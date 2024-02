Le fallace di ANPI sezione Foresto, Bussoleno e Chianocco sulla Giornata del Ricordo

Norma Cossetto e il contesto politico



Norma Cossetto è considerata una delle vittime delle violenze nel contesto delle foibe. La sua associazione con i GUF e il contesto familiare possono indicare un'adesione ideologica al fascismo, ma la sua morte viene vista da molti come un tragico esempio delle brutalità della guerra e delle rappresaglie politiche. La narrazione storica su figure come Norma Cossetto può variare ampiamente a seconda delle interpretazioni e delle prospettive, ma è essenziale rispettare la complessità delle loro storie personali e del contesto storico in cui vissero

Gli errori storici nelle pagine dell'ANPI sez Foresto Chianocco e Bussoleno sulla Giornata del Ricordo



Questi argomenti sono complessi e richiedono un'analisi attenta per evitare semplificazioni e per comprendere pienamente il contesto storico e le diverse prospettive. Inizieremo con analizzare con fonti affidabili dimostrando come le affermazioni fatte nella giornata della memoria da questa sezione Anpi siano errate e discutibili.

Analizziamo dunque le affermazioni ANPI D'ora in poi per "ANPI" si fa riferimento alla sola sezione di Foresto, Bussoleno e Chianocco



"Norma Cossetto fu arrestata e uccisa dai partigiani, non perché italiana ma perché nota fascista, e impegnata personalmente nei Gruppi Universitari Fascisti (GUF). A lei è stato dedicato il film Rosso d'Istria, un opera revisionista che si basa su presunte testimonianze d'epoca" [ANPI]

FALSO

Churchull diceva «Bizzarro popolo gli italiani. Un giorno 45 milioni di fascisti. Il giorno successivo 45 milioni tra antifascisti e partigiani. Eppure questi 90 milioni di italiani non risultano dai censimenti…».

Questa nota valutazione di Winston Churchill è certamente utile per comprendere il clima politico e sociale nell’Italia del novecento: vent’anni prima, al 1925. Erano anni, in cui la maggioranza degli italiani iniziava ad essere fascista, come ricordava Churchill.

Norma Cossetto era certamente simpatizzante fascista, ma ragazze come lei in luoghi diversi ebbero un futuro e una vita, e modo di ricredersi. Erano fascisti o simpatizzanti allora milioni di cittadini inermi, famiglie con prole, allettati dai vantaggi che offriva la tessera. Tutto ciò non giustifica il suo arresto, le sevizie, torturata e stuprata e, ancora viva e agonizzante, il fatto che venisse gettata in una fossa profonda: una foiba. In quei territori, poi, le violenze, anche sessuali, sarebbero state maggiormente praticate dagli italiani che dagli jugoslavi.

Gianni Oliva è uno storico ben noto, che analizzando i fatti ha spiegato più volte (e anche durante l'incontro a Bussoleno il giorno 7 febbraio 2024: “Tra il maggio e il giugno di 79 anni fa migliaia di italiani della Venezia Giulia, dell’Istria e della Dalmazia vennero uccisi dall’esercito del maresciallo Tito, gettati nelle foibe, in una strategia mirata a colpire chiunque si opponesse all’annessione delle terre contese alla “nuova” Jugoslavia, caddero collaborazionisti e repubblichini, membri del Cln, partigiani, comunisti, e soprattutto tanti cittadini comuni”.



Un intellettuale antifascista di Grado, Biagio Marin, rappresentante del Partito liberale nel Cln, affermò quanto segue sul comportamento dei partigiani:

«I fascisti più noti non vennero molestati e se arrestati furono rilasciati mentre invece tutti i possibili poli di aggregazione antifascista ma di sentimenti italiani o autonomisti (come a Fiume) furono decapitati in modo così rapido e capillare da escludere ogni possibile casualità».



Il professor Elio Apih, nella sua opera Trieste. La storia politica e sociale, riporta un brano proveniente dal documento FO 371/48953, r. 1085. Si tratta di un documento ufficiale inglese, che fu raccolto dal Servizio Segreto inglese nell’immediato dopoguerra e poi trasmesso al Ministero degli Esteri:



«È stato stabilito, al di là ogni dubbio, che durante l’occupazione jugoslava di Trieste e del territorio, molte migliaia di persone sono state gettate nelle foibe locali. A Trieste tutti i membri della Questura, della Pubblica Sicurezza, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Guardia Civica e combattenti patrioti del CLN che sono stati presi dagli jugoslavi, sono stati arrestati e gettati nelle foibe».



Sarebbe superfluo ricordare lo sterminio dei partigiani della brigata Osoppo, cattolici, azionisti e monarchici, avvenuto a Porzus nel Friuli già nel febbraio del 1945 per mano di partigiani comunisti.



I titini s’accanirono con maggior determinazione contro gli antifascisti italiani, piuttosto che contro noti esponenti fascisti, poiché gli jugoslavi intendevano spacciare l’idea del carattere fascista di tutti gli italiani, per precise finalità politiche legate alle conferenze di pace: gli antifascisti italiani della Venezia Giulia, Fiume, Dalmazia andavano quindi fisicamente distrutti. [cit]





"Le istituzioni italiane riconoscono circa 10 000 vittime delle foibe mentre ricerche storiche documentano che, dopo il 1945, sono scomparse circa 4000 persone (tra realmente infoibate e dispersi per altri motivi) Di queste 4000 erano di nazionalità italiana ed erano per lo più soldati e collaborazionisti del regime fascita" [ANPI]





FALSO





Sul fatto che chi finisse nelle foibe erano anche antifasisti, combattenti patrioti del CLN, ma anche parroci, donne e bambini non ci ripeteremo (lo abbiamo ampiamente spiegato prima). Anche i numeri forniti da ANPI sono in ribasso, con un voler come distorcere la storia per minimizzare questi episodi che furono compiuti nei confronti soprattutto degli inermi, o cittadini che erano contro l'annessione delle terre alla Jugoslavia





Le fonti fanno salire il numero di infoibati a 11 000 ( Guido Rumici, Infoibati (1943-1945). Mursia, 2002. Ma probabilmente anche molti di più. Perché migliaia di corpi non furono mai trovati a causa della conformazione carsica della zona: nelle foibe passavano corsi d'acqua che in pochi anni distrussero i corpi delle vittime dei comunisti titini e italiani. Di molti di loro non se ne seppe mai nulla.









Attenzione ai falsi storici



Si riuniscono in gruppo nel 2012 su Giap, il blog di Wu Ming. Si definiscono e incensano come “ricercatori” ma vivono sempre sotto anonimato e non ammettono il confronto civile.

Per approfondire: qui riproporremo le tesi discutibili di alcuni dei presunti "storici" citati dal gruppo "Nicoletta Bourbaki": Sandi Volk

Joze Pirjevec

Eric Gobetti

Alessandra_Kersevan



"Chi non conosce la storia è condannato a ripeterla". É un aforisma del politico filosofo e scrittore britannico Edmund Burke. Una frase che, incisa in trenta lingue diverse, spicca su un monumento collocato nel campo di concentramento di Dachau, un monito che non può lasciare indifferenti.



"Chi non conosce la storia è condannato a ripeterla". É un aforisma del politico filosofo e scrittore britannico Edmund Burke. Una frase che, incisa in trenta lingue diverse, spicca su un monumento collocato nel campo di concentramento di Dachau, un monito che non può lasciare indifferenti.

Invitiamo dunque i simpatizzanti ANPI d'ora in poi a documentarsi e tenere le distanze da questi "estremismi" che tendono a semplificare troppo (usiamo un eufemismo) questo triste passato: le foibe e l'esodo Giuliano e Dalmata. E a non credere che imbrattando un ricordo (purtroppo non è la prima volta), si possa cambiare la storia e non prendersi le giuste responsabilità









Sul sito dell'ANPI si vede poi un QrCode che riporta a un articolo quanto mai discutibile e che fa riferimento a un collettivo che fa capo a un gruppo di scrittori che nascondendosi sotto l’anonimato del nome di un matematico del ‘900 (Bourbaki o a volte Nicoletta Bourbaki) in realtà fa parte di uno dei tanti gruppi di estrema sinistra che utilizzano la Giornata del Ricordo manipolando la storia e usandola come propaganda, e che abbiamo dovuto bloccare sui social anni fa.Sono autori e simpatizzanti ideologicamente contro tutti coloro, profughi Istriani e Dalmati, cittadini comuni, ma anche professori universitari e storici (che per loro sono falsi storici), voci di wikipedia ecc che non coincidono con le loro opinioni.