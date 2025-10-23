Festival della Scienza di Genova 2025 – Il programma di venerdì 24 ottobre: una giornata tra stelle, neuroni e intelligenza artificiale
Genova – Venerdì 24 ottobre 2025, la ventitreesima edizione del Festival della Scienza di Genova. In programma fino a domenica 2 novembre, il Festival porta in città oltre 250 eventi distribuiti in 35 location, con 300 ospiti internazionali e 800 giovani coinvolti tra animatori, studenti e studentesse in alternanza scuola-lavoro.
Il tema di quest’anno, “Intrecci”, accompagna incontri, laboratori e mostre che esplorano le connessioni tra discipline, persone e idee, in un dialogo continuo tra scienza, arte e società.
I protagonisti di venerdì 24 ottobre
La giornata di domani vedrà salire sul palco figure di primo piano della ricerca mondiale, a cominciare dall’astronomo Michel Mayor, premio Nobel per la Fisica 2019 per la scoperta del primo pianeta extrasolare, da Pietro Liò, professore di Computational Biology al ComputerLab dell’Università di Cambridge, e da Alberto Diaspro, fisico e bioingegnere, premio Fermi 2024.
A inaugurare ufficialmente la nuova sede del Festival, Villa Pallavicino delle Peschiere, sarà Vincenzo Fogliano, direttore del Food Quality & Design dell’Università di Wageningen.
La giornata si concluderà con un evento di grande suggestione: “Sussurri dall’universo”, conferenza-spettacolo in cui le musiche della pianista Giulia Tagliavia si intrecciano con gli interventi del presidente dell’INFN Antonio Zoccoli, della direttrice dell’Osservatorio INAF di Cagliari Federica Govoni e del direttore INFN Cagliari Alessandro Cardini.
Il programma completo di conferenze ed eventi speciali
Accanto alle 17 mostre e 72 laboratori permanenti, il calendario di venerdì 24 ottobre propone 8 conferenze e 1 evento speciale, distribuiti tra Palazzo Ducale, il Galata Museo del Mare, la Biblioteca Universitaria e la nuova sede di Villa Pallavicino delle Peschiere.
ore 17:30 – Palazzo Ducale, Accademia Ligure di Scienze e Lettere
Invulnerabili – Il caleidoscopio della sicurezza
Tavola rotonda con Fabrizio Bracco, Serena Cattari, Giulia Leoni, Andrea Ottolia
Modera Emanuela Marcenaro
ore 17:30 – Biblioteca Universitaria di Genova
Gli intrecci invisibili tra scienza e salute – Dal microscopio di Galileo ai misteri del DNA e dei neuroni
Lectio magistralis di Alberto Diaspro
Modera Angela Bracco
ore 17:30 – Palazzo Ducale, Sala delle Donne
RAISE, un ecosistema che guarda al futuro – Robotica e IA per vivere meglio
Tavola rotonda con Silvia Biasotti, Giulia Bodo, Elisa Costa, Francesca Garaventa, Simona Tirasso
Modera Daniele Chieffi
ore 18:00 – Galata Museo del Mare, Auditorium
Come sarà la medicina del futuro? – Il ruolo dell’intelligenza artificiale
Lectio magistralis di Pietro Liò
Modera Italia De Feis
ore 18:00 – Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio
Una miriade di sistemi planetari – La Terra non è più sola: e adesso?
Lectio magistralis di Michel Mayor, premio Nobel per la Fisica 2019
Modera Paola Catapano
ore 18:00 – Villa Pallavicino delle Peschiere
Bocconi tecnologici: saziare con il design – Un sorprendente aperitivo interattivo
Evento speciale con Vincenzo Fogliano, direttore del Food Quality & Design dell’Università di Wageningen
Inaugurazione ufficiale della nuova sede del Festival
ore 18:00 – Palazzo Ducale, Cisterne
Cervelli da assemblare – La sfida della neuroingegneria
“Un bicchiere di scienza” con Martina Brofiga e Paolo Massobrio
ore 18:30 – Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio
Connessioni e intrecci nella ricerca oncologica – Meccanismi, innovazioni tecnologiche e terapie
Tavola rotonda con Francesco Nicassio, Graziana Scavone, Velia Siciliano, Marco Tagliamento
ore 21:00 – Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio
Sussurri dall’universo – L’eco delle onde gravitazionali
Conferenza-spettacolo con Alessandro Cardini, Federica Govoni e Antonio Zoccoli
Musiche originali di Giulia Tagliavia
Un Festival che intreccia scienza, arte e futuro
Dalle onde gravitazionali ai pianeti lontani, dall’intelligenza artificiale alla sicurezza, dalla neuroingegneria al design del cibo, la giornata di venerdì 24 ottobre offrirà un viaggio tra discipline e prospettive che incarnano pienamente il tema “Intrecci”.
Il Festival della Scienza di Genova conferma così la sua capacità di avvicinare il grande pubblico alla ricerca più avanzata, con un linguaggio accessibile ma rigoroso, e con la convinzione che la scienza sia un racconto collettivo che unisce pensiero, creatività e passione.
