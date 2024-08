APeD: l'Associazione Progettisti e Designer che tutela Creativi e Maker

Cos'è APeD?

APeD è un'associazione nazionale che raccoglie progettisti e designer di diverse discipline, uniti dalla passione per il design e l'innovazione. L'associazione è stata creata con l'obiettivo di valorizzare la professione del progettista e del designer in Italia, fornendo strumenti e risorse che possano supportare la crescita professionale dei suoi membri. Il sito ufficiale, www.apeditalia.it, è una porta d'accesso a tutto ciò che l'associazione ha da offrire, non solo per i membri attuali, ma anche per chiunque sia interessato a scoprire di più sul mondo del design e della progettazione in Italia.



APeD è una Associazione a tutela dei Professionisti appartenenti a una delle seguente categorie:

Interior Designer

Color Designer (progettisti e specialisti del colore)

Garden Designer. (progettisti di spazi esterni, giardini terrazzi)

Green Designer (progettisti di spazi verdi)

Yacht Interior Designer (progettisti di interni di Yacht)

Yacht Stager (designer di interni di Yacht)

Home Stager (designer di interni con finalità di vendita)

Arredatore/Arredatrice (designer di interni)

Illuminotecnici (progettisti di illuminazione di interni ed esterni)

Visual Designer (progettisti di grafica nella comunicazione)

Visual Merchandiser (progettisti di spazi commerciali)

Brand designer (progettisti di identità, strategia e immagine di marca)

Product Designer (progettista di prodotti)

Industrial Designer

Car Designer

Designer spaziali

VR Designer

Progettisti digitali (interfacce, applicativi, ecc)

I vantaggi di far parte di APeD

Far parte di questa grande famiglia di progettisti e designer significa entrare in una comunità di professionisti che condividono la stessa visione e passione per il design e la creatività. Tuttavia, i benefici vanno ben oltre il semplice networking. Ecco alcuni dei principali vantaggi di essere un membro di APeD:

1. Supporto Professionale e Legale

Uno degli aspetti più apprezzati dai membri di APeD è il supporto professionale e legale che l'associazione offre. Nel mondo del design, le questioni legali possono essere complesse e spesso richiedono una consulenza specializzata. APeD fornisce ai suoi membri l'accesso a consulenze legali, aiutandoli a navigare attraverso contratti, diritti d'autore, e altre problematiche legate alla proprietà intellettuale. Questo supporto è fondamentale per garantire che i designer possano concentrarsi sul loro lavoro creativo senza doversi preoccupare di questioni legali complicate.

2. Formazione Continua

Il design è un settore in continua evoluzione, con nuove tecnologie, tendenze e metodologie che emergono costantemente. APeD offre ai suoi membri l'opportunità di accedere a una vasta gamma di corsi di formazione e workshop gratuiti che coprono diverse aree del design e della progettazione. Che si tratti di apprendere le ultime tecniche di rendering 3D, migliorare le competenze di progettazione grafica o esplorare nuove tendenze nel design sostenibile, APeD è al fianco dei suoi membri per garantire che siano sempre aggiornati e competitivi nel mercato.

3. Opportunità di Networking

Essere parte di una rete di professionisti affermati è uno dei più grandi vantaggi di far parte di APeD. L'associazione organizza regolarmente eventi, conferenze e incontri che offrono l'opportunità di connettersi con altri progettisti e designer, scambiare idee e collaborare su progetti innovativi. Questi eventi sono anche un ottimo modo per conoscere potenziali clienti e partner, espandendo così le opportunità di business.

4. Visibilità e Promozione

APeD si impegna attivamente nella promozione dei suoi membri, offrendo loro visibilità attraverso diversi canali. Il sito web dell'associazione è una vetrina per i progetti e i profili dei membri, che possono essere consultati da potenziali clienti, partner o datori di lavoro. Inoltre, l'associazione utilizza i suoi canali di comunicazione, come newsletter, social media e pubblicazioni specializzate, per promuovere i progetti e le iniziative dei suoi membri, aumentando così la loro visibilità nel settore.

5. Accesso a Opportunità Esclusive

APeD collabora con diverse aziende, istituzioni e organizzazioni che offrono ai membri dell'associazione accesso esclusivo a opportunità lavorative, bandi di concorso e progetti speciali. Questo è particolarmente vantaggioso per i progettisti e designer che cercano di fare il salto verso progetti di più ampio respiro o che desiderano lavorare su iniziative innovative. Inoltre si viene invitati a fiere ed eventi di settore che permettono di proporsi anche come relatori ed esperti ad eventi esclusivi .

Un'associazione per tutti i designer

APeD è un'associazione inclusiva che accoglie progettisti e designer di tutte le discipline, dal design industriale alla progettazione grafica, dall'architettura al design degli interni. Questa varietà di competenze e prospettive rende APeD un luogo unico per lo scambio di idee e la collaborazione interdisciplinare. Indipendentemente dal livello di esperienza, che tu sia un giovane designer alle prime armi o un professionista affermato, APeD offre risorse e opportunità che possono aiutarti a crescere e a raggiungere i tuoi obiettivi professionali.

Come iscriversi a APeD

L'iscrizione a APeD è semplice e accessibile a tutti i professionisti del settore. Visitando il sito www.apeditalia.it, è possibile accedere alla sezione dedicata all'iscrizione, dove si trovano tutte le informazioni necessarie per diventare membro.

In alternativa è sufficiente inviare una email a apeditalia@gmail.com

L'associazion è pensata per soddisfare le esigenze di professionisti con background e obiettivi differenti. Che tu sia un freelance in cerca di supporto o un designer che lavora all'interno di un'azienda e desidera ampliare le proprie competenze, APeD ha una soluzione su misura per te.

In un mondo in cui la creatività e l'innovazione sono fondamentali per il successo, APeD rappresenta un'opportunità unica per tutti i progettisti e designer italiani. Unendosi a questa associazione, non solo si entra a far parte di una comunità professionale stimolante e di supporto, ma si acquisiscono anche strumenti e risorse preziose per crescere professionalmente. Il sito web www.apeditalia.it è il punto di partenza ideale per scoprire tutto ciò che APeD ha da offrire e per fare il primo passo verso una carriera di successo nel mondo del design.