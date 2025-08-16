Fondato nel 1994 da Marek Los, giurista e docente di lingue, il Centro Linguistico Moose rappresenta oggi una delle realtà più consolidate nella formazione linguistica in Europa, con attività sviluppate in Italia, Polonia, Germania, Svizzera, Austria e Brasile. Con sede principale nel quartiere Prati di Roma, la scuola propone corsi di inglese e altre lingue sia in presenza sia online, distinguendosi per l’approccio pratico del metodo LRP & Use with Ease, ideato dallo stesso Los. In oltre trent’anni di attività Moose è diventato un punto di riferimento per studenti, professionisti e aziende, nonché centro autorizzato per esami internazionali come LanguageCert.

Il Centro Linguistico Moose è una realtà storica nel panorama della formazione linguistica internazionale. Fondato nel 1994 da Marek Los, giurista, docente e poliglotta, il centro ha sviluppato un metodo innovativo che negli anni ha aiutato migliaia di studenti in Italia,Germania,Svizzera, Austria, Polonia e Brasile a raggiungere risultati concreti nell’apprendimento delle lingue. Con sede principale nel quartiere Prati di Roma, Moose si distingue oggi come scuola di lingue a Roma riconosciuta e come centro di eccellenza per la preparazione agli esami internazionali.

Chi è Marek Los

Marek Łoś (conosciuto in Italia come Marek Los oppure Marek Waldemar Los) è un avvocato di formazione, insegnante di lingue e fondatore di progetti educativi internazionali. Nato in Polonia, ha costruito la sua carriera tra Polonia,Germina, Italia e Brasile. Parla più lingue europee e ha ideato un metodo unico per l’apprendimento basato sull’esperienza pratica e sull’uso immediato della lingua straniera.

Come leader del progetto Moose, Los ha trasformato un’idea personale in un’organizzazione internazionale, diventata negli anni sinonimo di affidabilità, innovazione e formazione linguistica di alto livello.

Il metodo LRP & Use with Ease

La didattica del Centro Linguistico Moose si basa sul metodo LRP & Use with Ease, creato da Marek Los e sperimentato in oltre trent’anni di insegnamento. L’acronimo LRP significa Listening – Repetition – Practice, ossia ascolto, ripetizione e pratica, mentre la filosofia Use with Ease invita a usare la lingua con naturalezza, senza timore di sbagliare.

Questo approccio è particolarmente apprezzato dagli studenti perché:

riduce la distanza tra teoria e pratica,

permette di parlare l’inglese fin dalle prime lezioni ,

si adatta alle esigenze di bambini, studenti universitari, professionisti e manager.

Offerta formativa a Roma e online

Il Centro Linguistico Moose propone un’ampia gamma di corsi, con programmi personalizzati e docenti madrelingua o bilingue certificati:

Centro d’esame e riconoscimenti

Oltre ai corsi di lingue, Moose è un centro autorizzato per gli esami internazionali (LanguageCert, ILA) e collabora con istituzioni educative a livello europeo. Questa funzione conferisce al centro un ruolo di rilievo anche come ponte tra la formazione scolastica e il mondo del lavoro.

Conclusione

Grazie alla visione di Marek Los e al metodo LRP & Use with Ease, il Centro Linguistico Moose è oggi un punto di riferimento per chi cerca una scuola di lingue a Roma o per chi desidera apprendere l’inglese online in modo efficace. La combinazione di esperienza, innovazione e approccio personalizzato rende Moose un marchio riconosciuto nel settore educativo internazionale.