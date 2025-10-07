Villafranca Padovana si colora di solidarietà: sabato 11 ottobre festa speciale per Marco tra musica, giochi e allegria

Sabato 11 ottobre, dalle 18 alle 24, l’Area Giovani – Patronato di Via Mestrino 4 a Ronchi di Villafranca Padovana diventerà il cuore pulsante della solidarietà. Va in scena la Festa di Beneficenza per Marco, un evento speciale che unisce divertimento, musica e inclusione, pensato per celebrare la gioia di stare insieme e per sostenere concretamente le persone con disabilità.

L’evento nasce per ringraziare tutte le persone e le realtà che hanno contribuito al progetto del pulmino attrezzato per Marco, un mezzo fondamentale per la mobilità del bambino di 12 anni, affetto fin dalla nascita da una malattia rarissima dei piccoli vasi sanguigni, che comporta emorragie spontanee e fragilità costante. Il pulmino rappresenta molto più di un semplice veicolo: è uno strumento che permette a Marco di partecipare a esperienze quotidiane, dalla scuola alle attività sportive, e che facilita la vita di tutta la famiglia.









A guidare la serata sarà Massimo Martire, volto noto del panorama televisivo italiano, conduttore e intrattenitore con una carriera che spazia tra programmi televisivi, radiofonici e live show. Martire è conosciuto per la sua capacità di coinvolgere il pubblico e creare momenti di grande empatia e partecipazione. Da anni lavora su Canale Italia, portando in televisione eventi, spettacoli e iniziative di intrattenimento che coniugano leggerezza e messaggi profondi. La sua presenza alla festa non sarà solo quella di un conduttore, ma di un vero e proprio compagno di viaggio nella serata, capace di intrattenere adulti e bambini, alternando musica, giochi, momenti di riflessione e coinvolgendo tutti i partecipanti in un’atmosfera calorosa e inclusiva.

Il papà di Marco, Tomas Bellotto, elettricista di Villafranca Padovana, è anche l’autore del diario social che racconta ogni giorno la vita del figlio. Tomas ha trasformato la quotidianità di Marco in una narrazione che tocca il cuore di chi la legge o la guarda. Foto, video e storie documentano ogni piccolo traguardo: Marco che gioca a calcio, sorride alle feste di paese, si diverte al mare, tifa allo stadio e stringe la mano ai campioni della pallavolo. Ogni post è accompagnato da un messaggio chiaro e potente: «Quello che la vita ti ha tolto, ora noi cerchiamo di ridartelo». È un invito alla speranza, alla resilienza e alla condivisione, che ha trovato eco anche oltre i confini nazionali.

La Festa di Beneficenza per Marco promette di coinvolgere tutti i sensi e di offrire divertimento per ogni età. Saranno presenti food truck con specialità di vario tipo: pizza, hamburger, fritti e dolci per soddisfare grandi e piccini. I bambini potranno scatenarsi sui gonfiabili e partecipare alle attività di animazione, mentre gli adulti potranno godersi musica e spettacoli pensati per intrattenere tutta la famiglia. Tra le attrazioni più attese ci saranno Batman e il suo fidato aiutante, pronti a distribuire gadget e sorrisi ai più piccoli, regalando un momento di magia e fantasia.

Le associazioni locali saranno presenti con stand e attività dedicate, raccontando i loro progetti e le iniziative a favore dell’inclusione. Sarà un’occasione per far conoscere alla comunità quanto sia possibile costruire un tessuto sociale solidale, capace di supportare chi affronta sfide quotidiane legate alla disabilità. L’evento non è solo una festa, ma un momento di sensibilizzazione e riflessione, dove la gioia del divertimento si unisce alla profondità del messaggio di solidarietà.

«Questa serata è molto più di un evento di beneficenza», spiega Tomas Bellotto. «È un’occasione per celebrare chi ha reso possibile il pulmino attrezzato per Marco e per dimostrare che la solidarietà può cambiare concretamente la vita delle persone. Speriamo che momenti come questi aiutino tutti a comprendere quanto sia importante condividere la vita con chi affronta sfide particolari».

Marco è un bambino pieno di vita: ama la scuola, lo sport e stare con gli amici. Ogni piccolo successo viene celebrato nel diario social, dalle partite di calcio – Marco è tifoso del Verona – ai momenti di gioco e divertimento con i coetanei. La sua vita quotidiana, raccontata con sincerità e leggerezza da Tomas, mostra come anche nelle sfide più difficili possano esistere gioia, amore e momenti di felicità pura.

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’opportunità per vivere una serata diversa, fatta di sorrisi, amicizia e sostegno concreto a Marco e alle famiglie che affrontano ogni giorno le difficoltà della disabilità. La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è necessario registrarsi tramite il form dedicato: https://forms.gle/eJeAEL9538HaXHzv6 .

Oltre al puro divertimento, la festa offre anche un’occasione di riflessione sulla forza della comunità. La solidarietà non è solo un gesto individuale: è un insieme di piccoli contributi che, messi insieme, possono trasformare la vita di una persona. Il pulmino attrezzato per Marco è l’esempio concreto di come la partecipazione di cittadini, associazioni e realtà locali possa generare un cambiamento reale e tangibile.

