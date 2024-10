Guadagnare con l'Intelligenza Artificiale è possibile! Corso gratuito

Non sai ancora nulla di INTELLIGENZA ARTIFICIALE ma vuoi sapere come fare a migliorare la tua attività lavorativa? L'Associazione no-profit L'Associazione no-profit APeD rivolta a imprenditori e professionisti con partita iva organizza corsi e webinar completamente gratuiti per i propri associati.







QUANTO COSTA IL CORSO?

È gratuito: basta iscriversi ad APeD, Associazione Progettisti e Desginer che oltre ai corsi di intelligenza artificiale organizza corsi gratuiti tutto l'anno per ogni tipologia di professionista.





PERCHÈ UN CORSO GRATUITO? COSA C'È SOTTO? Assolutamente nulla: APeD è una Associazione NO PROFIT che riunisce noi professionisti o le nostre imprese senza scopo di lucro (ogni associato vale quanto ogni altro associato) e che intende fare rete per migliorare le competenze e far crescere il proprio business. Il Business deriva dalla conoscenza e dal networking. Per questo i corsi e i seminari APeD saranno sempre gratuiti per tutti gli associati a vita!



Inoltre gli associati possono usufruire dei vantaggi associativi tra cui: - assistenza legale - assistenza previdenziale

- inviti gratuiti a fiere, eventi, congressi in tutta Italia - partecipare ogni mese a webinar (lezioni online) tenute da professionisti come

QUANTO COSTA ASSOCIARSI AD APeD?

30 euro all'anno, senza obbligo di rinnovo annuale: ma è aperto solo ad una delle categorie presenti a questa pagina www.apeditalia.it/chi-siamo/ e bisogna dimostrate di svolgere una delle attività in elenco come professionista o titolare di azienda.





HA, MA DUNQUE CI GUADAGNATE? No. L'Associazione o i soci che ne fanno parte non guadagnano un centesimo. L'associazione non guadagna nulla dalle attività. L'Associazione è un ente nooprofit che deve dimostrare di convertire i versamenti associativi annuali in attività per i soci. Qualsiasi attività dunque è e sarà sempre gratuita per gli associati, e i proventi vengono sempre riconvertiti in attività per tutti i soci, come eventi fieristici, partecipazione a convegni, webinar, corsi che vengono svolti tutto l'anno.

E DUNQUE, CHI VE LO FA FARE? L'unione fa la forza, ed è questo lo spirito che anima APeD, l'Associazione Progettisti e Designer. Si tratta di un'associazione di categoria che unisce professionisti del design e della progettazione, persone con obiettivi comuni e la volontà di crescere insieme. APeD non è solo una rete di contatti, ma una vera e propria comunità di sostegno e collaborazione. Entrare a far parte di APeD significa avere accesso a risorse esclusive, aggiornamenti sulle ultime tendenze e tecnologie, e opportunità di formazione continua. Chi sceglie di aderire sa che, grazie al supporto dell'associazione, può affrontare con maggiore sicurezza le sfide del mercato e ampliare le proprie prospettive professionali.

DEVO DIMOSTRARE DI ESSERE UN PROFESSIONISTA O AVERE UNA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE? Si, perché iscriversi all'Associazione Progettisti e Designer reca vantaggi solo a chi svolge la professione o ha una impresa per i seguenti motivi:

1. Perché l'Associazione APeD è una Associazione che ha tra i propri associati solo professionisti del settore della progettazione. 2. A fiere ed eventi internazionali di settore vengono ammessi solo chi ha partita iva. 3. I servizi di consulenza previdenziale hanno vantaggi solo per chi è un professionista iscritto a un albo o a una associazione di categoria come UNSIC Piemonte (partner APeD). 4. Perché i Webinar e i corsi organizzati sono sicuramente interessanti anche per semplici appassionati, ma sono rivolti soprattutto a chi ha clienti paganti e deve trasformare la passione in un business.



Per informazioni: apeditalia@gmail.com

Riconosci questa affermazione? Questo è il suono delle opportunità che bussano alla porta. Ma non preoccuparti, non è mai troppo tardi per imparare e cogliere il momento.L'intelligenza artificiale (AI) sta trasformando il modo in cui lavoriamo, creiamo e pensiamo. E la buona notizia è che è più accessibile di quanto credi. Ecco alcuni esempi di come l'AI ha già cambiato la vita e il lavoro di molte persone:✅ Le piccole imprese che sono iscritte ad APeD hanno aumentato la produttività del 40% grazie a semplici automazioni. Processi che prima richiedevano ore, ora vengono completati in pochi minuti, permettendo ai dipendenti di concentrarsi su attività più importanti. I report sono disponibili agli associati con semplice richiesta a apeditalia@gmail.com e saranno pubblicati a breve anche sugli organi di stampa.✅ I nostri freelance hanno triplicato i propri clienti utilizzando idee generate dall'AI, che hanno permesso loro di proporre soluzioni innovative e personalizzate a ciascun cliente, distinguendosi dalla concorrenza.Questo è solo l'inizio di ciò che l'AI può fare. E se ti stai chiedendo come puoi approfittarne anche tu, abbiamo una proposta.APeD ha creato un corso che non è rivoluzionario come molti vorrebbero far credere. Non lo è perché molti degli associati già utilizzano con profitto l'IA da un paio d'anni, ma che vi insegnerà a sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale, anche se partite da zero. Non serve essere un genio della tecnologia o avere anni di esperienza nel settore. Questo corso parte dalle basi ed è progettato per essere accessibile a tutti. Ecco cosa imparerai:Non serve essere esperti di informatica per iniziare a utilizzare strumenti di AI e ottenere risultati incredibili.Esistono strumenti di AI alla portata di tutti che possono aiutarti a generare idee, automatizzare processi ripetitivi e aumentare la tua efficienza.Le competenze legate all'intelligenza artificiale diventeranno sempre più richieste nel mondo del lavoro. Imparare ora significa essere un passo avanti rispetto alla concorrenza.Dalle tecniche di automazione ai segreti per sfruttare al meglio l'AI, questo corso ti darà tutte le conoscenze di cui hai bisogno per fare il salto di qualità.Non serve essere un genio della tecnologia. Con questo corso, inizierai dalle basi e potrai crescere a tuo ritmo. Non aspettare che le opportunità ti passino davanti: clicca ora sul pulsante per vedere il video di presentazione del corso e scopri come l'intelligenza artificiale può cambiare la tua vita!