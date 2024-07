Corso di Interior Design "scientifico" in lingua Inglese online riconosciuto

Accademia Telematica Europea presenta il Corso di Interior Design a indirizzo Scientifico in lingua inglese, progettato per offrire agli studenti una comprensione approfondita dell'interazione tra spazio, luce e materiali, utilizzando un approccio scientifico e tecnologico. Questo programma è strutturato per fornire una solida base teorica, abbinata a competenze pratiche essenziali per affrontare le sfide contemporanee del design degli interni.

Il corso è al 100% in teledidattica consentendo di seguire il corso comodamente da casa o dal luogo di lavoro in orari comodi e flessibili.

Gli iscritti esploreranno le teorie del design e l'ergonomia, studiando come gli spazi possano essere progettati per migliorare il benessere e la produttività degli occupanti. L'importanza della psicologia ambientale sarà sottolineata per comprendere come i diversi elementi di un ambiente influenzino le emozioni e i comportamenti umani.

Il corso include approfondimenti su materiali innovativi e tecnologie sostenibili, enfatizzando l'importanza della scelta dei materiali e delle tecniche di costruzione rispettose dell'ambiente. Gli studenti saranno formati su come utilizzare software di progettazione avanzati come AutoCAD, SketchUp e Revit, per creare modelli tridimensionali dettagliati e realistici.

L'illuminotecnica rappresenta un altro aspetto cruciale del corso, insegnando agli studenti come sfruttare al meglio la luce naturale e artificiale per creare atmosfere e migliorare la funzionalità degli spazi. Si esploreranno anche i sistemi di ventilazione e climatizzazione, con particolare attenzione all'efficienza energetica e al comfort degli occupanti.

Il curriculum del corso prevede anche lo studio della Storia del Design degli Interni, analizzando le evoluzioni stilistiche e i principali movimenti artistici che hanno influenzato il settore. Gli studenti avranno l'opportunità di partecipare a workshop pratici e progetti collaborativi, lavorando su casi studio reali per sviluppare soluzioni innovative e funzionali.

Intelligenza artificiale a supporto della progettazione: Il corso prevede anche un modulo chiamato "Progettazione Assistita dall'Intelligenza Artificiale", una materia avanzata nel curriculum di Interior Design che si concentra sull'uso dell'intelligenza artificiale per migliorare e ottimizzare il processo di progettazione degli interni. Gli iscritti impareranno a integrare strumenti e tecnologie basate sull'IA per creare spazi interni più funzionali, estetici e personalizzati.

Il corso incoraggia l'interdisciplinarità, integrando conoscenze provenienti da architettura, ingegneria, arte e psicologia per formare professionisti completi e versatili, pronti a rispondere alle esigenze del mercato globale con creatività e rigore scientifico.

Infine, il corso è riconosciuto dall'APED - Associazione Progettisti e Designer, offrendo un ulteriore valore aggiunto. Grazie a questo riconoscimento, i diplomati avranno la possibilità di essere seguiti nell'avvio della propria attività professionale e di ottenere i riconoscimenti necessari per operare a livello internazionale. Questo supporto include l'assistenza nell'ottenimento delle certificazioni professionali e l'accesso a una rete globale di contatti nel settore del design, facilitando così l'inserimento nel mercato del lavoro e l'espansione delle opportunità professionali all'estero. L'approccio interdisciplinare del corso, integrando conoscenze provenienti da architettura, ingegneria, arte e psicologia, forma professionisti completi e versatili, pronti a rispondere alle esigenze del mercato globale con creatività e rigore scientifico.





Per informazioni e per ricevere la BROCHURE GRATUITA: info@accademiatelematica.it oppure tel +39 (pref Italia) 3294592139