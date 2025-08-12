Vendo CANON XA60 per riprese professionali 4K
Nostro redattore (privato) vende con consegna in Provincia di Torino
Tutti i prodotti sono in condizione nuova, senza difetti. Vendita da privato con ricevute di acquisto di ogni prodotto.
Canon XA60 - Videocamera 4K Professionale con Messa a Fuoco Automatica, Zoom Ottico 20x, Stabilizzazione a 5 Assi, Uscita HDMI e Streaming Live HD via USB-C
BATTERIA CANON originale
(tutti gli accessori sono nuovi imballati nella loro scatola originale)
BATTERIA CANON compatibile
Prezzo di listino 50
vendo a 50 euro
Prezzo di listino 95
vendo a 47
Prezzo di listino 49,90
vendo a 47
HOLLYLAND LARK 150 DUO (microfoni lavoisier)
Prezzo di listino 209
vendo a 100 euro
Prezzo di listino 95
vendo a 45 euro
Prezzo di listino 110
vendo a 55 euro
Per informazioni: tel 3294592139 email redazionegravitazero@gmail.com
