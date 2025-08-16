Era l'estate di 16 anni fa, quando lessi per la prima volta George G. Szpiro. Apogeo l'aveva pubblicato nel 2008 e io l'avevo ricevuto nel mese di maggio 2009, da mia moglie come regalo di compleanno. Mio figlio aveva 8 mesi ed ero all'inizio della mia attività di divulgatore scientifico. Quel libro si intitolava "L'enigma di Poincaré" ed io lo trovai straordinario, tanto che scrissi su Gravità Zerosulla congettura di Poincaré.

Quel libro raccontava l'avventura umana della matematica, così come "I paradossi del nostro tempo" (scritto da George G. Szpiro e pubblicato da Apogeo nel 2025) che ho appena finito di leggere, narra l'avventura umana della conoscenza attraverso una moltitudine di paradossi.

Non a caso il sottotitolo è "Svelare gli enigmi nel mondo intorno a noi": effettivamente molti paradossi appaiono enigmatici, ma hanno comunque una soluzione. Ci sono tuttavia dei paradossi non risolti, che quindi restano tali. D'altronde lo scopo di raccogliere tanti paradossi - eterogenei, ma classificati in sezioni ordinate - è proprio quello di darci una mano a pensare. Che si tratti di questioni linguistiche, giuridiche, matematiche, statistiche, fisiche, religiose, filosofiche o politiche l'obiettivo non cambia: per capire il mondo intorno a noi non dobbiamo essere superficiali, né fermarci alle apparenze, né leggere o ascoltare frettolosamente, ma piuttosto dovremmo analizzare e fare domande, subito dopo aver superato la fase di "sorpresa, incredulità, smarrimento e confusione" (come indica l'autore nell'introduzione).

La costruzione del libro è ben ottimizzata: ogni paradosso occupa un capitolo molto breve, che riuscirete senz'altro a leggere per intero anche se avete mille cose da fare. Inoltre - come già detto - ce n'è davvero per tutti i gusti e ciascuno potrà trovare i suoi paradossi preferiti.

Tra quelli che mi hanno colpito di più cito:

- il paradosso dell'ascensore: perché talvolta l'attesa dell'ascensore è così lunga?

- il paradosso della suspense: "perché qualcuno dovrebbe voler rivedere un film, sapendo già come finisce"?

- il paradosso della prefazione: se ho controllato e ricontrollato il mio libro, perché dovrei aggiungere "tutti gli errori che rimangono sono miei"?

e poi ho apprezzato tutti i paradossi che hanno a che fare con la matematica, con la statistica e con la filosofia.

Insomma, è ancora estate, accomodatevi sulla vostra poltrona preferita, fate partire un disco di musica rilassante e cominciate a leggere "I paradossi del nostro tempo". Fa caldo? Non c'è problema: cominciate da quello che si potrebbe definire il paradosso del gelato (a pagina 107).

I paradossi del nostro tempo

scritto da George G. Szpiro

e pubblicato da Apogeo nel 2025





Walter Caputo

Divulgatore specializzato in Scienze Statistiche

Autore del libro: "Non è colpa della statistica"