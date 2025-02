Come nascondere il quadro elettrico in casa con i consigli dell'Interior Designer

Il quadro elettrico è un elemento indispensabile in ogni abitazione, ma spesso la sua presenza può risultare antiestetica e disturbare l’armonia dell’arredamento. Fortunatamente, con qualche accorgimento e un po’ di creatività, è possibile nasconderlo senza compromettere l’accessibilità per la manutenzione. Un Interior Designer sa bene come integrare il quadro elettrico nell’arredo, trasformandolo in un elemento discreto o persino decorativo.

Soluzioni per nascondere il quadro elettrico

1. Una cornice con apertura a sportello

Un modo semplice ed elegante per occultare il quadro elettrico è incorniciarlo con un quadro o una fotografia. Utilizzando una cornice con cerniere, si può creare un pannello apribile che lo nasconde senza impedirne l’accesso. Puoi scegliere un’opera d’arte, una stampa fotografica o persino un collage di immagini che si adattino allo stile della tua casa.

2. Un mobile su misura

Se il quadro elettrico si trova in una posizione visibile, una soluzione funzionale è inserirlo in un mobile su misura. Un piccolo armadietto con sportello può essere realizzato in legno, MDF o metallo, con finiture in linea con il resto dell’arredo. Questo sistema è ideale per ingressi e corridoi, dove si può approfittare dello spazio per aggiungere anche vani contenitori o appendiabiti.

3. Una parete attrezzata con pannelli scorrevoli

Un’altra idea sofisticata è incorporare il quadro elettrico all’interno di una parete attrezzata. Utilizzando pannelli scorrevoli o a ribalta, è possibile nasconderlo senza dover spostare mobili o accessori. Questo tipo di soluzione si adatta bene agli ambienti moderni e minimalisti.

4. Una lavagna decorativa o magnetica

Se il quadro elettrico si trova in cucina o in una zona di passaggio, puoi camuffarlo con una lavagna a gesso o magnetica. In questo modo, oltre a coprirlo, avrai una superficie funzionale su cui scrivere appunti, liste della spesa o messaggi per la famiglia.

5. Un pannello in legno o tessuto

Un’opzione più naturale e accogliente è coprire il quadro elettrico con un pannello di legno, magari realizzato con doghe verticali o con un effetto boiserie. Anche un pannello in tessuto, come un arazzo o una tela decorativa, può essere un’alternativa interessante per dare un tocco artistico alla stanza.

6. Una porta a specchio o con finitura a parete

Per chi desidera una soluzione completamente invisibile, si può optare per una porta a filo muro con la stessa finitura della parete. Verniciandola dello stesso colore o applicando una carta da parati in continuità con la parete, il quadro elettrico diventerà praticamente impercettibile. Un’altra alternativa è usare uno specchio, che oltre a nascondere il quadro elettrico, contribuirà a dare maggiore profondità alla stanza.

Nascondere il quadro elettrico in casa è una sfida che si può risolvere con soluzioni pratiche ed estetiche. Il segreto sta nel scegliere un metodo che si integri perfettamente con lo stile dell’ambiente, senza compromettere la funzionalità. Un Interior Designer esperto può aiutarti a trovare la soluzione più adatta, trasformando un elemento tecnico in una parte armoniosa dell’arredo. Con un po’ di creatività, anche i dettagli meno estetici della casa possono diventare un’opportunità per esprimere il proprio stile.