La Terra è rotonda... anzi no, è piatta per i complottisti

In un post su Reddit intitolato semplicemente: "Scacco matto, società della Terra piatta", un utente stupito ha condiviso un'immagine di lui o di qualcuno che conosce mentre si fa un selfie in cima al Monte Everest con il – lo hai indovinato – bordo curvo del pianeta sullo sfondo. L'Everest, nel caso avessi saltato tutte le lezioni di geografia, è la montagna più alta sopra il livello del mare, situata nella sotto catena Mahalangur Himal dell'Himalaya, al confine tra Cina e Nepal.

Dimentica gli argomenti stupidi sulla curvatura. Il fatto che tu possa vedere solo il 2,5% alla volta prova che non è piatta. Se fosse piatta, dovresti essere in grado di vedere tutto dalla cima della montagna più alta o da qualsiasi volo commerciale.

Sebbene un utente abbia messo in discussione se il fotografo stesse usando un obiettivo fish-eye, distorcendo così l'immagine. Non ci sono state apparizioni del fervente sostenitore della Terra piatta, Connor Murphy, che recentemente ha spiegato perché non cadiamo dal bordo del pianeta. Connor, figlio del famoso terrapiattista Dave Murphy, ha parlato in esclusiva con UNILAD della NASA, del Sole, di Photoshop e praticamente di tutto ciò che hai sempre voluto chiedere a qualcuno che pensa che la ragione per cui vedi la curvatura della Terra da un aereo sia perché i finestrini sono rotondi.

Parlando del perché la NASA e il governo mentirebbero sui viaggi spaziali, ha detto: "Secondo me, ci sono due buone ragioni. Una ragione ovvia sarebbe il denaro. I fondi raccolti dalla NASA da quando è stata fondata ammontano a circa quindici trilioni di dollari, e con quei soldi hanno mostrato ben poco per il loro lavoro." Una seconda ragione è far sentire le persone insignificanti. Ti fa sentire come se fossi un insignificante granello di polvere e quindi facilmente controllabile. Fondamentalmente, se riesci a immaginare il globo schiacciato con l'Antartide, invece di essere un continente a sé stante, che diventa il perimetro intorno al lato. Quindi molte persone dicono che è un muro di ghiaccio. È più come una mensola o una scogliera. E per quanto riguarda il motivo per cui non cadiamo dal bordo del mondo, ha aggiunto: "Cadere in cosa, capisci cosa intendo? Il modo in cui lo vediamo è che è un sistema chiuso." "C'è acqua sopra, c'è il firmamento – o la cupola – e c'è acqua sopra di esso e acqua sotto di esso e non c'è modo di lasciarlo, non c'è modo di trovare altri Soli e cose simili. Essenzialmente, non puoi cadere dal bordo."

Che dire della curvatura della Terra che puoi vedere quando voli? Connor ha detto: "Non puoi vedere la curvatura da un aereo. Il motivo per cui può sembrare è a causa del modo in cui devono essere progettati gli aerei. Ogni singolo finestrino su un aereo deve essere rotondo e curvo perché la cabina stessa è curva." "Non puoi avere vetri dritti o esploderebbero e tutti sull'aereo sarebbero spacciati. La prossima volta che sei su un aereo, guarda fuori dal finestrino e all'ala, perché anche l'ala sembrerà curvare."