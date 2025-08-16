I PARADOSSI DEL NOSTRO TEMPO
Quel libro raccontava l'avventura umana della matematica, così come "I paradossi del nostro tempo" (scritto da George G. Szpiro e pubblicato da Apogeo nel 2025) che ho appena finito di leggere, narra l'avventura umana della conoscenza attraverso una moltitudine di paradossi.
Non a caso il sottotitolo è "Svelare gli enigmi nel mondo intorno a noi": effettivamente molti paradossi appaiono enigmatici, ma hanno comunque una soluzione. Ci sono tuttavia dei paradossi non risolti, che quindi restano tali. D'altronde lo scopo di raccogliere tanti paradossi - eterogenei, ma classificati in sezioni ordinate - è proprio quello di darci una mano a pensare. Che si tratti di questioni linguistiche, giuridiche, matematiche, statistiche, fisiche, religiose, filosofiche o politiche l'obiettivo non cambia: per capire il mondo intorno a noi non dobbiamo essere superficiali, né fermarci alle apparenze, né leggere o ascoltare frettolosamente, ma piuttosto dovremmo analizzare e fare domande, subito dopo aver superato la fase di "sorpresa, incredulità, smarrimento e confusione" (come indica l'autore nell'introduzione).
La costruzione del libro è ben ottimizzata: ogni paradosso occupa un capitolo molto breve, che riuscirete senz'altro a leggere per intero anche se avete mille cose da fare. Inoltre - come già detto - ce n'è davvero per tutti i gusti e ciascuno potrà trovare i suoi paradossi preferiti.
Tra quelli che mi hanno colpito di più cito:
- il paradosso dell'ascensore: perché talvolta l'attesa dell'ascensore è così lunga?
- il paradosso della suspense: "perché qualcuno dovrebbe voler rivedere un film, sapendo già come finisce"?
- il paradosso della prefazione: se ho controllato e ricontrollato il mio libro, perché dovrei aggiungere "tutti gli errori che rimangono sono miei"?
e poi ho apprezzato tutti i paradossi che hanno a che fare con la matematica, con la statistica e con la filosofia.
Insomma, è ancora estate, accomodatevi sulla vostra poltrona preferita, fate partire un disco di musica rilassante e cominciate a leggere "I paradossi del nostro tempo". Fa caldo? Non c'è problema: cominciate da quello che si potrebbe definire il paradosso del gelato (a pagina 107).
scritto da George G. Szpiro
e pubblicato da Apogeo nel 2025
Walter Caputo
Divulgatore specializzato in Scienze Statistiche
Autore del libro: "Non è colpa della statistica"
Post a Comment