Whistleblowing aziendale: come implementare un sistema efficace e conforme alla direttiva

Il whistleblowing aziendale rappresenta oggi uno strumento strategico per promuovere la trasparenza, la responsabilità e la conformità nelle organizzazioni pubbliche e private. Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 24/2023, che recepisce la direttiva europea 2019/1937, le aziende italiane sono chiamate a dotarsi di un sistema interno sicuro e confidenziale per la segnalazione di illeciti, irregolarità o comportamenti contrari all’etica professionale.

Implementare correttamente un sistema di whistleblowing significa non solo rispettare un obbligo normativo, ma anche proteggere l’impresa da rischi legali e reputazionali. Vediamo quindi come funziona, quali requisiti deve rispettare e come scegliere gli strumenti più efficaci per gestirlo.

Cosa prevede la normativa sul whistleblowing

La direttiva europea e il relativo decreto nazionale stabiliscono che tutte le aziende con più di 50 dipendenti o operanti in settori regolamentati (come finanza, ambiente, sicurezza) devono istituire canali di segnalazione interni che garantiscano riservatezza, imparzialità e protezione del segnalante.

Il sistema deve permettere di:

inviare segnalazioni scritte o orali in modo riservato;



assicurare che i dati personali e l’identità del segnalante restino protetti;



nominare un responsabile o un soggetto terzo indipendente per la gestione delle segnalazioni;



comunicare al segnalante gli esiti dell’indagine entro termini definiti.



Le aziende che non rispettano tali obblighi possono incorrere in sanzioni amministrative significative, oltre a danni d’immagine difficilmente recuperabili.

I vantaggi di un sistema di whistleblowing efficace

Come spiega Iureconsulting Srl, realtà che offre servizi di consulenza legale per le aziende, oltre a garantire la conformità normativa, un sistema di whistleblowing ben strutturato porta con sé benefici concreti per l’organizzazione:

Prevenzione dei rischi legali e finanziari : individuare tempestivamente irregolarità riduce la possibilità di sanzioni o contenziosi.



: individuare tempestivamente irregolarità riduce la possibilità di sanzioni o contenziosi. Tutela della reputazione aziendale : gestire internamente segnalazioni e criticità rafforza la fiducia di clienti, dipendenti e stakeholder.



: gestire internamente segnalazioni e criticità rafforza la fiducia di clienti, dipendenti e stakeholder. Promozione di una cultura etica e trasparente : incoraggiare la segnalazione di comportamenti scorretti contribuisce a creare un ambiente di lavoro più sicuro e leale.



: incoraggiare la segnalazione di comportamenti scorretti contribuisce a creare un ambiente di lavoro più sicuro e leale. Miglioramento della governance: le informazioni emerse dalle segnalazioni permettono di individuare vulnerabilità organizzative e intervenire in modo mirato.



Le aziende che adottano sistemi digitali di whistleblowing integrati nei propri processi di compliance riescono inoltre a ridurre i tempi di gestione e a garantire una tracciabilità completa di ogni segnalazione.

Come strutturare un sistema conforme alla direttiva

L’implementazione di un sistema di whistleblowing deve essere affrontata in modo metodico e personalizzato. I passaggi fondamentali comprendono:

Analisi preliminare dei processi aziendali per individuare le aree di rischio e definire le procedure di segnalazione.

Scelta dei canali di segnalazione: il più delle volte si opta per piattaforme digitali sicure e conformi al GDPR, che permettono di inviare segnalazioni anche in forma anonima.

Nomina del gestore delle segnalazioni (interno o esterno), che deve essere indipendente e formato per garantire imparzialità e riservatezza.

Formazione del personale su come e quando segnalare comportamenti irregolari, con particolare attenzione alla protezione del segnalante.

Definizione di un regolamento interno che disciplini modalità, tempi e responsabilità nella gestione delle segnalazioni.

Monitoraggio e revisione periodica del sistema per verificarne l’efficacia e l’allineamento normativo.



Un elemento chiave per la riuscita del sistema è la fiducia dei dipendenti: se l’ambiente di lavoro non è percepito come sicuro, i lavoratori potrebbero evitare di segnalare problemi o irregolarità.

Il ruolo della tecnologia nel whistleblowing aziendale

Le soluzioni tecnologiche hanno rivoluzionato la gestione delle segnalazioni, rendendola più efficiente, trasparente e conforme alle norme sulla privacy. Le piattaforme digitali dedicate al whistleblowing offrono numerosi vantaggi:

tracciabilità delle segnalazioni e archiviazione sicura dei dati;



anonimato garantito del segnalante;



gestione centralizzata e reportistica automatica;



accesso controllato per il personale autorizzato;



integrazione con i sistemi aziendali di compliance e risk management.



Un sistema digitale conforme consente inoltre di gestire in modo coerente segnalazioni provenienti da più filiali o paesi, assicurando uniformità nei processi.

La formazione come pilastro del sistema

La corretta implementazione del whistleblowing non può prescindere dalla formazione continua dei dipendenti e dei responsabili aziendali. Tutto il personale deve conoscere le procedure di segnalazione, le garanzie previste dalla legge e i comportamenti corretti da mantenere.

Le sessioni formative periodiche servono a rafforzare la cultura della legalità e della prevenzione, trasformando l’obbligo normativo in una vera opportunità di crescita organizzativa. Inoltre, formare i gestori delle segnalazioni su aspetti legali, psicologici e relazionali consente di affrontare con professionalità anche i casi più complessi.

L’importanza di affidarsi a consulenti qualificati

Implementare un sistema di whistleblowing conforme richiede conoscenze specifiche in ambito legale, tecnologico e organizzativo. Per questo molte imprese scelgono di collaborare con società di consulenza specializzate, in grado di fornire un supporto completo: dalla valutazione iniziale alla realizzazione tecnica del sistema, fino alla formazione e alla manutenzione nel tempo.

Affidarsi a un partner esperto come Iureconsulting Srl, realtà specializzata in compliance aziendale e gestione del rischio legale, significa poter contare su competenze integrate in materia di privacy, modelli 231 e diritto del lavoro, con soluzioni su misura per ogni tipo di organizzazione.

Un impegno verso trasparenza e responsabilità

Adottare un sistema di whistleblowing efficace non è solo un atto di conformità normativa, ma una scelta etica e strategica. Significa promuovere fiducia, trasparenza e responsabilità all’interno dell’azienda, migliorando la qualità dei processi e la reputazione complessiva dell’organizzazione.

Le aziende che investono in strumenti e consulenza qualificata in questo ambito dimostrano di credere davvero nei principi di buona governance e di voler costruire un futuro più solido e sostenibile, fondato sul rispetto delle regole e sulla tutela delle persone.