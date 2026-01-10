Il Novecento italiano riletto attraverso le opere di Vitaliano Brancati: successo per l’incontro del Rotary

a cura di Giovanni Firera, Presidente dell'Associazione Culturale Vitaliano Brancati

A distanza di alcuni giorni dall’articolo che annunciava l’iniziativa del Rotary Club Siracusa Ortigia e del Rotaract Siracusa Ortigia dedicata a Vitaliano Brancati, la serata si è svolta confermando pienamente le aspettative. L’omaggio allo scrittore pachinese, presentato come un’occasione di riflessione sull’identità siciliana e sulla modernità della sua opera, si è tradotto in un incontro di alto valore culturale, capace di coniugare approfondimento critico, memoria storica e impegno civile.





L’incontro dedicato a Vitaliano Brancati ha confermato, ancora una volta, il ruolo centrale di Siracusa e del suo territorio come luogo di alta densità culturale, profondamente legato alla storia della letteratura italiana del Novecento. Un’area che ha dato i natali o ha visto formarsi alcune delle voci più significative del secolo scorso, da Vitaliano Brancati a Elio Vittorini, interpreti lucidi e spesso critici dell’identità siciliana e nazionale.





La serata, promossa dal Rotary Club Siracusa Ortigia insieme al Rotaract Siracusa Ortigia, si è distinta per il livello degli interventi e per la capacità di coniugare rigore accademico e riflessione civile. La relazione del professor Massimo Schilirò, docente di Letteratura Italiana Contemporanea all’Università di Catania, ha offerto una lettura approfondita e problematica dell’opera brancatiana, inserendola nel più ampio quadro della sociologia della letteratura e del Novecento italiano.









Di particolare interesse anche il contributo del professor Nunzio Bellassai, dottorando presso l’Università “La Sapienza” di Roma e la Sorbonne Nouvelle di Parigi, che ha arricchito il dibattito con un approccio critico attento alle dinamiche culturali e alla modernità dello sguardo di Brancati.

A completare il quadro, l’intervento di Giovanni Firera, Presidente dell’Associazione Culturale Vitaliano Brancati, ha sottolineato il valore attuale dell’opera dello scrittore, evidenziando l’importanza della sua eredità non solo letteraria, ma anche civile. Un impegno costante nella valorizzazione di Brancati che si traduce in iniziative culturali, dialogo tra territori e costruzione di una memoria condivisa capace di parlare al presente.





Nel complesso, l’incontro si è rivelato un momento di alto profilo culturale, capace di restituire a Brancati il ruolo che gli spetta: quello di autore profondamente meridionale e, al tempo stesso, universalmente italiano, ancora oggi indispensabile per comprendere le contraddizioni del nostro tempo.



