MAARMO innova il termoarredo: il radiatore scompare grazie alla nuova collezione “WarmPaper”

La nota azienda MAARMO ha introdotto una soluzione innovativa per integrare i radiatori negli spazi abitativi senza compromettere l'estetica. La nuova collezione "WarmPaper", realizzata in collaborazione con la giovane designer Simona Sabatelli, trasforma i tradizionali termosifoni in vere e proprie opere d'arte funzionali, risolvendo il problema della loro visibilità e ingombro all'interno degli ambienti domestici.

Una risposta per le abitazioni italiane Molte case italiane, specialmente quelle più datate, sono dotate di radiatori che, seppur indispensabili per il riscaldamento, spesso stonano con il design degli interni. Gli spazi limitati e le configurazioni architettoniche esistenti non permettono sempre una facile integrazione del radiatore nel contesto abitativo. Trovare soluzioni che riducano l'impatto visivo di questi elementi rappresenta una delle principali sfide per gli interior designer.

Con la collezione WarmPaper, MAARMO offre una linea di termoarredi che unisce funzionalità e stile, trasformando il radiatore in un complemento di design. Questo approccio innovativo mira a rendere il termosifone non solo un oggetto pratico ma anche un elemento decorativo che valorizza l'ambiente anziché sminuirlo.





Radiatori come opere d’arte con la collezione WarmPaper La particolarità di WarmPaper è la capacità di "nascondere" il radiatore, integrandolo con la decorazione murale. L'idea centrale è semplice e ingegnosa: rivestire la superficie del radiatore con grafiche di alta qualità che si armonizzano con la carta da parati circostante, rendendo il radiatore una naturale estensione della parete o, in alcuni casi, una vera e propria opera d'arte.

Il primo modello presentato nella collezione è "Tropicalia", un disegno floreale caratterizzato da forme giganti e colori vivaci che evoca un'atmosfera naturale e selvaggia. Le immagini di foglie e fiori si espandono dal radiatore alle pareti, creando un effetto di continuità visiva che trasporta la natura all'interno dell'ambiente domestico, infondendo energia e vitalità.

Personalizzazione e versatilità della collezione Un aspetto rilevante della collezione WarmPaper è la sua adattabilità. Ogni grafica può essere personalizzata per fondersi perfettamente con la carta da parati dell’ambiente, eliminando la discontinuità creata dai tradizionali termosifoni. Questa soluzione è ideale per chi desidera nascondere il radiatore senza rinunciare all’estetica.





WarmPaper permette inoltre di trasformare il radiatore in un punto focale, un elemento decorativo che cattura l'attenzione, specialmente se inserito in ambienti con pareti monocromatiche. Questa flessibilità di design consente di creare ambienti unici e originali, dove funzionalità ed estetica si incontrano.

Grafica su misura per ogni spazio MAARMO offre un servizio di personalizzazione grafica che consente ai clienti di sviluppare radiatori su misura, adattati alle loro specifiche esigenze estetiche e funzionali. La collezione è disponibile in diversi formati e dimensioni, garantendo la massima versatilità nella progettazione degli interni.

Architetti e designer possono collaborare con MAARMO per creare soluzioni personalizzate per i loro progetti, facendo di WarmPaper una scelta versatile che soddisfa esigenze diverse in termini di design e funzionalità.

Innovazione sostenibile Oltre al design, WarmPaper si distingue per il suo approccio sostenibile. MAARMO utilizza materiali ecocompatibili e tecnologie che riducono l’impatto ambientale. I radiatori della collezione sono progettati per garantire un’elevata efficienza energetica, assicurando al tempo stesso comfort e risparmio energetico.

Con l’introduzione di WarmPaper, MAARMO propone una soluzione innovativa e sostenibile, trasformando il radiatore in un elemento decorativo integrato nel design degli interni, con un occhio attento alla sostenibilità.