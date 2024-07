Corsi di Interior Design Online Certificati e Riconosciuti: quali sono?

1. Accademia Telematica Europea

L'Accademia Telematica Europea (www.accademiatelematica.it), con sedi e uffici a Torino e Chieri (TO) ma con corsi totalmente online, opera dal vent'anni ed è stata la prima ad aver erogato un corso totalmente online di Interior Design riconosciuto in Europa (ATE ha iscritti da tutto il mondo). Il Corso in Interior Design 100% Online con docenti in presenza è annuale, ma esiste anche un corso di Home Styling (Arredamento) executive che è possibile seguire in 3 mesi circa. Il programma è strutturato per fornire competenze teoriche e pratiche, con un forte focus sulla creatività e sull'innovazione (Intelligenza Artificiale, Rendering 3D in Aule Virtuali). Gli orari sono flessibili anche la sera e nel fine settimana per venire incontro agli iscritti con impegni di lavoro

Accreditamento: Il corso è accreditato e riconosciuto a livello internazionale. L'Accademia è apprezzata per il suo ambiente stimolante e per le sue collaborazioni con il mondo del design. Inoltre è l'unico corso di Interior Design Online riconosciuto da APED - ASSOCIAZIONE PROGETTISTI E DESIGN