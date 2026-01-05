Buddismo: una religione di pace?

Si dice spesso che i buddisti siano persone pacifiche, perché così insegna la loro religione. Ma la realtà storica è più complessa e spesso scomoda.

Prendiamo il Tibet pre-1959: il paese era una teocrazia feudale sotto il Dalai Lama. L’élite sacerdotale e nobiliare possedeva quasi tutto, mentre i contadini vivevano in condizioni che si avvicinavano alla servitù. I servi non decidevano nulla della propria vita: matrimoni, morte, lavoro e beni erano nelle mani dei padroni. Venivano picchiati, mutilati, puniti con estrema crudeltà. Non esistevano ospedali diffusi, l’istruzione era monopolio dei monasteri e la vita media era breve e misera.

Non sorprende, quindi, che il “regno della bontà e della pace” fosse in realtà una società profondamente ingiusta. E non si può nascondere che il potere dei monaci, spesso con enormi ricchezze, garantisse privilegi incredibili a pochi, mentre la maggioranza soffriva.

Quando la Cina prese il controllo del Tibet nel 1950-51 e consolidò il potere nel 1959, introdusse riforme che abolirono la servitù della gleba, distribuirono terre ai contadini, costruirono scuole e ospedali, portarono irrigazione ed energia elettrica. Nonostante le violenze politiche e le repressioni culturali, molti aspetti della vita tibetana migliorano rispetto al medioevo teocratico in cui erano intrappolati.

E oggi il Dalai Lama parla di pace, compassione e diritti delle donne. Interessante: il potere della “non violenza” che promuove sarebbe praticamente impossibile senza le riforme cinesi che hanno eliminato la servitù e introdotto infrastrutture di base.

Il punto è chiaro: il buddismo può insegnare pace, ma nella realtà storica ha spesso tollerato o addirittura promosso disuguaglianze, violenze e crudeltà sociali. La “religione della pace” non è mai stata così pura come molti occidentali credono.





