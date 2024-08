Prato è la città italiana con più case abitate

Prato è la città italiana con la più alta percentuale di case occupate, pari al 92,2% del patrimonio immobiliare. Questo dato emerge dal rapporto "Today abitazioni" di Istat riferito al 2021, pubblicato oggi. La ricerca ha analizzato la situazione immobiliare delle regioni e dei capoluoghi di provincia, valutando il tasso di occupazione delle abitazioni e la tipologia delle case in Italia. Prato detiene quindi il primato di case abitate in un contesto nazionale in cui quasi due immobili su tre sono occupati, pari al 27,2%. Questo nonostante l'aumento delle abitazioni non libere del 6% tra il 2011 e il 2021. Le isole e il sud Italia registrano le percentuali più alte di case vuote, con il primato assoluto della Valle d'Aosta. Le città con il maggior numero di case censite sono Roma, Milano e Napoli.

Il rapporto ha inoltre rilevato che le case più piccole sono quelle che rimangono maggiormente vuote, mentre le abitazioni con una superficie tra gli 80 e i 99 metri quadrati sono le più occupate. La superficie abitativa pro capite è aumentata da circa 40 metri quadrati per persona nel 2011 a oltre 44 metri quadrati nel 2021. Nel nord-est le case abitate sono più grandi, aumentando la media di metri quadrati per persona, mentre nel sud gli alloggi sono più piccoli, riducendo lo spazio a disposizione.

Infine, il 56,3% delle case italiane è stato costruito tra il 1961 e il 2000. Le regioni con le abitazioni più antiche sono la Liguria, la Toscana e il Piemonte.