Come incrementare gli ospiti stranieri nella tua struttura ricettiva

Gestori e proprietari di hotel e di strutture ricettive in genere, per mantenere una buona posizione sul mercato e contrastare con efficacia la concorrenza, devono necessariamente confrontarsi con il mercato estero e con l’arrivo di ospiti stranieri.

Ciò significa che anche l’offerta turistica, e di conseguenza le proposte degli hotel, devono rispondere con maggiore precisione alle esigenze di turisti e viaggiatori provenienti da altri paesi del mondo, quindi con abitudini, stile di vita e necessità molto differenti.

Per attirare l’attenzione del mercato estero, chi lavora nel settore dell’hospitality deve prima di tutto concentrarsi sulla comunicazione, al fine di trasmettere ai potenziali clienti un messaggio chiaro ed efficace, evidenziando le caratteristiche che distinguono la propria struttura dalle altre.

Una strategia di digital marketing per hotel elaborata su misura, studiata con attenzione ad ogni dettaglio, focalizzandosi sul target e sul paese di riferimento, è la soluzione migliore per diffondere un’immagine forte e precisa e per avvicinare, e soprattutto interessare, i potenziali clienti che provengono da oltre confine.

Il marketing digitale dispone di diversi strumenti che permettono di rafforzare l’immagine di un hotel e di proporre soluzioni interessanti gli utenti del web, consentendo loro di chiedere direttamente informazioni, prezzi e preventivi, o anche di effettuare online la prenotazione.

I principali strumenti di una strategia di marketing digitale

Per promuovere in maniera chiara ed efficace una struttura turistica, rivolgendosi ad un mercato ampio e internazionale, il web è senza dubbio il canale migliore, in quanto immediato, accessibile e visibile praticamente ovunque. La soluzione ideale è quella di ricorrere a diversi strumenti per aumentare al massimo la visibilità e creare un’immagine di forte impatto.

Pagine promozionali e utilizzo degli strumenti Google

Le landing page sono pagine web singole la cui finalità è quella di condurre il visitatore a compiere una determinata azione, che può essere la semplice richiesta di informazioni, il download di materiale promozionale, un preventivo o una prenotazione, con la possibilità di interagire tramite modulo online, e-mail o telefono.

Una landing page chiara e accessibile, che mostri un messaggio ben preciso e informazioni aggiornate rappresenta un’ottima soluzione per ottenere visibilità e attirare l’attenzione di un pubblico realmente interessato al servizio e alle offerte proposte.

Per diffondere il più possibile la landing page appena creata, è necessario abbinarla ad una campagna Google Ads: gli annunci pubblicitari Google costituiscono infatti un valido aiuto per incrementare il traffico e la visibilità della propria pagina e per avvicinarsi il più possibile al target di clienti predefinito. Inoltre, le campagne Google possono essere personalizzate anche in base alla lingua e alla zona geografica a cui ci si vuole proporre principalmente.

Questo consente agli utenti di raggiungere facilmente il sito dell’hotel, di conoscere le tariffe e di compararle direttamente con quelle di altre strutture: ciò significa che lo studio delle tariffe ideali unito ad una campagna Google possono essere considerati una strategia ottima e vincente.

Attività di social media marketing

Le pagine social oggi sono un veicolo di marketing piuttosto potente, considerando il vasto numero di persone che ne fa uso non solo come forma di intrattenimento ma anche per cercare e ottenere informazioni specifiche. Sfruttare le potenzialità dei social consente di attirare traffico verso il sito del proprio hotel e, di conseguenza, incrementare la presenza di potenziali clienti, e di clienti effettivi, provenienti anche dal mercato estero.

Anche in questo caso, ovviamente, l’attività di marketing deve essere pianificata con attenzione, concentrandosi sugli obiettivi da raggiungere e sul settore di mercato estero dove si desidera maggiormente inserirsi, valutando la concorrenza e le offerte già presenti.

Di fondamentale importanza in una campagna di social media marketing è la lingua: è bene curare al massimo i contenuti affidandosi ad un professionista, che sappia trasmettere non solo il messaggio pubblicitario in sé, ma anche la dimensione emozionale, cercando di avvicinarsi maggiormente a quelle che sono le aspettative del paese a cui ci si rivolge.