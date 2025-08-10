La progettazione del colore: Corso di Color Design e Color Consultant
APeD – Associazione Progettisti e Designer organizza un seminario dedicato a consulenti e progettisti del colore, un tema che non riguarda soltanto l’estetica, ma che può incidere in modo significativo anche sul benessere abitativo. L’incontro rientra all’interno di un percorso di alta formazione finalizzato al conseguimento del diploma internazionale di Color Consultant/Designer, una qualifica sempre più richiesta e caratterizzata da competenze tecniche e progettuali specifiche.
Colore come elemento distintivo della progettazione
Il colore ha la capacità di trasformare e personalizzare gli spazi, modificando la percezione dell’ambiente e trasmettendo sensazioni precise a chi lo vive. Da questa consapevolezza nasce il corso di alta formazione promosso da APeD, principale realtà formativa in Italia per i professionisti che desiderano approfondire il ruolo del colore nella progettazione architettonica e di interni.
Il Seminario, parte del ciclo di Alta Formazione, previsto da settembre 2025 in collegamento online (teledidattico), è una tappa fondamentale per ottenere il diploma internazionale di Color Consultant/Designer. Questa figura professionale, sempre più ricercata, è in grado di applicare il colore con un approccio multidisciplinare, unendo creatività e conoscenze scientifiche.
Il ruolo del colore nel benessere abitativo
Il colore non è soltanto un aspetto decorativo: influisce sulla percezione sensoriale e sul comfort psicofisico. I nostri sensi raccolgono stimoli dall’ambiente circostante e, tramite il sistema nervoso, li trasmettono al cervello per l’elaborazione. Poiché la vista fornisce fino a dieci volte più informazioni rispetto agli altri sensi, la progettazione cromatica richiede un approccio consapevole, che consideri la reazione umana ai colori alla luce di discipline come fisiologia, neuropsicologia, psicologia applicata, ergonomia visiva e persino psicosomatica.
L’obiettivo di APeD è diffondere la cultura del colore e della progettazione sensibile di luce e cromie, non solo per finalità estetiche, ma anche per migliorare il benessere psicologico e fisiologico delle persone.
Tematiche trattate
Il programma approfondirà argomenti di natura sia umanistica che scientifica, tra cui:
- illuminotecnica;
- effetti biologici della luce;
- progettazione cromatica per scuole, hotel e Spa;
- sviluppo di cartelle colori per il settore tessile.
Un percorso formativo di alto livello
Il corso affronta in maniera approfondita tutti gli aspetti della progettazione consapevole della luce e del colore, con l’obiettivo di umanizzare gli spazi e progettare pensando al benessere e alla dignità della persona, valorizzando la stretta connessione tra corpo, mente ed emozioni.
Il percorso di alta formazione promosso da APeD – Associazione Progettisti e Designer si compone di 10 seminari online, frequentabili anche singolarmente e senza un ordine prestabilito. Al termine dell’intero ciclo, i partecipanti possono sostenere l’esame per ottenere un primo certificato come Color Designer.
Per chi desidera proseguire, è possibile continuare la formazione fino al conseguimento della qualifica internazionale di Color Consultant.
Per partecipare al seminario di prova e ricevere la brochure dei corsi per il conseguimento dell'Attestato, scrivere a apeditalia@gmail.com o chiamare il +39 3294592139
Oppure visitare il sito della Accademia Telematica Europea - Corso di Color Design
Differenze tra Color Designer e Color Consultant
Le due figure sono affini, ma hanno competenze e responsabilità diverse, soprattutto in termini di profondità di conoscenze e campo di applicazione.
Color Designer
- Focus principale: applicazione creativa e tecnica del colore in progetti specifici.
- Competenze: conosce le basi della teoria del colore, l’abbinamento cromatico, le tendenze e l’effetto visivo sulle superfici e sugli spazi.
- sviluppo di palette per interni, arredi o grafiche;
- progetti di restyling cromatico di ambienti residenziali o commerciali;
- supporto a studi di architettura, interior design e decorazione.
Color Consultant
Focus principale: consulenza avanzata sul colore, con approccio multidisciplinare e scientifico.Competenze:
- conoscenza approfondita della percezione visiva e delle reazioni psicofisiche al colore;
- padronanza di normative, ergonomia visiva, illuminotecnica e psicologia del colore;
- capacità di progettare cromaticamente spazi complessi (ospedali, scuole, uffici, hotel, aree benessere) con finalità estetiche e di comfort.
Ambito di lavoro:
- consulenza strategica per aziende e istituzioni;
- sviluppo di linee guida cromatiche per brand o progetti su larga scala;
- applicazioni in settori come l’architettura, il design urbano, l’industria tessile, l’hospitality e la sanità.
📌 In sintesi:
- Il Color Designer è un creatore che si concentra soprattutto sull’estetica e sull’armonia visiva.
- Il Color Consultant è un consulente esperto che integra l’estetica con la scienza e la strategia, progettando soluzioni cromatiche con effetti misurabili sul benessere e sulla fruibilità degli spazi.
Post a Comment