Si può diventare Interior Designer senza una Laurea? Ecco come

Il ruolo principale di un Interior Designer è organizzare e strutturare spazi pubblici e privati, massimizzandone l'utilizzo per creare ambienti funzionali e di tendenza, spesso personalizzati e su misura. Questa professione, che non conosce crisi, è in continua crescita!

Un Interior Designer è una figura sempre più richiesta e può arrivare a guadagnare fino a 70.000€ all'anno.

Non è necessario essere esperti nel settore: chiunque può intraprendere questa carriera. È una professione che offre guadagni annuali superiori a 70.000€. Sei interessato? Nei paragrafi successivi, ti illustrerò le competenze necessarie e cosa studiare per diventare un Interior Designer professionista partendo da zero, senza bisogno di una laurea.

1. Chi è l’Interior Designer? Cosa Fa e le Principali Mansioni

L’Interior Designer è un professionista specializzato nella ristrutturazione interna di edifici, cantieri o appartamenti esistenti, trasformandoli in ambienti moderni e alla moda. Tuttavia, diventare un Interior Designer non è un hobby: richiede specifiche competenze per poter essere considerato un vero esperto!

Le principali mansioni di un Interior Designer includono:

Progettazione dello spazio : Ispeziona ogni centimetro quadrato e ne disegna la planimetria, creando una mappa dettagliata dell'appartamento, considerando la distribuzione delle stanze.

: Ispeziona ogni centimetro quadrato e ne disegna la planimetria, creando una mappa dettagliata dell'appartamento, considerando la distribuzione delle stanze. Creazione di rendering : Utilizza il computer per progettare lo spazio, offrendo al cliente un'anteprima visiva del progetto finale. Se il cliente non è soddisfatto, può richiedere modifiche.

: Utilizza il computer per progettare lo spazio, offrendo al cliente un'anteprima visiva del progetto finale. Se il cliente non è soddisfatto, può richiedere modifiche. Disegno di arredi su misura : Progetta elementi e arredamenti su misura in base alle richieste del cliente, come pareti o librerie.

: Progetta elementi e arredamenti su misura in base alle richieste del cliente, come pareti o librerie. Controllo e supervisione: Una volta completato e approvato il progetto, l'Interior Designer controlla che artigiani e falegnami eseguano correttamente il lavoro, rispettando la posizione dei muri, i punti luce e altri dettagli.

Queste attività dimostrano l'importanza delle competenze tecniche e creative per diventare un Interior Designer di successo.

2. Si Può Diventare Interior Designer Senza Laurea?

Dopo aver esaminato i vari compiti di un Interior Designer, diventa più chiaro se sia necessario o meno frequentare un percorso universitario in ingegneria o architettura per intraprendere questa carriera.

La risposta è sì, è possibile diventare Interior Designer senza una laurea! Oggi, anche senza una laurea in architettura, design o ingegneria, è possibile diventare arredatori di interni. Pur essendo utile, una laurea non è indispensabile per svolgere questa professione.

In sintesi, non esiste una laurea specifica per diventare Interior Designer, e anche se ci fosse, non sarebbe necessaria. È sufficiente seguire un corso online di design e interior design: una volta completato, sarai pronto per iniziare a lavorare nel settore.

3. Differenza tra Arredatore di Interni e Interior Designer

Le differenze tra Arredatore d’Interni e Interior Designer sono significative. Anche se possono svolgere alcune funzioni simili, i loro ruoli e approcci sono distinti.

Arredatore di Interni

Un arredatore di interni si occupa principalmente dell’aspetto estetico di uno spazio interno, come la scelta dei colori dei muri, dei quadri e degli oggetti decorativi. Questo professionista decide e organizza la disposizione degli elementi d’arredo esistenti, focalizzandosi sull'estetica e l'atmosfera.

Interior Designer

Un Interior Designer sviluppa e applica soluzioni creative basate sulle esigenze dei clienti. Questa figura deve possedere una profonda conoscenza tecnica degli spazi interni per progettare ambienti che siano luminosi, accoglienti, spaziosi e in linea con le tendenze moderne.

Oltre a soddisfare le aspettative estetiche, un Interior Designer anticipa i bisogni dei clienti, creando spazi che suscitano emozioni. Inoltre, a differenza dell'arredatore, un Interior Designer può interpretare e sviluppare infrastrutture destinate al pubblico, come ristoranti, hotel, uffici e negozi.

4. Quanto Guadagna un Interior Designer?

In Italia, il guadagno medio di un Interior Designer è di circa 1.900,00 € al mese. Tuttavia, questa cifra non è fissa come per i dipendenti di un'azienda o del settore pubblico, poiché molti Interior Designer lavorano come liberi professionisti con partita IVA, il che significa che i loro guadagni possono variare mensilmente.

La retribuzione di un Interior Designer dipende dall'esperienza e dagli anni di attività. I professionisti alle prime armi possono guadagnare circa 15.000,00 € all'anno, mentre quelli più affermati e ricercati possono arrivare a guadagnare fino a 91.000,00 € o più all'anno.

Ecco una panoramica dei guadagni medi annuali lordi basati sull'esperienza:

Meno di 3 anni di esperienza : circa 24.300,00 € annui, equivalenti a 2.025,00 € al mese.

: circa 24.300,00 € annui, equivalenti a 2.025,00 € al mese. Da 4 a 9 anni di esperienza : circa 34.700,00 € annui, pari a 2.861,00 € al mese.

: circa 34.700,00 € annui, pari a 2.861,00 € al mese. Da 10 a 20 anni di esperienza : circa 54.000,00 € annui, ovvero 4.500,00 € al mese.

: circa 54.000,00 € annui, ovvero 4.500,00 € al mese. Oltre 20 anni di esperienza: circa 63.200,00 € annui, con possibilità di superare i 91.000,00 € lordi all'anno.

Questa professione risulta essere più redditizia rispetto ad altre più consolidate. Ad esempio, un Interior Designer può superare i guadagni di un architetto base (33.000,00 € all'anno), di un architetto paesaggista (31.800,00 € all'anno), di un Garden Designer (28.000,00 € all'anno) e di un arredatore di interni (35.000,00 € all'anno).

5. Quale formazione e skills per Diventare Interior Designer, anche senza Laurea

Ottenere i requisiti per diventare Interior Designer è fondamentale per costruirsi una carriera in questo campo specializzato nel design di interni. Ampliando il proprio curriculum, è possibile trovare opportunità lavorative in questo settore.

Nelle righe successive esploreremo sia i requisiti per diventare Interior Designer attraverso il percorso universitario, sia le possibilità di intraprendere questa carriera senza una laurea.

I Requisiti per Diventare Interior Designer per Chi Possiede una Laurea

Il percorso tradizionale per ottenere i requisiti necessari prevede il conseguimento di una Laurea in Architettura o Design, seguito da una specializzazione post-universitaria in design d’interni.

Il tempo minimo per ottenere una laurea varia dai 3 ai 5 anni, a seconda del tipo di percorso scelto:

La laurea triennale dura tre anni.

La laurea quinquennale a ciclo unico dura cinque anni.

La laurea magistrale dura due anni ed è accessibile solo a chi ha già completato una laurea triennale in architettura.

Oltre alla laurea, è possibile frequentare un corso triennale di design di interni per acquisire competenze specifiche sulla progettazione degli spazi pubblici, come hotel, negozi e altro.

Chi già possiede una laurea in architettura può specializzarsi ulteriormente con un Master in Interior Design, della durata di 8-12 mesi, per approfondire aspetti legati all’arredo, ai materiali, all'illuminazione e alla gestione degli spazi.

I Requisiti per Diventare Interior Designer Senza Laurea

È possibile diventare Interior Designer anche senza una laurea, acquisendo competenze teoriche e tecniche di base tramite corsi online di Design di Interni. Questi corsi forniscono le conoscenze necessarie per migliorare gli spazi abitativi e collettivi, e per apprendere i principi del design contemporaneo.

Un corso online di interior design, della durata di una annualità, che avvia alla professione, permettendo di acquisire i requisiti necessari per lavorare come Interior Designer.

Completato il corso, verrà rilasciato un attestato valido e riconosciuto per l'ottenimento di Crediti Formativi utili per arricchire il curriculum e facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro.

6. Le competenze che deve possedere un Interior Designer

Dopo aver discusso della formazione e dei requisiti per diventare Interior Designer, anche senza laurea, è importante capire le conoscenze e le abilità necessarie per eccellere in questa professione. Un Interior Designer competente deve possedere diverse competenze fondamentali, tra cui:

Nozioni di base di architettura e storia dell’arte e del design

Buona conoscenza del marketing

Ottima padronanza di software di image editing

Conoscenze basilari di idraulica e illuminotecnica

Oltre a queste competenze, un buon Interior Designer deve essere propenso a un costante aggiornamento. Questa attitudine è essenziale per restare al passo con le ultime tendenze e novità del settore, offrendo un vantaggio rispetto a chi utilizza metodi o tecnologie obsolete.

7. Cosa studiare per diventare un Interior Designer: i Corsi da Seguire

I percorsi formativi "tradizionali" per diventare Interior Designer sono principalmente due:

Corso di laurea triennale in architettura

Corso magistrale biennale in architettura di interni

Questi percorsi sono indicati per chi desidera seguire la via tradizionale per intraprendere questa carriera.

Diventare Interior Designer Senza Laurea

Per chi vuole diventare Interior Designer senza una laurea, è possibile seguire un corso di formazione specifico come il Corso Online di Design e Interior Design. Questo corso, offerto da Accademia Telematica Europea, è un percorso formativo in modalità e-learning che si può svolgere direttamente da casa con una connessione internet.

Questo corso online è essenziale per chi desidera lavorare nel settore del design di interni, fornendo una conoscenza approfondita di arte e architettura e dei mondi del design e dell’interior design. L'obiettivo principale è formare gli studenti all'uso dei linguaggi contemporanei, permettendo loro di comprendere meglio gli spazi abitativi e lavorativi sia dal punto di vista planimetrico che decorativo.

Il corso copre elementi cruciali come illuminotecnica, colore, materiali, stili di arredo e giardini ed è fruibile in 6-12 mesi (a seconda della disponibilità di tempo. È dunque un corso di una annualità. Le lezioni sono composte da lezioni in diretta online (registrabili e rivedibili tutto l'anno e anche alla fine del corso rimangono al corsista) abbinate a tecniche interattive e sono accessibili in qualsiasi momento della giornata.









FAQ su Come Diventare Interior Designer (Designer di Interni)

Che cosa fa un Designer di Interni?

Un Interior Designer progetta gli spazi interni di abitazioni, ambienti lavorativi o commerciali. È esperto in architettura, design, illuminazione, materiali e arredamento, con l'obiettivo di rendere gli spazi interni esteticamente attraenti e funzionali.

Quali sono le mansioni di un Interior Designer?

Le principali mansioni di un Interior Designer includono:

Progettazione dello spazio mediante la creazione di una planimetria.

Elaborazione di rendering con immagini realistiche per fornire un’anteprima del progetto al cliente.

Disegno di arredi su misura, come pareti, librerie e mobili.

Controllo e supervisione delle attività delle persone coinvolte nella realizzazione del nuovo design degli interni.

Quali sono le competenze di un Interior Designer?

Un Interior Designer deve possedere le seguenti competenze:

Nozioni di base di architettura e storia dell’arte e del design.

Buona conoscenza del marketing.

Ottima padronanza di software di image editing o CAD, come HomeStyler e SkestchUp

Conoscenze basilari di idraulica e illuminotecnica.

Qual è la differenza tra architetto e Interior Designer?

Un architetto si occupa della costruzione e progettazione di edifici e infrastrutture, inclusi gli esterni e complessi urbani. Un Interior Designer è specializzato nella progettazione e rinnovamento degli spazi interni.

Si può diventare Interior Designer senza laurea?

Sì, è possibile diventare Interior Designer senza una laurea, ma è fondamentale seguire un corso specializzato e sviluppare competenze professionali, come l'uso di software CAD o di image editing.

Quali sono i corsi di laurea per diventare Interior Designer?

In Italia non ci sono molti corsi di laurea specifici per Interior Designer. Tuttavia, è consigliabile seguire un corso di laurea in Design o Architettura e poi specializzarsi con master o corsi di formazione post-laurea specifici per l'Interior Design.

Quanto guadagna un Interior Designer con meno di 3 anni di esperienza?

Un Interior Designer con meno di 3 anni di esperienza può guadagnare circa 24.000,00 € lordi all’anno, ovvero circa 2.000,00 € al mese.

Quanto guadagna un Interior Designer con 20 anni di esperienza?

Un Interior Designer con almeno 20 anni di esperienza può guadagnare circa 63.000,00 € lordi all’anno, con possibilità di superare i 91.000,00 € lordi annui.

Qual è lo stipendio medio di un Interior Designer in Italia?

Lo stipendio medio di un Interior Designer in Italia è di circa 1.900,00 € al mese. Tuttavia, questa cifra può variare poiché molti Interior Designer lavorano come liberi professionisti con partita IVA e quindi non percepiscono uno stipendio fisso.

Quanto dura il Corso Online di Design e Interior Designer di Accademia Telematica Europea?

Il Corso Online di Design e Interior Designer di Alteredu dura una annualità (ma Accademia ha anche un percorso breve della durata di 4 settimana in Arredamento di Interni): a fine del corso viene rilasciato un attestato valido e riconosciuto per il rilascio di crediti formativi universitari. Il corso è riconosciuto dalle principali associazioni di categoria tra cui APeD (Associazione Progettisti e Designer) e UNSIC Piemonte.