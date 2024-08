Nuove Scoperte sulle Proprietà Elettriche dell'Acqua Superfredda

L'acqua, elemento essenziale per la vita sulla Terra, continua a rivelare caratteristiche sorprendenti. Recentemente, uno studio condotto dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) e dal Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam (ICTP) di Trieste ha scoperto proprietà elettriche inaspettate nell'acqua superfredda, ossia quella che rimane liquida sotto il punto di congelamento.

Pubblicata sulla rivista "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS), la ricerca mostra che in queste condizioni le molecole d'acqua si allineano spontaneamente, creando un campo elettrico.

Da decenni, gli scienziati ipotizzano che sotto la temperatura di congelamento l'acqua possa esistere in due fasi liquide diverse: una ad alta densità e una a bassa densità. Queste fasi, però, non sono ancora state osservate direttamente e sono studiate solo attraverso simulazioni.

Il team di ricerca, guidato da Cesare Malosso della SISSA, ha rivelato che le due fasi superfredde differiscono anche per le loro proprietà elettriche. Malosso spiega: "Le nostre simulazioni mostrano chiaramente che nella fase liquida a bassa densità, sotto la temperatura di congelamento e senza la presenza di campi elettrici esterni, le molecole d’acqua tendono ad allinearsi nella stessa direzione, generando un campo elettrico".

Ali Hassanali dell'ICTP, co-autore dello studio, aggiunge: "Questo è un fenomeno eccezionale per un liquido semplice come l’acqua, e sottolinea quanto ancora dobbiamo scoprire su questo fondamentale componente del nostro pianeta".