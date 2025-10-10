A Expocasa la Color Consultant Gabriella Cevrero

Expocasa, la fiera dedicata alla casa e all’arredamento, torna anche quest’anno con una proposta ricca di novità e ispirazioni per chi desidera trasformare gli spazi abitativi con stile e funzionalità. Tra gli eventi più attesi della manifestazione spicca la presenza di Gabriella Alison Cevrero, tra le più importanti Color Consultant in Italia e in Europa, che porterà la sua esperienza e la sua sensibilità cromatica direttamente al pubblico di visitatori. La sua partecipazione rappresenta un’opportunità unica per scoprire come i colori possano trasformare l’ambiente domestico e influenzare positivamente il benessere delle persone

Domenica 12 ottobre 2025, dalle ore 10.30 alle 11.30, a Expocasa (www.expocasa.it) presso la Sala Eventi – Oval Lingotto di Torino, si terrà l’incontro “La Psicologia del Colore nell’Arredo Casa: dal Feng Shui all’Armocromia”, a cura di Gabriella Alison Cevrero, Interior e Color Consultant di fama internazionale.







Un ruolo fondamentale di Gabriella Cevrero è quello di fondatrice di APeD – Associazione Progettisti e Designer, un organismo che promuove standard qualitativi e professionali nel settore del design.

Grazie a questa associazione, i color consultant possono ottenere una certificazione, attraverso un esame che garantisce competenze reali e aggiornate. Questo passaggio segna un traguardo importante: trasformare una passione diffusa, spesso relegata al mondo del lifestyle, in una professione certificata e strutturata, capace di dialogare con architetti, designer e aziende a livello internazionale.

Il ruolo del colore nell’abitare

Il colore è molto più di un semplice elemento estetico: è un vero e proprio linguaggio capace di trasmettere emozioni, influenzare stati d’animo e persino modificare la percezione degli spazi. La designeha costruito la sua carriera proprio attorno a questo concetto, specializzandosi nell’analisi cromatica degli ambienti e nella scelta di palette che valorizzano le caratteristiche architettoniche e lo stile di vita degli abitanti.

Secondo Cevrero, la selezione dei colori non deve limitarsi a seguire le tendenze del momento, ma deve rispondere a criteri di armonia, funzionalità e personalità. "Ogni spazio racconta una storia e i colori sono il modo più immediato per esprimerla", afferma la consulente. La sua esperienza spazia dall’interior design residenziale a progetti commerciali, con un approccio che unisce creatività e rigore tecnico.

L’esperienza a Expocasa

Durante la fiera, la Color COnsultant terrà incontri e workshop dedicati a chi desidera apprendere i segreti della scelta cromatica per la casa. I visitatori avranno l’opportunità di comprendere come combinare tonalità calde e fredde, come bilanciare colori neutri con accenti vivaci e come utilizzare il colore per ampliare visivamente gli spazi o creare atmosfere specifiche in ogni stanza.

Uno degli aspetti più interessanti del suo intervento è la possibilità di interazione diretta con il pubblico. Gli appassionati di design potranno sottoporre esempi concreti di ambienti domestici e ricevere consigli personalizzati sulla palette più adatta, tenendo conto della luce naturale, dei materiali presenti e dello stile complessivo dell’arredamento. Questo approccio pratico rende il suo workshop non solo istruttivo, ma anche estremamente coinvolgente.

Il potere psicologico del colore

La consulenza di Gabriella Alison Cevrero non si limita alla mera estetica: parte dall’osservazione della psicologia del colore. Ogni tonalità ha un effetto specifico sulle emozioni e sul comportamento delle persone. I colori caldi, come rosso, arancione e giallo, stimolano energia e convivialità, mentre i toni freddi, come blu, verde e viola, favoriscono relax e concentrazione. Anche le sfumature neutre, spesso considerate secondarie, giocano un ruolo cruciale nel creare equilibrio e armonia.

Gabriella spiega come un’errata scelta cromatica possa compromettere il comfort abitativo, rendendo gli ambienti stancanti o poco accoglienti. La sua consulenza aiuta a evitare questi errori e a valorizzare ogni spazio, dall’ingresso al soggiorno, dalla cucina alle camere da letto. I partecipanti ai suoi workshop impareranno a leggere e interpretare gli spazi attraverso il colore, acquisendo strumenti pratici per intervenire in modo consapevole.

Trend e innovazioni

Expocasa è anche il luogo dove vengono presentate le ultime tendenze nel design d’interni. Gabriella A. Cevrero offre un punto di vista privilegiato su come integrare le novità cromatiche con la personalità di ciascuno. Dai colori pastello che rendono gli spazi più delicati e raffinati, ai toni intensi e profondi che aggiungono carattere e dinamismo, la consulente guida il pubblico attraverso un viaggio sensoriale tra tonalità, texture e materiali.

Un’attenzione particolare è dedicata anche alla sostenibilità. Gabriella promuove l’uso di vernici ecologiche e materiali rispettosi dell’ambiente, sottolineando come la scelta dei colori possa contribuire a creare abitazioni più sane e sicure. Questo approccio responsabile è sempre più apprezzato dai visitatori, in linea con una crescente sensibilità verso il design consapevole.

Consigli pratici per i visitatori

Tra i numerosi suggerimenti offerti da Alison Cevrero, alcuni sono particolarmente immediati da applicare nella vita quotidiana:

Scegliere una palette armoniosa: limitarsi a 3-4 colori principali evita effetti caotici e permette di creare continuità tra le stanze. Usare i contrasti con attenzione: combinazioni di chiaro e scuro, caldo e freddo, possono valorizzare elementi architettonici e mobili. Considerare la luce naturale e artificiale: la stessa tonalità può apparire diversa a seconda della luce, quindi è fondamentale testare i colori in diversi momenti della giornata. Integrare materiali e texture: tessuti, legno, metallo e pietra interagiscono con i colori e contribuiscono all’atmosfera generale. Personalizzare secondo lo stile di vita: un ambiente deve riflettere le abitudini e le preferenze di chi lo vive, non solo le mode del momento.

Un’esperienza da non perdere

La partecipazione di Gabriella Alison Cevrero a Expocasa rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera trasformare la propria casa con consapevolezza e creatività. I suoi workshop non solo insegnano tecniche pratiche, ma stimolano anche la sensibilità verso il colore come elemento fondamentale dell’abitare. Grazie alla sua capacità di combinare estetica, psicologia e funzionalità, ogni partecipante potrà tornare a casa con idee concrete e ispirazioni originali, pronte per essere messe in pratica.

Expocasa si conferma così non solo una vetrina di tendenze, ma un vero laboratorio di esperienze immersive, dove i visitatori possono apprendere dai professionisti del settore e scoprire come il colore possa cambiare la percezione e la qualità della propria vita quotidiana. La presenza di Gabriella Cevrero testimonia l’importanza crescente del design cromatico e della consulenza specializzata, elementi che trasformano una casa in un ambiente armonioso, funzionale e personale.