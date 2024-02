"Grazie" ai vandali si torna a parlare di Foibe a Bussoleno: chi è Norma Cossetto e perché una panchina a lei dedicata

"Si sarebbe tornato a parlare di Foibe soltanto il prossimo 10 febbraio, grazie a quanto accaduto il tema è invece tornato di attualità in paese": è la considerazione del sindaco di Bussoleno Antonella Zoggia. E invece anche oggi, 22 gennaio, si può tornare a parlarne. Tanto che "grazie" ai vandali la panchina è ora finita su La Stampa nazionale, e tutti possono conoscere la vicenda della giovane italiana torturata dalle milizie partigiane slave.









E sì perché se c'è un risvolto positivo in questa triste vicende è che i vandali in questo caso hanno fatto un grosso favore a Bussoleno, tanto da fare da cassa di risonanza e finire su La Stampa: se si voleva nascondere un simbolo delle foibe e dei crimini e delle responsabilità dei partigiani del dittatore Tito durante la fine della seconda guerra mondiale, come si sa, in questi casi, l'episodio virale crea un fenomeno a catena. E ha riacceso il dibattito sulle Foibe e sulle responsabilità.

La panchina dedicata a Norma Cossetto, 23 enne vittima dei partigiani di Tito



Norma Cossetto è morta nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943. Fu vittima dei partigiani di Josip Broz Tito, torturata, violentata e gettata in una foiba, diventando un simbolo delle sofferenze subite da molti italiani in Istria e Venezia Giulia durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale.



Il recente atto di vandalismo sulla panchina commemorativa dedicata a Norma Cossetto a Bussoleno, avvenuto pochi giorni dopo la sua inaugurazione, ha riacceso l'interesse e il dibattito intorno alla tragedia delle Foibe e alla figura di Norma Cossetto, simbolo delle sofferenze patite da migliaia di italiani tra il 1943 e anche ben dopo il 1945. Come riportano molti giornali d'epoca









Questo gesto deplorevole dimostra come la memoria delle vittime delle Foibe, nonostante gli sforzi di commemorazione e sensibilizzazione, continui ad affrontare ostacoli, tra cui il negazionismo e l'indifferenza.

Norma Cossetto, studentessa universitaria istriana, fu torturata, violentata e gettata in una foiba dai partigiani di Josip Broz Tito nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943, diventando emblematica delle angosce e delle sofferenze vissute dalle donne dell'Istria e della Venezia Giulia in quegli anni.

Nella foto: Norma Cossetto, medaglia d'oro al valore civile della Repubblica italiana

Le vittime delle foibe, legate tra loro con fili di ferro ai polsi e fucilate prima di essere gettate nelle cavità carsiche, rappresentano un capitolo doloroso e complesso della storia italiana, a lungo trascurato o ignorato​​​​.

L'Italia commemora ogni anno il 10 febbraio il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per onorare le migliaia di vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Questa ricorrenza aiuta a ribadire il valore della pace e l'importanza della memoria storica.

Tuttavia, eventi come il vandalismo della panchina dimostrano che la battaglia contro l'ignoranza e l'insensibilità, nonché il compito di preservare la verità storica e onorare la memoria delle vittime, sono ancora attuali e necessari.

Il sindaco di Bussoleno, Antonella Zoggia, ha evidenziato come il silenzio, il negazionismo e l'indifferenza siano ostacoli ancora da superare nell'affrontare questa tragedia nazionale. La decisione di dedicare una panchina a Norma Cossetto, oltre a quella già esistente dedicata alla Violenza di Genere, rappresenta un simbolo di pace e armonia del ricordo, nonché un invito alla comunità ad attivarsi nella conservazione della memoria e nella promozione della conoscenza​​.

Questo episodio sottolinea l'importanza di continuare a parlare delle Foibe e di affrontare con coraggio e determinazione ogni forma di negazionismo o minimizzazione delle tragedie storiche, al fine di costruire un futuro fondato sul rispetto, sulla conoscenza e sul riconoscimento di tutte le vittime delle violenze politiche e ideologiche del XX secolo.





LE FALLACIE DI ANPI SEZIONE FORESTO, BUSSOLENO E CHIANOCCO SULLA GIORNATA DEL RICORDO







DA LUNA NUOVA DEL 20 FEBBRAIO 2024 (BISETTIMANALE DI INFORMAZIONE LOCALE FONDATO NEL MARZO DEL 1980 CON SEDE AD AVIGLIANA)





PER APPROFONDIRE





LIBRI PER APPROFONDIRE

VIDEO

TESTIMONIANZE