformista.





Vittorio Manes — Professore ordinario di Diritto penale (Università di Bologna)



Perché pro Sì: tra i partecipanti dell’evento

“La sinistra che vota Sì” e indicato nel fronte del Sì insieme ad altri penalisti/avvocati.



Perché “non di destra”: figura coinvolta nell’iniziativa “La sinistra che vota Sì”.





Giorgio Spangher — Professore emerito di Diritto processuale penale (Sapienza)



Perché pro Sì: presidente del Comitato Pannella–Sciascia–Tortora “per il Sì” (separazione carriere/sorteggio CSM) in eventi pubblici.



Perché “non di destra”: comitato di matrice radicale/garantista (non automaticamente “di destra”), con iniziative pubbliche trasmesse da Radio Radicale.



