Dal Pentagono arrivano finanziamenti in tecnologia quantistica: si cercano alternative al GPS

Il 2 dicembre 2024, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha assegnato un contratto da 11 milioni di dollari a Infleqtion, azienda specializzata in tecnologia quantistica, per sviluppare un sistema di temporizzazione atomica alternativo al GPS. Questo investimento, parte del programma APFIT (Accelerate the Procurement and Fielding of Innovative Technologies) con un budget di 300 milioni di dollari per l'anno fiscale 2024, riflette le crescenti preoccupazioni militari riguardo alle vulnerabilità del GPS in scenari di conflitto, dove i segnali possono essere disturbati o interrotti.

Il fulcro dell'innovazione è Tiqker, un orologio atomico ottico compatto integrabile nei rack server standard. Utilizzando il sensoring quantistico, Tiqker misura quantità fisiche con estrema precisione manipolando stati quantistici atomici. Matthew Kinsella, CEO di Infleqtion, ha dichiarato che Tiqker è progettato per soddisfare esigenze di sicurezza nazionale e commerciali in ambienti dove gli standard temporali basati su satelliti sono inaffidabili o assenti.

Parallelamente, il programma APFIT ha assegnato un contratto identico da 11 milioni di dollari a Vector Atomic, azienda californiana che sviluppa orologi ottici simili montati su rack. Infleqtion, operante negli Stati Uniti, Regno Unito e Australia, rappresenta come le aziende tecnologiche rispondano alle esigenze di sicurezza nazionale con soluzioni innovative.

Il programma APFIT, istituito nel 2022, mira ad accelerare l'integrazione di tecnologie promettenti sviluppate da piccole imprese e aziende commerciali nell'uso militare operativo. La capacità di mantenere una temporizzazione precisa indipendente dal GPS potrebbe rivelarsi fondamentale in futuri scenari di conflitto, dove la resilienza dei sistemi di navigazione è essenziale. Questo approccio potrebbe avere importanti ricadute anche in ambito civile, specialmente in settori dove la precisione temporale è cruciale, come le telecomunicazioni e i mercati finanziari.