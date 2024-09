Cosa sono i kaoni? E perché potrebbero rivoluzionare la fisica?

I kaoni sono mesoni caratterizzati dal numero quantico della stranezza e pochi giorni fa sono apparsi sui titoli delle agenzie di stampa perché al CERN di Ginevra, i fisici hanno osservato per la prima volta un fenomeno rarissimo: il decadimento di un kaone in altre particelle.

In fisica delle particelle, i mesoni sono un gruppo di particelle subatomiche composte da un numero pari di quark e antiquark (solitamente una coppia) legati dalla forza forte. Sono particelle instabili e decadono tipicamente in fotoni o in leptoni.

Immagine di MissMJtranslation by: Datolo12 - Standard_Model_of_Elementary_Particles.svg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83005464

I kaoni o mesoni K sono particelle subatomiche fondamentali nel mondo della fisica delle particelle. Fanno parte della famiglia dei mesoni, ovvero particelle composte da un quark e un antiquark, a differenza dei barioni come protoni e neutroni, che sono formati da tre quark. I kaoni hanno svolto un ruolo cruciale nella comprensione delle interazioni fondamentali tra le particelle e hanno contribuito a scoperte significative riguardanti la violazione di simmetrie fondamentali nella fisica.

Stranezza e produzione dei kaoni

Uno dei contributi più significativi dei kaoni alla fisica delle particelle è legato al concetto di stranezza. Negli anni '40, i fisici notarono che alcune particelle prodotte negli esperimenti con i raggi cosmici mostravano un comportamento anomalo: venivano create tramite l'interazione forte, ma i loro decadimenti erano molto più lenti di quanto previsto, suggerendo l'intervento dell'interazione debole. Abraham Pais osservò che queste particelle "strane", tra cui i kaoni, venivano sempre prodotte in coppie. Questo portò alla formulazione del concetto di "stranezza", una quantità che doveva essere conservata nelle interazioni forti ma poteva cambiare in quelle deboli.

La stranezza viene indicata con la lettera S e rappresenta una carica che distingue alcune particelle da altre. Il mesone K0ha una stranezza di S=+1, mentre il suo anti-particella, l’anti-K0, ha stranezza S=-1. Questo comporta che il K0 e l’anti-K0 non siano identici, a differenza di altre particelle come i pioni, e che i loro decadimenti seguano regole diverse. La scoperta di questa proprietà dei kaoni ha permesso di approfondire la nostra comprensione delle forze fondamentali, in particolare dell’interazione debole.

La violazione di CP

I kaoni hanno anche avuto un ruolo determinante nella scoperta della violazione della simmetria CP, un risultato che ha avuto profonde implicazioni nella fisica moderna. La simmetria CP è una combinazione di due trasformazioni: la coniugazione di carica (C), che trasforma una particella nella sua antiparticella, e la parità (P), che inverte le coordinate spaziali di un sistema. Fino agli anni '60, si pensava che la simmetria CP fosse invariabile, ovvero che le leggi fisiche fossero le stesse anche dopo l'applicazione di entrambe queste trasformazioni. Tuttavia, esperimenti sui kaoni hanno rivelato che questo non era il caso.

Nel 1964, gli scienziati James Cronin e Val Fitch scoprirono che il mesone K-long (KL), una forma dei mesoni K, poteva decadere occasionalmente in due mesoni π (pioni), un processo che sarebbe stato impossibile se la simmetria CP fosse stata conservata. Questo risultato indicava una violazione della simmetria CP, un fenomeno che ha aperto la strada a nuove teorie su come funzionano le interazioni fondamentali.

Importanza dei kaoni

I kaoni hanno fornito importanti indizi sulla natura delle forze fondamentali che regolano l'universo. La scoperta della violazione della simmetria CP ha avuto anche un impatto sulla cosmologia, suggerendo possibili spiegazioni per l'asimmetria tra materia e antimateria nell'universo. Senza questa violazione, la quantità di materia e antimateria nell'universo sarebbe stata uguale, portando alla loro completa annichilazione e lasciando un universo vuoto.

Kaone, una “stranezza” che mantiene legata la materia nucleare