Quando iniziano le lezioni a scuola a settembre?

Tra poco più di un mese e mezzo gli studenti torneranno a scuola, con alcune novità in arrivo. Le date di inizio variano leggermente tra le regioni, così come le date di fine anno. Con l'avvicinarsi dell'anno scolastico 2024-25, tutte le Regioni hanno approvato ufficialmente i loro calendari scolastici, indicando le date precise per il rientro in classe. Ne emerge un quadro variegato, con scelte differenti per garantire un’organizzazione scolastica efficace e rispondere alle esigenze educative specifiche di ogni territorio e ordine scolastico. Di seguito, un elenco dettagliato dei calendari per ciascuna Regione, con le date di inizio e fine delle lezioni.

Date di inizio e fine delle lezioni per Regione:

Abruzzo: 16 settembre - 7 giugno (infanzia: 30 giugno)

16 settembre - 7 giugno (infanzia: 30 giugno) Basilicata: 16 settembre - 10 giugno (infanzia: 30 giugno)

16 settembre - 10 giugno (infanzia: 30 giugno) Calabria: 16 settembre - 7 giugno (infanzia: 30 giugno)

16 settembre - 7 giugno (infanzia: 30 giugno) Campania: 12 settembre 2024 - 7 giugno (infanzia: 30 giugno)

12 settembre 2024 - 7 giugno (infanzia: 30 giugno) Emilia Romagna: 16 settembre - 6 giugno (infanzia con flessibilità)

16 settembre - 6 giugno (infanzia con flessibilità) Friuli Venezia Giulia: 11 settembre - 7 giugno (infanzia: 28 giugno)

11 settembre - 7 giugno (infanzia: 28 giugno) Lazio: 16 settembre - 7 giugno (infanzia: 30 giugno)

16 settembre - 7 giugno (infanzia: 30 giugno) Liguria: 16 settembre - 10 giugno (infanzia: 30 giugno)

16 settembre - 10 giugno (infanzia: 30 giugno) Lombardia: 12 settembre - 7 giugno (infanzia: 5 settembre - 30 giugno)

12 settembre - 7 giugno (infanzia: 5 settembre - 30 giugno) Marche: 11 settembre - 7 giugno (infanzia: 5 settembre - 30 giugno)

11 settembre - 7 giugno (infanzia: 5 settembre - 30 giugno) Molise: 12 settembre - 7 giugno (infanzia: 28 giugno)

12 settembre - 7 giugno (infanzia: 28 giugno) Piemonte: 11 settembre - 7 giugno 2025 (infanzia: 28 giugno)

11 settembre - 7 giugno 2025 (infanzia: 28 giugno) Puglia: 16 settembre - 7 giugno (infanzia: 30 giugno)

16 settembre - 7 giugno (infanzia: 30 giugno) Sardegna: 12 settembre - 7 giugno (infanzia: 28 giugno)

12 settembre - 7 giugno (infanzia: 28 giugno) Sicilia: 12 settembre - 7 giugno (infanzia: 30 giugno)

12 settembre - 7 giugno (infanzia: 30 giugno) Toscana: 16 settembre - 10 giugno 2025 (infanzia: 30 giugno)

16 settembre - 10 giugno 2025 (infanzia: 30 giugno) Trentino: 9 settembre - 12 giugno 2025 (infanzia: 4 settembre - 31 giugno)

9 settembre - 12 giugno 2025 (infanzia: 4 settembre - 31 giugno) Umbria: 11 settembre - 7 giugno 2025 (infanzia: 30 giugno)

11 settembre - 7 giugno 2025 (infanzia: 30 giugno) Valle d’Aosta: 11 settembre - 10 giugno (infanzia: 30 giugno)

11 settembre - 10 giugno (infanzia: 30 giugno) Veneto: 11 settembre - 7 giugno (infanzia: 28 giugno).





