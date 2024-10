Corsi di Intelligenza artificiale generativa per Architetti e Interior Designer

Il corso di Intelligenza Artificiale Generativa per Architetti e Interior Designer, offerto dalla Accademia Telematica Europea, è progettato per integrare le tecnologie di intelligenza artificiale (IA) nei processi creativi e progettuali dell'architettura e del design. Il programma è riconosciuto dall’APeD - Associazione Progettisti e Designer, una certificazione che consente ai partecipanti di ricevere supporto professionale e assistenza per avviare la propria attività grazie a una vasta rete di consulenti in tutta Italia.

Questo corso mira a offrire una formazione completa, rivolta sia a professionisti già attivi nel settore sia a studenti e neolaureati interessati a espandere le proprie competenze con tecnologie di IA avanzate. Durante il percorso, gli iscritti vengono introdotti ai concetti fondamentali dell’IA e imparano a utilizzare strumenti specifici come GAN (Generative Adversarial Networks) e software avanzati di progettazione assistita dall’IA, tra cui Midjourney e DALL-E. Questi strumenti non solo permettono di generare rendering tridimensionali, visualizzazioni e layout progettuali fotorealistici, ma aiutano anche a ottimizzare i progetti in termini di sostenibilità, risparmio energetico e gestione efficiente dello spazio, rispondendo così alle crescenti sfide ambientali.

Una parte importante del corso riguarda l’uso dell’IA come strumento creativo, sfruttando la capacità dei modelli generativi di esplorare migliaia di soluzioni progettuali in tempi ridotti. Questo processo aumenta la produttività e consente ai designer di esplorare soluzioni innovative, come pattern, forme e layout non convenzionali. Viene sottolineata anche l’importanza della collaborazione interdisciplinare con programmatori e analisti di dati, che permette ai partecipanti di lavorare in team e creare progetti multidisciplinari più avanzati.

Attraverso esercitazioni pratiche e workshop su casi di studio reali, i partecipanti apprendono anche come bilanciare l'uso della tecnologia con il tocco artistico e umano che contraddistingue il design. Il riconoscimento da parte di APeD offre inoltre l’accesso a una rete di supporto professionale che agevola l’avvio della carriera e fornisce consulenze per le questioni previdenziali e gestionali, rendendo questo corso un investimento completo per chi intende eccellere nel design contemporaneo.

Uno degli aspetti centrali del corso è l’insegnamento dell’uso pratico dell’IA per generare visualizzazioni, rendering e prototipi di alta qualità. Grazie a strumenti basati su modelli generativi, gli studenti imparano a generare immagini fotorealistiche, adattando parametri come luce, materiali e prospettiva per creare simulazioni realistiche di spazi progettati. Questo processo permette di esplorare diverse versioni di uno stesso progetto senza dover ricominciare ogni volta da capo, semplificando il processo iterativo e rendendolo più efficace. Gli strumenti di intelligenza artificiale permettono inoltre di simulare l’impatto delle scelte progettuali sull’ambiente e sulla sostenibilità, valutando ad esempio il consumo energetico di materiali specifici o prevedendo la resa di certi materiali esposti alla luce naturale.Parallelamente, i corsi affrontano l’uso dell’intelligenza artificiale generativa per la creazione di modelli 3D, una competenza essenziale in molti settori del design. Si insegna come usare modelli generativi per trasformare schizzi bidimensionali in rendering tridimensionali, che possono essere ruotati, visualizzati e perfezionati. Questa capacità di passare dal disegno alla rappresentazione digitale in pochi istanti rappresenta una svolta per chi lavora con progetti complessi e soggetti a frequenti modifiche. I modelli generativi possono anche offrire suggerimenti automatici per migliorare i design esistenti, proponendo alternative che ottimizzano la funzionalità o che soddisfano specifici criteri di sostenibilità. I designer che completano questo percorso si trovano in grado di sfruttare le tecnologie di IA generativa per esplorare soluzioni innovative, sfruttando approcci non convenzionali.Inoltre, i corsi di intelligenza artificiale generativa per architetti e designer si concentrano sulle applicazioni legate all’interior design e al design di prodotto, aree in cui le preferenze estetiche e funzionali cambiano rapidamente. In questo contesto, l’IA generativa permette di generare modelli e layout interni che soddisfano specifici vincoli di spazio, ergonomia e flussi di movimento. Grazie all’IA, si possono generare rapidamente alternative di arredamento e disposizione spaziale, visualizzare l’utilizzo di nuovi materiali, e simulare l’interazione tra luce e colore per ottimizzare il comfort degli interni. Nella progettazione di prodotto, l’IA consente di sviluppare forme che migliorano sia l’usabilità che l’estetica, portando a prodotti che soddisfano le aspettative di una clientela esigente e moderna. Attraverso simulazioni avanzate, è possibile osservare come i materiali reagiscono alla luce o agli agenti esterni e comprendere come ottimizzare ogni dettaglio.Parte del corso esplora anche l’aspetto etico e filosofico dell’IA nel design. La creazione di opere tramite intelligenza artificiale pone questioni sulla paternità e sull’originalità del lavoro, dal momento che una macchina può produrre output visivi e strutturali, elaborando grandi quantità di dati in modi che superano le capacità umane. Viene approfondito come l’IA possa essere usata per potenziare la creatività umana piuttosto che sostituirla, e quali siano i confini etici della collaborazione tra uomo e macchina. Gli studenti vengono guidati nella riflessione su come proteggere la proprietà intellettuale e su come bilanciare il contributo dell’IA con il proprio input creativo.A livello pratico, molti corsi offrono anche workshop su strumenti e software specifici, come Midjourney, Stable Diffusion e DALL-E, che sono tra le tecnologie più all’avanguardia in ambito generativo. Questi strumenti consentono di creare rappresentazioni visive e prototipi in modo intuitivo, senza la necessità di essere programmatori esperti. Gli studenti imparano ad utilizzare queste piattaforme per generare contenuti visuali che possono essere utilizzati per la presentazione dei loro progetti, per i pitch ai clienti, o come parte del loro portfolio professionale. L’uso di tali strumenti riduce il tempo di elaborazione di design complessi e offre la possibilità di sperimentare rapidamente con diverse opzioni progettuali.Nel corso si affrontano anche gli sviluppi futuri dell’IA nel campo del design, preparando gli studenti a una carriera in cui la tecnologia giocherà un ruolo sempre più centrale. Attraverso esempi concreti e casi di studio, gli studenti vedono come l’IA viene utilizzata nelle aziende di design di successo e come questa tecnologia possa essere utilizzata per innovare. Gli insegnanti portano esempi pratici di progetti realizzati con l’ausilio dell’IA, mostrando come il pensiero generativo possa essere applicato per risolvere problemi complessi in modo elegante e funzionale.Infine, un altro aspetto importante è la collaborazione interdisciplinare che l’intelligenza artificiale generativa consente. Il corso illustra come lavorare con ingegneri, programmatori e specialisti di dati, costruendo team dove le competenze si integrano per creare progetti complessi e unici. Questa collaborazione porta all’acquisizione di una mentalità aperta e flessibile, indispensabile per un professionista che vuole emergere nell’ambito della progettazione contemporanea. Il risultato è un’esperienza formativa completa, che fornisce agli studenti sia le conoscenze teoriche che le competenze pratiche per diventare pionieri nel settore, sfruttando appieno il potenziale dell’IA generativa.