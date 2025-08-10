La progettazione del colore: Corso di Color Design e Color Consultant





APeD – Associazione Progettisti e Designer organizza un seminario dedicato a consulenti e progettisti del colore, un tema che non riguarda soltanto l’estetica, ma che può incidere in modo significativo anche sul benessere abitativo. L’incontro rientra all’interno di un percorso di alta formazione finalizzato al conseguimento del diploma internazionale di Color Consultant/Designer, una qualifica sempre più richiesta e caratterizzata da competenze tecniche e progettuali specifiche.

Colore come elemento distintivo della progettazione

Il colore ha la capacità di trasformare e personalizzare gli spazi, modificando la percezione dell’ambiente e trasmettendo sensazioni precise a chi lo vive. Da questa consapevolezza nasce il corso di alta formazione promosso da APeD, principale realtà formativa in Italia per i professionisti che desiderano approfondire il ruolo del colore nella progettazione architettonica e di interni.

Il Seminario, parte del ciclo di Alta Formazione, previsto da settembre 2025 in collegamento online (teledidattico), è una tappa fondamentale per ottenere il diploma internazionale di Color Consultant/Designer. Questa figura professionale, sempre più ricercata, è in grado di applicare il colore con un approccio multidisciplinare, unendo creatività e conoscenze scientifiche.

Il ruolo del colore nel benessere abitativo

Il colore non è soltanto un aspetto decorativo: influisce sulla percezione sensoriale e sul comfort psicofisico. I nostri sensi raccolgono stimoli dall’ambiente circostante e, tramite il sistema nervoso, li trasmettono al cervello per l’elaborazione. Poiché la vista fornisce fino a dieci volte più informazioni rispetto agli altri sensi, la progettazione cromatica richiede un approccio consapevole, che consideri la reazione umana ai colori alla luce di discipline come fisiologia, neuropsicologia, psicologia applicata, ergonomia visiva e persino psicosomatica.

L’obiettivo di APeD è diffondere la cultura del colore e della progettazione sensibile di luce e cromie, non solo per finalità estetiche, ma anche per migliorare il benessere psicologico e fisiologico delle persone.

Tematiche trattate

Il programma approfondirà argomenti di natura sia umanistica che scientifica, tra cui:

illuminotecnica;

effetti biologici della luce;

progettazione cromatica per scuole, hotel e Spa;

sviluppo di cartelle colori per il settore tessile.

Un percorso formativo di alto livello

Il corso affronta in maniera approfondita tutti gli aspetti della progettazione consapevole della luce e del colore, con l’obiettivo di umanizzare gli spazi e progettare pensando al benessere e alla dignità della persona, valorizzando la stretta connessione tra corpo, mente ed emozioni.

Il percorso di alta formazione promosso da APeD – Associazione Progettisti e Designer si compone di 10 seminari online, frequentabili anche singolarmente e senza un ordine prestabilito. Al termine dell’intero ciclo, i partecipanti possono sostenere l’esame per ottenere un primo certificato come Color Designer.

Per chi desidera proseguire, è possibile continuare la formazione fino al conseguimento della qualifica internazionale di Color Consultant.