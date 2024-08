Sostenibilità in movimento: scelte eco-friendly per i tuoi spostamenti

Gli spostamenti in strada sono diventanti eco friendly grazie alle molteplicità possibilità che oggigiorno la nostra società offre. Dall’utilizzo delle auto di seconda mano e in perfette condizioni ai veicoli ibridi ed elettrici.

L’Unione Europea entro il 2035 vuole raggiungere degli importanti traguardi al riguardo della transizione elettrica. I mezzi per riuscirci oggi ci sono, dunque sta a noi automobilisti cercare di sfruttare quelli giusti per far del bene al pianeta e alle nostre tasche.

Muoversi facendo bene all’ambiente e alle tasche: in che modo?

La prima soluzione per muoversi in eco friendly è affidarsi al car sharing. Negli ultimi anni sono nate diverse aziende che permettono di guidare un’auto, uno scooter o un monopattino elettrico semplicemente prenotandole al bisogno.

In questo modo si elimina il problema della prenotazione anticipata, di versare ingenti somme di denaro per la caparra e altre situazioni spiacevoli.

I car sharing prevedono la possibilità di prenotare sul momento e al solo bisogno, evitando così di immettere numerosi veicoli su strada e inquinare maggiormente l’ambiente.

Un'altra possibile alternativa è il noleggio auto a lungo termine, di cui puoi leggere i tanti vantaggi in questo articolo, che ti permette di spostarti senza avere la proprietà diretta del veicolo.

Il noleggio a lungo termine (anche di auto usate)

Il noleggio a lungo termine di auto nuove o usate è una soluzione ecologica in quanto è possibile affittare un solo veicolo per un determinato tempo (minimo 12 mesi) e includere dei servizi come la polizza assicurativa, la manutenzione, l’IPT e il soccorso stradale.

L'acquisto di un'auto infatti, comporta inevitabilmente costi aggiuntivi che invece nel noleggio a lungo termine sono già inclusi. Le società di autonoleggio offrono soluzioni a breve, medio e lungo termine, proponendo veicoli di ultima generazione a privati e aziende, con opportunità vantaggiose.

Il noleggio a lungo termine si basa su un accordo con le società di noleggio, che garantiscono la disponibilità di un veicolo (auto, moto, veicolo aziendale o furgone) dietro pagamento di un canone mensile. Questo canone, definito "all inclusive", copre una serie di servizi aggiuntivi.

Tra i numerosi vantaggi del noleggio a lungo termine, il canone "all inclusive" semplifica la gestione economica e offre notevoli risparmi per il conducente. Questa soluzione si rivela ideale sia per aziende che per privati.

I contratti di noleggio a lungo termine specificano tutte le condizioni che il conducente deve rispettare, liberandolo dalle preoccupazioni relative ai costi extra di un veicolo di proprietà.

La possibilità di usufruire dell'offerta "all inclusive" rappresenta un notevole beneficio, semplificando la gestione finanziaria e garantendo una maggiore prevedibilità delle spese legate al veicolo noleggiato.

Lo stesso vantaggio potrebbe esser replicato per l’affitto delle auto usate (a medio e a lungo termine).

L'analisi delle auto usate comporta sia vantaggi che svantaggi. Gli accertamenti richiesti per l'acquisto da un privato sono numerosi: vale davvero la pena affrontarli?

Molti automobilisti si interrogano su quale sia la scelta migliore tra acquistare un’auto usata e optare per il noleggio a lungo termine.

La differenza tra noleggiare e comprare auto usate è più marcata di quanto si possa immaginare. Un punto cruciale è la convenienza di un canone mensile fisso, che include tutti i servizi necessari.

Questo porta al concetto di rata "tutto compreso", che copre i servizi più onerosi come quelli già citati e che riepiloghiamo nuovamente: l'assicurazione RCA, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale, il passaggio di proprietà, un limite chilometrico prestabilito e la possibilità di usufruire di un veicolo sostitutivo in caso di necessità.

Tuttavia, è essenziale valutare ogni aspetto quando si considera l'opzione di un'auto usata, sia per l'acquisto che per il noleggio. Gli elementi chiave da considerare includono il chilometraggio reale del veicolo, la sua storia, la regolarità delle revisioni, lo stato degli pneumatici e le condizioni generali dell'auto. Questi fattori sono fondamentali per stabilire la convenienza dell'acquisto o del noleggio e per evitare spiacevoli sorprese.





Boom di richieste per le elettriche e l’ibrido

Il Governo è sempre più convinto che le agevolazioni (come l’esenzione del bollo) e gli sconti sulle auto elettriche e ibride possano incentivare gli automobilisti ad abbracciare l'innovazione e il cambiamento. E in effetti, i contratti di noleggio a lungo termine mostrano un trend in forte crescita.

Le auto ibride – così come quelle elettriche – stanno guadagnando popolarità, attirando gli automobilisti più attenti all'ambiente e all'innovazione. I conducenti che scelgono l’ibrido possono contare sulla sicurezza di un motore termico, beneficiando al contempo dell'assistenza di un powertrain elettrico.

Le vetture ibride sono dotate di un sistema elettrico che recupera l'energia cinetica durante la decelerazione e la frenata, riutilizzandola per ridurre il carico sul motore a combustione interna.

È importante notare che, a seconda del tipo di motorizzazione (mild hybrid, full hybrid o plug-in hybrid), il funzionamento di queste auto può variare leggermente.

Tra le varie tipologie, la mild hybrid è la più comune. Queste vetture utilizzano il powertrain elettrico solo in determinate fasi del movimento, come l'accensione e la guida a basse velocità, contribuendo così a mantenere i costi più contenuti.