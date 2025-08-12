Header Ads

Vendo CANON XA60 per riprese professionali 4K

08:50
Nostro redattore (privato) vende con consegna in Provincia di Torino 

Tutti i prodotti sono in condizione nuova, senza difetti. Vendita da privato con ricevute di acquisto di ogni prodotto. 


Canon XA60 - Videocamera 4K Professionale con Messa a Fuoco Automatica, Zoom Ottico 20x, Stabilizzazione a 5 Assi, Uscita HDMI e Streaming Live HD via USB-C
Prezzo di listino 1339 
vendo a 850 euro 




SEPARATAMENTE PER CANON XA60 VENDO
(tutti gli accessori sono nuovi imballati nella loro scatola originale)

BATTERIA CANON compatibile
Prezzo di listino 50 
vendo a 50 euro 


BATTERIA CANON originale 
Prezzo di listino 95 
vendo a 47   
 
Prezzo di listino 49,90   
vendo a 47   

HOLLYLAND LARK 150 DUO (microfoni lavoisier) 
Prezzo di listino 209 
vendo a 100 euro 


Prezzo di listino 95 
vendo a 45 euro 

Pannello LED portatile per streaming, videoconferenze, gaming, 800 lumen, batteria ricaricabile, TikTok, Instagram, YouTube, Zoom, Microsoft Teams, PC/Mac/iPhone/Android
Prezzo di listino 110 
vendo a 55 euro 

IN OMAGGIO PER CHI ACQUISTA ALMENO UN ACCESSORIO   



Per informazioni: tel 3294592139 email redazionegravitazero@gmail.com

