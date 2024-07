BabyShower: realizzare il party nascita perfetto per il tuo bambino

Il Baby Shower negli Stati Uniti è una tradizione consolidata. La futura mamma, intorno al settimo mese di gravidanza, organizza (o le sue amiche lo fanno per lei) un party dedicato al nascituro. Questa usanza si è diffusa anche in Italia, diventando un evento in cui si celebra l'imminente nascita del bambino con allegria. Durante il Baby Shower, la mamma riceve regali utili e divertenti e si festeggia in un'atmosfera spensierata. Ecco come organizzare un Baby Shower perfetto, affidandosi a professionisti o facendo tutto da soli con l'aiuto delle amiche.

Il significato di Baby Shower è letteralmente "doccia per il bambino", indicando un "bagno di regali" che amici e parenti fanno ai futuri genitori e al bebè prima della sua nascita. Il Baby Shower si tiene generalmente un mese prima del parto, quindi verso la fine del settimo o l'ottavo mese di gravidanza, quando la mamma è ancora in forze e non troppo affaticata.

Chi organizza il Baby Shower? Solitamente, sono le amiche della futura mamma a organizzare il Baby Shower, che di solito è un evento riservato alle donne. Tuttavia, nulla vieta che sia la stessa mamma a occuparsi dell’organizzazione insieme alle sue amiche più strette. In Italia, esistono agenzie specializzate come quelle di Francesca e Daniela che offrono consulenza completa per organizzare Baby Shower, dagli inviti all’allestimento, fino all’intrattenimento e alla torta.

Per organizzare un Baby Shower: Decidere la location: Considerare la casa di un’amica o un parente con un giardino per risparmiare sui costi. Stabilisci un budget preventivo, considerando spese per decorazioni, cibo, inviti e ringraziamenti. Scegli con cura la lista degli invitati, decidendo se invitare solo donne, coppie, parenti o amici. Scegli la data in base alla disponibilità degli ospiti con un preavviso sufficiente. Decidi un tema per la festa, come floreale-primaverile se all’aperto, o dedicato al bebè in arrivo. Gli inviti devono contenere dettagli sulla location, l’orario e il tema, richiedendo conferma di partecipazione.

Per lo shopping: acquista decorazioni, posate e piatti di plastica, e piccoli regali per gli invitati. Scegli il menu in base ai tuoi gusti e all’orario della festa, preferendo piatti preparabili in anticipo. Ordina la torta e i fiori per la festa. Prepara i biglietti di ringraziamento per i regali ricevuti. Pianifica i giochi per intrattenere gli ospiti durante la festa. Prepara i regalini per gli ospiti e premi per i vincitori dei giochi. Contatta un fotografo se desideri immortalare l’evento. Scegli il tuo abbigliamento e pulisci la casa il giorno prima della festa, disponendo correttamente i mobili.

Giochi per il Baby Shower: I giochi sono il cuore del Baby Shower e servono a intrattenere gli ospiti. Alcuni esempi includono mosca cieca, gara tra mamma e papà, e indovina il gusto. Idee originali per il Baby Shower includono un Gender Reveal Party per rivelare il sesso del bebè, una festa a tema stagionale o un party all’aperto.

Frasi per un Baby Shower: Aggiungere un tocco speciale al Baby Shower con delle frasi affettuose può rendere il tutto ancora più memorabile. Alcune idee includono: “Benvenuto piccolo tesoro! Il tuo arrivo è atteso con gioia e amore”, “In attesa della dolce arrivata, celebriamo la mamma e il suo piccolo miracolo in arrivo”, e “Un piccolo principe/principessa sta per entrare nella nostra vita. Festeggiamo la gioia del nuovo arrivo!”.

Domande e risposte sul Baby Shower: Come organizzare un Baby Shower? Potete optare per un evento casalingo con pochi invitati e un buffet fai da te o destinare un budget più consistente chiedendo aiuto a un professionista. Cosa regalare a un Baby Shower? Regali pratici e utili come torte di pannolini, beauty case con prodotti per l’igiene, body con stampe divertenti, o regali più impegnativi come passeggini e culle. Quanto tempo prima si fa un Baby Shower? Il Baby Shower va organizzato circa due mesi prima della nascita, evitando di arrivare troppo vicino al parto. Quanto si spende in un Baby Shower? I costi possono variare: un Baby Shower organizzato a casa con un buffet semplice può costare almeno 250 euro, mentre i costi aumentano se si affitta una location o si richiede un servizio di catering. Chi paga il Baby Shower? In genere, la festa è una sorpresa per la futura mamma e le spese sono divise tra amiche e familiari.

Regali per il Baby Shower Quando si tratta di scegliere il regalo perfetto per un Baby Shower, ci sono molte opzioni utili e significative. Alcune idee popolari includono:

Torte di pannolini : Un regalo pratico e decorativo.

: Un regalo pratico e decorativo. Buoni regalo : Per massaggi in gravidanza, lezioni di acquagym o yoga prenatale.

: Per massaggi in gravidanza, lezioni di acquagym o yoga prenatale. Abbigliamento per neonati : Tutine e vestitini.

: Tutine e vestitini. Gioielli con dedica : Un pensiero speciale per la mamma.

: Un pensiero speciale per la mamma. Buoni spesa: Da utilizzare in negozi per l'infanzia per acquistare lettini, culle, passeggini e altri articoli essenziali.

Baby Shower e Lista Nascita Il Baby Shower è anche un’ottima occasione per creare una Lista Nascita. Questa lista include tutto ciò che serve per il neonato, dall’abbigliamento all’igiene, dallo svezzamento agli accessori per la cameretta. La lista può essere creata in un negozio di fiducia o comodamente online su piattaforme come Amazon, che offre un servizio specifico per la lista nascita.

Giochi per il Baby Shower I giochi sono il cuore del Baby Shower e servono a intrattenere gli ospiti. Ecco alcuni esempi:

Mosca cieca : Si appende un disegno di un bambino e le invitate, bendate, devono attaccare dei post-it con i nomi delle parti del corpo al posto giusto.

: Si appende un disegno di un bambino e le invitate, bendate, devono attaccare dei post-it con i nomi delle parti del corpo al posto giusto. Gara tra mamma e papà : I futuri genitori, bendati, devono mettere un pannolino a una bambola. Vince chi riesce per primo.

: I futuri genitori, bendati, devono mettere un pannolino a una bambola. Vince chi riesce per primo. Indovina il gusto: Si mettono sei/sette vasetti di omogeneizzati senza etichetta su un vassoio e i partecipanti devono assaggiare e indovinare il gusto.

Idee originali per il Baby Shower Se desideri organizzare un Baby Shower unico e personalizzato, puoi considerare alcune idee originali:

Gender Reveal Party : Una festa per rivelare il sesso del bebè, utilizzando torte o palloncini con coriandoli colorati.

: Una festa per rivelare il sesso del bebè, utilizzando torte o palloncini con coriandoli colorati. Festa a tema : Scegli un tema stagionale come la primavera o i fiori, oppure un tema legato al bambino.

: Scegli un tema stagionale come la primavera o i fiori, oppure un tema legato al bambino. Party all’aperto: Se la stagione lo permette, una festa in giardino può essere molto suggestiva.

Frasi per un Baby Shower Aggiungere un tocco speciale al Baby Shower con delle frasi affettuose può rendere il tutto ancora più memorabile. Ecco alcune idee:

“Benvenuto piccolo tesoro! Il tuo arrivo è atteso con gioia e amore.”

“In attesa della dolce arrivata, celebriamo la mamma e il suo piccolo miracolo in arrivo.”

“Un piccolo principe/principessa sta per entrare nella nostra vita. Festeggiamo la gioia del nuovo arrivo!”

“Celebriamo l’arrivo del piccolo/la piccola [Nome del Bambino/a] con amore, risate e felicità.”

“I giorni di pannolini e ninnananne stanno per iniziare! Auguri alla futura mamma e al suo piccolo/la sua piccola.”

Domande e risposte sul Baby Shower