Quanto costerebbe una vita “stile Instagram”? Si, il calcolo lo abbiamo fatto la prima volta noi!

Capitolo 1: Colazione con Avocado e Latte di Mandorla

Cominciamo con la colazione, il pasto più instagrammabile della giornata. Niente più caffè nero e cornetto al bar sotto casa: per una vera colazione Instagram serve un toast con avocado, un uovo in camicia perfettamente rotondo e, naturalmente, un latte di mandorla servito in un bicchiere di vetro trasparente.

Avocado: 2€ (uno per ogni giorno della settimana)

Uova bio: 3€ per confezione (una confezione alla settimana)

Pane integrale senza glutine: 4€ (per 4 fette, perché chi ne mangia più di una?)

Latte di mandorla artigianale: 3€ a litro (un litro a settimana)

Totale colazione settimanale: 2€ * 7 (avocado) + 3€ (uova) + 4€ (pane) + 3€ (latte) = 24€

Capitolo 2: L’Outfit Perfetto

Non puoi uscire di casa senza un outfit che urli "taggami!". E non basta un abito qualunque: serve qualcosa di trendy, di marca, e che cambi ogni giorno. Prendiamo un mix tra Zara, H&M e qualche pezzo di alta moda per i giorni speciali.

Zara/H&M: 50€ a settimana (cambio continuo di capi base)

Pezzo di alta moda: 300€ al mese (per quei selfie indimenticabili)

Totale abbigliamento settimanale: 50€ + (300€/4) = 125€

Capitolo 3: Palestra e Yoga

Un corpo tonico e flessibile è d’obbligo. Quindi, iscrizione annuale in palestra, corsi di yoga e, naturalmente, l’outfit sportivo perfetto.

Iscrizione in palestra: 50€ al mese

Corsi di yoga: 15€ a lezione (2 volte a settimana)

Abbigliamento sportivo: 30€ a settimana (cambio costante)

Totale fitness settimanale: (50€/4) + (15€ * 2) + 30€ = 70€

Capitolo 4: Pranzo Light ma Fotogenico

Pranzi leggeri, ma sempre esteticamente perfetti: insalate con quinoa, poke bowls e frullati verdi.

Insalata con quinoa: 10€ (3 volte a settimana)

Poke bowl: 15€ (2 volte a settimana)

Frullati verdi: 6€ (2 volte a settimana)

Totale pranzo settimanale: (10€ * 3) + (15€ * 2) + (6€ * 2) = 72€

Capitolo 5: Tempo Libero e Divertimento

Non basta vivere bene, bisogna farlo sapere al mondo. Quindi, cene fuori, concerti, viaggi e shopping.

Cena fuori: 40€ (2 volte a settimana)

Concerti/eventi: 50€ (una volta a settimana)

Viaggi: 200€ al mese (per un weekend fuori porta)

Shopping extra: 50€ a settimana

Totale divertimento settimanale: (40€ * 2) + 50€ + (200€/4) + 50€ = 205€

Capitolo 6: Bellezza e Benessere

Per essere sempre al top bisogna investire in sé stessi: trattamenti di bellezza, parrucchiere e manicure settimanale.

Trattamenti di bellezza: 30€ a settimana

Parrucchiere: 50€ a settimana

Manicure: 20€ a settimana

Totale bellezza settimanale: 30€ + 50€ + 20€ = 100€

Capitolo 7: Tecnologia e Accessori

Non dimentichiamo la necessità di una buona fotocamera, uno smartphone all'ultimo grido e accessori vari per arricchire il feed.

Smartphone top di gamma: 1000€ (ogni anno, quindi 20€ a settimana)

Fotocamera professionale: 500€ (ogni anno, quindi 10€ a settimana)

Accessori vari: 20€ a settimana

Totale tecnologia settimanale: 20€ + 10€ + 20€ = 50€

Il Gran Totale

Ecco quindi che, sommando il tutto, otteniamo una cifra settimanale da capogiro.

Colazione: 24€

Abbigliamento: 125€

Fitness: 70€

Pranzo: 72€

Divertimento: 205€

Bellezza: 100€

Tecnologia: 50€

Totale settimanale: 646€

Totale mensile: 646€ * 4 = 2584€

Totale annuale: 2584€ * 12 = 31.008€

Considerazioni Finali

Quindi, vivere una vita in perfetto stile Instagram potrebbe costare la bellezza di oltre 31.000€ all'anno. Questo ovviamente senza considerare eventuali spese extra per emergenze, sorprese o mode passeggere che possono far lievitare ulteriormente il budget.

Ma alla fine, chi può davvero mettere un prezzo alla felicità di un feed perfetto, alle storie curate e ai like che piovono come coriandoli a Carnevale? Forse, il vero costo di una vita in stile Instagram non si misura solo in euro, ma anche in tempo, energie e, chissà, magari in un po' di buon senso che abbiamo perso lungo la strada.

E tu, sei pronto a investire per vivere in technicolor e filtrato Valencia? O preferisci un semplice caffè nero e un cornetto al bar sotto casa? La scelta è tua, e il portafoglio pure!