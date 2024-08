APeD, Associazione Progettisti e Designer: Webinar gratuito sul Marketing Digitale

Un webinar Gratuito per Architetti, Interior Designer e tecnici dell'edilizia

Un webinar gratuito, previsto per giovedi 26 settembre 2024, dedicato ad architetti, interior designer e tecnici dell'edilizia che desiderano potenziare la propria presenza online e affinare le competenze nel marketing digitale. Organizzato da Accademia Telematica Europea in collaborazione con APeD – Associazione Progettisti e Designer, l'evento offrirà strumenti per sviluppare strategie di comunicazione efficaci e creare contenuti di valore per il tuo brand.

Tematiche del Webinar:

Strategie di Comunicazione: Impara a creare e implementare piani di comunicazione specifici per il settore dell'architettura e del design.

Creazione di Contenuti sui Social: Scopri come realizzare contenuti coinvolgenti per piattaforme come LinkedIn, TikTok e Instagram.

Comunicazione sui Social Media: Esplora le differenze tra le piattaforme social e adatta i tuoi messaggi di conseguenza.

Personal Branding: Identifica gli elementi essenziali per costruire un personal brand efficace e riconoscibile.

Attrarre Clienti Potenziali: Ottieni consigli su come catturare e mantenere l'attenzione dei potenziali clienti attraverso strategie di marketing mirate.

Vantaggi della Partecipazione:

Acquisisci competenze pratiche applicabili immediatamente.

Migliora la tua visibilità online e rafforza la tua reputazione.

Ricevi consigli esperti su come ottimizzare le tue strategie di marketing.

Modalità di Partecipazione: Il webinar è gratuito, ma i posti sono limitati. Iscriviti per assicurarti un posto inviando un'email a apeditalia@gmail.com, compilando il modulo di iscrizione. Il webinar si svolgerà online: basta un PC, tablet o smartphone con connessione internet per partecipare.