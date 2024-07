Edward Jenner, il papà dei vaccini

Edward Jenner mentre vaccina suo figlio tra le braccia di Mrs Jenn Wellcome





Edward Jenner, nato il 17 maggio 1749 a Berkeley, Gloucestershire, è considerato il padre della vaccinazione e uno dei più grandi benefattori dell'umanità. Il suo lavoro pionieristico sulla vaccinazione contro il vaiolo ha rivoluzionato la medicina e ha portato alla definitiva eradicazione di questa malattia mortale.

Infanzia e formazione

Jenner era l'ottavo di nove figli di un vicario, il Reverendo Stephen Jenner. Dopo la morte del padre quando aveva solo cinque anni, fu cresciuto dal fratello maggiore. Mostrò presto un grande interesse per la natura, una passione che lo accompagnò per tutta la vita. All'età di 14 anni, iniziò un apprendistato presso un chirurgo locale, esperienza che lo preparò per la carriera medica. Proseguì gli studi a Londra sotto la guida di John Hunter, un rinomato chirurgo che influenzò profondamente il suo approccio scientifico, incoraggiandolo a basare le sue teorie sull'osservazione e l'esperimento.





La scoperta della vaccinazione

Nel XVIII secolo, il vaiolo era una delle malattie più temute, con un tasso di mortalità che raggiungeva il 30%. Jenner notò che le mungitrici che contraevano il vaiolo bovino (cowpox) non si ammalavano di vaiolo umano (smallpox). Nel 1796, Jenner testò la sua teoria inoculando del materiale prelevato da una pustola di vaiolo bovino nel braccio di James Phipps, un ragazzo di otto anni. James sviluppò una leggera febbre ma non contrasse il vaiolo quando successivamente fu esposto al virus. Questo esperimento dimostrò che l'inoculazione con il virus del vaiolo bovino conferiva immunità al vaiolo umano​.





Diffusione e resistenza

Nonostante la sua scoperta rivoluzionaria, affrontò inizialmente molta resistenza. Alcuni medici erano scettici e preoccupati per i rischi di contaminazione. Inoltre, c'era una forte opposizione da parte dei variolatori, i cui redditi dipendevano dalle pratiche di variolazione, una forma più rischiosa di prevenzione del vaiolo. Tuttavia, con il tempo, la vaccinazione di Jenner si diffuse ampiamente e fu accettata globalmente. Il governo britannico riconobbe il valore del suo lavoro e gli assegnò significativi finanziamenti per sostenere ulteriori ricerche e la distribuzione della vaccinazione​.





Impatto globale e eradicazione del Vaiolo

La tecnica della vaccinazione si diffuse rapidamente grazie agli sforzi suoi e dei suoi collaboratori. Nel 1801, Jenner aveva già previsto che la vaccinazione avrebbe portato all'eradicazione del vaiolo, una profezia che si avverò quasi due secoli dopo. Nel 1967, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lanciò una campagna globale per eradicare il vaiolo, e nel 1980 il vaiolo fu dichiarato ufficialmente debellato.

Eredità e riconoscimenti

Durante la sua vita, ricevette numerosi riconoscimenti. Fu nominato membro della Royal Society per i suoi studi sulla natura e servì come medico straordinario di re Giorgio IV. Dopo la sua morte nel 1823, la sua eredità scientifica continuò a crescere. Monumenti in suo onore furono eretti in diverse città del mondo, inclusi Londra e Tokyo. Nel 2002, Jenner fu inserito nella lista dei 100 più grandi britannici della BBC.

Contributi alla scienza e alla medicina

Oltre alla vaccinazione, fece significativi contributi alla zoologia e alla medicina. Fu tra i primi a descrivere il comportamento di parassitismo del cuculo e condusse studi pionieristici su diverse malattie. La sua capacità di osservazione e il suo approccio scientifico rigoroso hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della scienza.

Edward Jenner non solo ha rivoluzionato la prevenzione delle malattie infettive con la sua scoperta della vaccinazione, ma ha anche posto le basi per la moderna immunologia, salvando milioni di vite e aprendo la strada alla definitiva eradicazione del vaiolo.