Nata sul finire degli anni '90 a Londra, la band deiè formata da Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman e Will Champion. Come altri gruppi musicali ha cambiato nomi e componenti prima di arrivare alla formazione definitiva, che, nel loro caso, li accompagna da oltre venti anni.

Il libro Coldplay rEvolution e il segreto della musica eterna, è un testo complesso che coniuga la musica e i testi del gruppo britannico alle loro passioni ed emozioni, viste ed elaborate dall’autore, Adrien Viglierchio, sia come esperto musicale, sia attraverso il suo approccio filosofico. Il volume di Adrien, pubblicato da EPC, è composto da più livelli testuali. La sua struttura non lo chiude ad una lettura dall’inizio alla fine, come avviene per la stragrande maggioranza dei libri, ma lo apre ad approcci differenti.

Al suo interno, oltre alla storia dei Coldplay, contiene anche una ghost story, una sorta di racconto romanzato, che è sia a sé stante, sia agganciato con la narrazione ai messaggi universali che la Band ha iniziato a diffondere negli ultimi lavori. La ghost story è quella dell’alieno Endy Moon, appositamente creato per parlare in “lingua Coldplayers”, come afferma l’autore e che fa sì che si possa leggere il libro partendo dalla storia di Endy Moon, oppure da quella della band e successivamente al racconto, oppure dall’inizio alla fine. Questa struttura permette di leggere il libro anche a chi non è un forte lettore.

Il titolo ha la E maiuscola perché unisce le parole revolution ed evolution al fine di raccontare l’evoluzione dei Coldplay e la rivoluzione che stanno portando avanti negli ultimi anni. Il testo parla approfonditamente della loro storia: dagli inizi fino a ripercorrere la loro discografia, album e canzoni, non tralasciando i tour mondiali. Va nel profondo delle “invenzioni” musicali (band aliene, braccialetti led, ecc.) per una esperienza ancor più immersiva nei concerti live.

In effetti i Coldplay stanno sempre più investendo nell’ecologia e nell’inclusione sociale. I loro concerti sono ecosostenibili e fin dai primi tour sono statti attenti all’inclusione. Hanno infatti coinvolto fan e invitato musicisti locali ad esibirsi con loro sul palco, hanno tradotto una loro canzone nella lingua locale (ad esempio tedesco e francese), fino a rendere i loro concerti accessibili ai diversamente abili: c’è un palco ad hoc per chi utilizza la sedia a rotelle e un palco attrezzato per le persone non udenti, che permette loro di sentire fisicamente la musica e di seguire i testi nella lingua dei segni.

In merito all’ecosostenibilità la loro attenzione va allo smaltimento dei rifiuti, al riciclo della plastica, alla produzione di energia pulita grazie all’ installazione di pedane nell’area davanti al palco in grado di generare energia attraverso i movimenti del pubblico, e ancora al creare una campagna di merchandising in cui parte degli incassi è destinata a rinvigorire le parti boschive del pianeta. Hanno inoltre creato dei braccialetti riciclati a led, che vengono dati al pubblico da indossare e che si illuminano a ritmo con la loro musica.

Il libro di Viglierchio ha l’intento di far arrivare al lettore quello che i Coldplay cercano di far arrivare alle persone, attraverso le loro canzoni e il loro impegno, messaggi universali di gioia, speranza, amore, condivisione, giustizia, fede e spiritualità. E’ uscito qualche giorno fa il loro decimo album intitolato Moon music, che continua la diffusione dei messaggi universali cominciata con i due lavori precedenti.

Per chi come noi conosceva dei Coldplay soltanto poche canzoni, questo libro ha offerto l’opportunità di accrescere notevolmente la conoscenza di questo gruppo, i cui tour dell’album Music from the sphere hanno fatto raggiungere loro il record di un miliardo di dollari, battendo quello di Taylor Swift.

Per concludere, a noi sembra che questo testo sia adatto a chi già ha una discreta conoscenza di questa band, perché alcune cose vengono date per scontate (per esempio c’è voluto un po’ di tempo per capire che ROBTTH-era è l’acronimo del titolo dell’album A rush of blood to the head, o chi è che critica in modo invidioso i Coldplay, perché il soggetto era indicato alcune pagine dopo) e per chi come noi era un novizio non è stata immediata la comprensione, cosa che invece pensiamo avvenga per chi è già un loro fan. In quest’ultimo caso la lettura del libro di Viglierchio consentirà di ottenere una comprensione completa ed approfondire ulteriori particolari inediti.

Colplay rEvolution e il segreto della musica eterna

scritto da Adrien Viglierchio

e pubblicato da EPC editore nel 2024





Luigina Pugno e Oscar Pavan