Realtà virtuale e aumentata per l'archeologia e i musei

Realtà Virtuale e Aumentata, Rendering, video immersivi e applicazioni per parchi archeologici, musei e brand italiani: quali sono le aziende leader del settore in Italia?





L’Italia, con il suo vasto patrimonio culturale e artistico, è uno dei paesi leader nell'innovazione tecnologica applicata alla valorizzazione e promozione dei beni culturali. Negli ultimi anni, il settore della Realtà Virtuale (VR), della Realtà Aumentata (AR), del rendering 3D e dei video immersivi ha visto un rapido sviluppo, con numerose aziende italiane che offrono soluzioni avanzate per musei, parchi archeologici e brand. Queste tecnologie non solo migliorano l'esperienza del visitatore, ma anche contribuiscono alla conservazione e alla divulgazione della storia e dell'arte, rendendole accessibili a un pubblico globale. L'articolo che segue esplora alcune delle aziende leader in questo settore in Italia.





Aziende Leader in Italia

Protocube è un'azienda torinese nota per le sue soluzioni di rendering 3D e realtà virtuale applicate a ingegneria, design e architettura. I loro progetti si caratterizzano per l'elevato livello di dettaglio e la capacità di creare visualizzazioni immersive che permettono agli utenti di esplorare e interagire con progetti complessi. Protocube è particolarmente apprezzata nei contesti museali per la sua abilità nel trasformare contenuti tecnici in esperienze accessibili e coinvolgenti.

Carraro Lab è un’azienda di rilievo nel panorama italiano per lo sviluppo di applicazioni di realtà aumentata e realtà virtuale. Specializzata nella valorizzazione dei beni culturali, Carraro Lab offre soluzioni immersive per musei e parchi archeologici, con l'obiettivo di rendere la fruizione del patrimonio culturale un'esperienza interattiva e coinvolgente. Le loro applicazioni includono ricostruzioni 3D, tour virtuali e mostre interattive, capaci di attrarre un vasto pubblico grazie alla loro qualità e innovazione.

Tour Virtuali HD si distingue per la sua competenza nella creazione di tour virtuali e rendering 360° per musei e siti archeologici. L'azienda offre soluzioni personalizzate che permettono di esplorare virtualmente luoghi storici e culturali, combinando tecniche di ricostruzione 3D con la realtà aumentata e virtuale. Questa capacità di rendere accessibili e interattivi i beni culturali ha reso Tour Virtuali HD un partner affidabile per enti pubblici e privati nel campo della valorizzazione del patrimonio.

Funix è un’azienda italiana che opera in diversi settori, dalla progettazione di edifici alla creazione di esperienze turistiche immersive. Specializzata in VR, Funix sviluppa tour virtuali e altre esperienze interattive che consentono di esplorare ambienti complessi in maniera intuitiva e coinvolgente. La loro attenzione ai dettagli e la capacità di personalizzare le soluzioni in base alle esigenze dei clienti hanno fatto di Funix un punto di riferimento per chi cerca innovazione e qualità.

Augmenta è un'azienda che si distingue per le sue soluzioni di storytelling immersivo, combinando realtà virtuale e aumentata per creare esperienze uniche. L’azienda collabora con musei e brand per sviluppare contenuti che uniscono tecnologia e narrazione, offrendo al pubblico esperienze educative e promozionali altamente interattive. Le loro competenze spaziano dalla produzione di video a 360° alla realizzazione di app AR, rendendo Augmenta una scelta ideale per chi vuole innovare nel campo della comunicazione culturale.

Queste aziende rappresentano solo una parte dell'ecosistema italiano che lavora all’intersezione tra tecnologia e cultura, offrendo soluzioni innovative che trasformano la fruizione dei beni culturali e artistici in esperienze sempre più immersive e accessibili.

Fonte: APeD - Associazione Progettisti e Designer