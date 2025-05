Dove vedere Jannik Sinner in TV: Guida completa per seguire le sue partite nel 2025

Jannik Sinner, il numero uno al mondo nel tennis maschile, è diventato una delle figure più amate e seguite dello sport italiano. Con il suo talento, la sua dedizione e i suoi successi — tra cui i trionfi agli Australian Open e agli US Open — Sinner ha conquistato milioni di fan, desiderosi di vederlo in azione nei tornei più prestigiosi del circuito ATP.

Per chi si chiede dove e come vedere le partite di Sinner in TV o in streaming nel 2025, questa guida offre un quadro dettagliato delle opzioni disponibili, con particolare attenzione al panorama televisivo italiano e alle piattaforme digitali, insieme a informazioni utili per non perdere nemmeno un colpo del fenomeno di San Candido.

Contesto: Il Ritorno di Sinner e il Roland Garros 2025

Nel 2025, Jannik Sinner è tornato in campo dopo una sospensione di tre mesi concordata con l’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per una vicenda legata a due test positivi al Clostebol. Dopo aver difeso il titolo agli Australian Open 2025, il tennista italiano ha ripreso il suo percorso agli Internazionali d’Italia a Roma, raggiungendo la finale (persa contro Carlos Alcaraz) e dimostrando di essere ancora in gran forma.

Attualmente, Sinner è impegnato nel Roland Garros 2025, il secondo Slam della stagione, dove sta cercando il suo primo trionfo su terra battuta. La sua partita del terzo turno contro il ceco Jiří Lehečka, in programma il 31 maggio 2025, è un appuntamento imperdibile per i tifosi.

Dove e Come Seguire le Partite di Sinner nel 2025: TV e Streaming

Ecco una panoramica completa delle opzioni televisive e di streaming per vedere Sinner in azione, con un focus sui tornei principali, i diritti TV e le piattaforme disponibili in Italia.

Diritti TV per il Tennis in Italia nel 2025

Per capire dove vedere Sinner in TV, è essenziale conoscere come sono distribuiti i diritti televisivi per i principali tornei di tennis in Italia nel 2025.

Sky Sport

Coverage: Sky è la principale emittente per il tennis in Italia, con una copertura completa dei tornei ATP (Masters 1000, ATP 500, ATP 250, ATP Finals, Coppa Davis) e di Wimbledon e US Open.

Canali principali: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), oltre a Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211) per Roland Garros e Australian Open.

Streaming: Sky Go (per abbonati Sky) e NOW, la piattaforma di streaming di Sky, offrono accesso a tutti i contenuti sportivi in diretta e on-demand.

Vantaggi: Trasmette praticamente tutti i match di Sinner con commenti in italiano e alta qualità.

Eurosport

Diritti: Eurosport detiene i diritti esclusivi per Australian Open e Roland Garros, due dei quattro Slam.

Canali: Eurosport 1 ed Eurosport 2, disponibili su Sky (canali 210 e 211) e su DAZN.

Streaming: Discovery+ è la piattaforma streaming di Eurosport, con copertura completa dei tornei Slam a un prezzo competitivo.

Nota: Eurosport trasmetterà tutte le partite di Sinner al Roland Garros 2025, incluso il match sul campo Philippe Chatrier contro Lehečka.

Rai

Coverage: Rai offre una copertura limitata ma gratuita di alcuni tornei, come una partita al giorno degli Internazionali d’Italia (su Rai 2) e ATP Finals, oltre a match selezionati di Coppa Davis.

Streaming: RaiPlay consente di guardare partite in diretta o differita su dispositivi mobili e computer.

Vantaggi: Ottima per chi cerca un’opzione gratuita, anche se con copertura limitata rispetto a Sky o Eurosport.

SuperTennis

Canale: 64 del digitale terrestre, gratuito e dedicato al tennis.

Coverage: Trasmette in chiaro gli US Open (in condivisione con Sky), alcuni tornei WTA e eventi come il Six Kings Slam.

Streaming: SuperTenniX, piattaforma streaming gratuita del canale.

Nota: In passato ha trasmesso match di Sinner in chiaro, come la semifinale Six Kings Slam contro Djokovic nel 2024.

DAZN

Accordo: DAZN trasmette i contenuti di Eurosport 1 ed Eurosport 2, inclusi Australian Open e Roland Garros.

Vantaggi: Accessibile su molti dispositivi (smartphone, tablet, Smart TV, console) ed è una buona soluzione per chi non ha Sky.

Nota: La partita Sinner-Lehečka al Roland Garros 2025 sarà visibile su DAZN, non prima delle 12:30 del 31 maggio.

Tennis TV

Descrizione: Piattaforma streaming ufficiale ATP che trasmette tutti i tornei ATP Masters 1000, 500 e 250, incluso Internazionali d’Italia.

Vantaggi: Copertura completa dei tornei maschili, con scelta del campo e replay.

Svantaggi: Non include i tornei del Grande Slam (tranne highlights) e richiede abbonamento separato.

Come Vedere Sinner al Roland Garros 2025

Data e Ora: Partita del terzo turno contro Jiří Lehečka, il 31 maggio 2025, non prima delle 12:30, sul campo Philippe Chatrier.

TV: Eurosport 1 ed Eurosport 2 (Sky canali 210 e 211) con commento in italiano; DAZN grazie all’accordo con Eurosport.

Streaming: Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN offrono streaming live e on-demand.

Nota: Non è prevista trasmissione in chiaro su Rai o SuperTennis per questo match.

Come Vedere Sinner Gratis nel 2025

Le opzioni gratuite sono limitate ma esistono:

Rai 2 e RaiPlay: Partita al giorno degli Internazionali d’Italia, spesso con match di Sinner come semifinale contro Tommy Paul o finale contro Alcaraz.

SuperTennis (canale 64 digitale terrestre): Trasmette in chiaro US Open e eventi speciali come il Six Kings Slam.

SuperTenniX: Streaming gratuito per i contenuti di SuperTennis.

Nove (canale 9 digitale terrestre): In eventi eccezionali, come la finale Australian Open 2025 contro Zverev, ha trasmesso in chiaro il match con streaming online.

Nota importante: Per il Roland Garros 2025, non ci sono opzioni gratuite confermate per il match contro Lehečka, quindi è necessario un abbonamento a Sky, DAZN o Discovery+.





Consigli per seguire Sinner in TV e streaming

Per massimizzare l’esperienza di visione delle partite di Jannik Sinner, ecco alcuni suggerimenti pratici per scegliere le piattaforme giuste, seguire gli orari e non perdersi nemmeno un punto.

1. Scegliere l’abbonamento giusto

Sky è la scelta più completa: trasmette tutti i tornei ATP, Wimbledon, US Open e, grazie a Eurosport, anche l’Australian Open e il Roland Garros.

Se hai un budget limitato , Discovery+ è un’opzione economica per seguire i due Slam trasmessi da Eurosport.

DAZN è un’alternativa comoda per chi vuole accedere ai contenuti di Eurosport senza Sky, con ottima compatibilità con Smart TV e dispositivi mobili.

2. Verificare gli orari

I tornei Slam, come il Roland Garros, possono avere orari variabili a causa della durata dei match.

Consulta regolarmente i siti ufficiali dei tornei o le app di Sky, DAZN o Discovery+ per aggiornamenti in tempo reale.

Per il match del 31 maggio 2025, verifica l’orario esatto su Eurosport o DAZN, poiché potrebbe slittare.

3. Utilizzare più dispositivi

Le principali piattaforme sono compatibili con un’ampia gamma di dispositivi:

Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+ funzionano su smartphone, tablet, PC, Smart TV, ma anche su Chromecast e Fire TV Stick, permettendo di seguire Sinner ovunque tu sia.

4. Guardare in chiaro quando possibile

Controlla i palinsesti di:

Rai 2

SuperTennis

In particolare per:

Internazionali d’Italia

ATP Finals

US Open

Su X (ex Twitter) sono stati confermati diversi match di Sinner in chiaro, come la semifinale degli US Open 2024 trasmessa su SuperTennis.

5. Highlights e replay

Hai perso una partita? Niente paura:

Discovery+ e Tennis TV offrono highlights e repliche dei match.

Anche i siti ufficiali del Roland Garros e Olympics.com pubblicano i video dei momenti salienti delle partite più importanti.

Il percorso di Sinner nel 2025: cosa aspettarsi

Dopo il Roland Garros, Jannik sarà impegnato nei seguenti appuntamenti chiave:

Wimbledon (luglio)

Trasmissione esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno)

Streaming su Sky Go e NOW

In passato, partite di rilievo (semifinali o finali) sono andate in chiaro su TV8

US Open (agosto-settembre)

Disponibile su Sky Sport

Alcuni match in chiaro su SuperTennis e SuperTenniX

La finale 2024 è stata trasmessa gratuitamente su SuperTennis, e il precedente potrebbe ripetersi

ATP Finals (novembre)

Rai 2 trasmette una partita al giorno in chiaro

Copertura completa su Sky Sport e Tennis TV

Nel 2024, il match Sinner vs De Minaur ha superato i 5,5 milioni di spettatori su Rai 1

Conclusione

Per vedere Jannik Sinner in azione il 31 maggio 2025 nel match di terzo turno contro Jiří Lehečka al Roland Garros, le opzioni principali sono:

Eurosport 1 e 2 (su Sky , canali 210 e 211)

Streaming su DAZN e Discovery+

Non è prevista una trasmissione in chiaro per questa partita, ma in futuro potrai seguire gratuitamente Sinner su Rai 2 o SuperTennis, in occasione di eventi come gli Internazionali d’Italia o le ATP Finals.

In sintesi:

Sky è la scelta più completa per seguire tutta la stagione.

Discovery+ e DAZN sono alternative economiche perfette per chi vuole godersi i tornei Slam.

Con l’abbonamento giusto e un occhio attento ai palinsesti, non ti perderai nemmeno un punto del numero uno al mondo.

Forza Jannik!