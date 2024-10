I vantaggi di utilizzare le stufe a legna piuttosto che le stufe a pellet questo inverno

Stufe a legna o a pellet? Un dilemma interessante, che si ripete ogni volta in cui devi scegliere un sistema di riscaldamento per la tua casa. In effetti il principio di funzionamento delle stufe a legna e di quelle a stufe a pellet online è molto simile, anche se non identico: ma questi due tipi di elementi riscaldanti sono anche molto diversi tra loro.

Per questo, nel momento in cui devi scegliere tra stufe a legna o a pellet per il riscaldamento di casa, ti potrà essere utile capire quali sono i vantaggi che ti potrebbero far propendere per un modello a legna. Vediamo quali sono i più importanti:

risparmio e rispetto dell’ambiente - grazie alle stufe a legna puoi avere bollette energetiche meno care rispetto al pellet e ridurre l’inquinamento;

pulizia e fonte rinnovabile - perché le stufe a legna sono un sistema di riscaldamento pulito e assolutamente rinnovabile;

facilità e versatilità - perché le stufe a legna possono superare le stufe a pellet per la semplicità di utilizzo e la capacità di rispondere a ogni esigenza di riscaldamento.

Bollette meno care e minori emissioni nell’ambiente

Per quel che riguarda l’economicità della bolletta energetica, le stufe a legna sono decisamente in vantaggio rispetto a quelle a pellet. Infatti la legna da ardere che si utilizza nelle stufe ha un costo decisamente inferiore al pellet: si tratta del combustibile che ha conosciuto il minor aumento di prezzo negli ultimi anni.

A questo si aggiunge una resa elevata delle stufe a legna, in alcuni casi superiore rispetto a quelle a pellet: soprattutto quando gli ambienti da riscaldare sono molto ampi, scegliere una prezzo stufa a legna vuol dire garantire una temperatura perfetta, risparmiando sul consumo complessivo. Ovviamente è poi possibile mettere in atto tutta una serie di comportamenti che permettono di ottimizzare ulteriormente il rendimento di questo tipo di stufa. Vedi di più qui.

Per quel che riguarda il livello di emissioni nocive nell’ambiente, le stufe a legna sono ancora in vantaggio su quelle a pellet: infatti, l’utilizzo del legno come combustibile non prevede nessuna procedura (a parte ovviamente quella di taglio), mentre per il pellet è necessario prevedere la pressatura degli scarti di lavorazione del legno, tramite appositi macchinari. E questo comporta comunque un consumo e quindi il conseguente inquinamento.

Senza dimenticare che i pellet di bassa qualità spesso contengono residui di colle, vernici e altre sostanze chimiche: che, durante la combustione del pellet, vengono dispersi nell’ambiente, contribuendo ad aumentare l’inquinamento (e a danneggiare a lungo andare la stufa).

Un sistema di riscaldamento pulito e rinnovabile per la tua casa

Dimentica la classica stufa che si trovava nelle case di campagne e che produceva polvere e cenere in quantità nell’ambiente: i modelli moderni di stufe a legna sono realizzati in modo da limitare al massimo la dispersione di cenere nell’ambiente, proprio come quelle a pellet.

In effetti, basta essere accorti durante le operazioni di carico del combustibile e di pulizia della stufa per avere un sistema di riscaldamento pulito al pari di quello basato sulle stufe a pellet.

Per quel che riguarda poi l’attenzione sempre più concentrata su sistemi di riscaldamento che si alimentino tramite fonti rinnovabili, sicuramente le stufe a legna si trovano al top di un’ideale classifica, sopra a quelle a pellet.

Infatti il legno utilizzato come combustibile viene ricavato da foreste che vengono “coltivate” proprio per questo scopo e gestite in maniera sostenibile. Questo significa abbattere solo alberi con determinate caratteristiche di dimensioni e di età. E provvedere a sostituirli immediatamente, attraverso la piantumazione di nuovi alberi.

Una soluzione di gestione che è allo stesso tempo efficiente dal punto di vista produttivo e assolutamente sostenibile dal punto di vista ambientale, migliore rispetto a quella di produzione del pellet. Infatti, il fatto di mantenere sempre la stessa ricchezza di alberi permette di mantenere in equilibrio l’ambiente naturale, con tutti i vantaggi collegati a questa situazione. Maggiori informazioni sull'argomento.

Facilità e versatilità di utilizzo del sistema di riscaldamento

È più semplice utilizzare le stufe a legna o quelle a pellet? I modelli a legna sono probabilmente il top per quanto riguarda la semplicità di utilizzo, rispetto a quelle a pellet: si tratta semplicemente di accendere il fuoco all’interno del braciere e di alimentarlo, in modo che non si spenga e considerando le tue necessità di riscaldamento.

Nessun sistema da programmare, solo un minimo di manualità e pratica con i registri delle stufe. Senza dimenticare che le stufe a legna, a differenza di quelle a pellet, funzionano in ogni condizione, senza necessità di alimentazione elettrica.

E, allo stesso tempo, le stufe a legna raggiungono livelli di versatilità molto elevati, superiori a quelle a pellet: infatti, oltre a riscaldare anche ambienti di grandi dimensioni, i diversi modelli di stufe a legna possono essere dotati di vari optional. A cominciare dal classico forno, che permette di cucinare grazie al calore prodotto dalla combustione della legna e di preparare dei piatti dal sapore unico, risparmiando allo stesso tempo sui costi del classico forno elettrico.