In che modo la gravità contribuisce ad aumentare l'entropia dell'universo?

1. Formazione di strutture cosmiche

Quando l'universo si è espanso dopo il Big Bang, la materia era distribuita in modo relativamente uniforme. Tuttavia, la gravità ha cominciato a raccogliere la materia in regioni dense, formando galassie, ammassi di galassie e altre strutture cosmiche. A prima vista, questo processo sembrerebbe portare a una diminuzione dell'entropia, poiché organizza la materia in modo più ordinato.

Tuttavia, il sistema complessivo ha in realtà un'entropia maggiore. La ragione è che, nel lungo periodo, la formazione di queste strutture crea condizioni che permettono a processi energetici come la formazione di stelle e buchi neri di aumentare notevolmente l'entropia del sistema. Ad esempio, le stelle emettono radiazione termica (fotoni) che diffondono entropia in tutto lo spazio circostante.

2. Buchi neri ed entropia

I buchi neri rappresentano un esempio ancora più estremo del legame tra gravità ed entropia. Secondo la fisica dei buchi neri, formulata in parte da Stephen Hawking, l'entropia di un buco nero è proporzionale all'area del suo orizzonte degli eventi, piuttosto che al volume. Questo è noto come entropia di Bekenstein-Hawking.

Quando un buco nero assorbe materia o radiazione, la sua entropia aumenta significativamente. In effetti, un buco nero ha un'entropia estremamente elevata rispetto alla materia ordinaria. Ciò significa che la creazione di buchi neri attraverso la contrazione gravitazionale (ad esempio, al termine della vita di una stella massiccia) aumenta drasticamente l'entropia dell'universo.

3. Espansione dell'universo

L'espansione accelerata dell'universo, influenzata dall'energia oscura e dalla gravità, influisce anche sull'entropia. Con l'espansione, le strutture si allontanano sempre più l'una dall'altra e la radiazione emessa dalle stelle e da altri oggetti si distribuisce in volumi sempre più grandi. Questo processo contribuisce a un aumento globale dell'entropia, poiché il calore e la radiazione si diluiscono nello spazio.

4. Fluttuazioni gravitazionali e produzione di entropia

Le fluttuazioni gravitazionali, presenti durante le primissime fasi dell'universo, hanno generato le piccole variazioni di densità che hanno permesso la formazione delle strutture cosmiche. Anche in questo contesto, l'evoluzione di queste fluttuazioni sotto l'azione della gravità ha prodotto un aumento dell'entropia.

5. Dissipazione gravitazionale

La dissipazione gravitazionale è un processo che si verifica, ad esempio, negli ammassi di galassie o nei sistemi stellari multipli. A causa dell'interazione gravitazionale tra oggetti, l'energia meccanica di un sistema si trasforma gradualmente in calore o altre forme di energia più distribuite, aumentando l'entropia del sistema nel lungo periodo.

La gravità, pur essendo una forza attrattiva che tende a organizzare la materia in strutture più ordinate, nel contesto cosmico contribuisce a un aumento complessivo dell'entropia. Questo avviene attraverso la formazione di buchi neri, la dissipazione di energia e la distribuzione di radiazione, tutti processi che portano a una maggiore casualità e disordine nel sistema complessivo. Di conseguenza, l'universo si muove verso uno stato di entropia crescente, in linea con il principio della seconda legge della termodinamica.