Le 10 università più importanti di Milano: guida agli atenei che fanno della città una capitale della formazione

Scegliere dove iscriversi all'università è una delle decisioni più importanti per il proprio futuro. La qualità della didattica, i rapporti con il mondo del lavoro, le opportunità di ricerca e l'internazionalizzazione sono tutti elementi che incidono sul percorso accademico e professionale. In questo contesto, Milano si conferma una delle città universitarie più prestigiose d'Italia e d'Europa, capace di attrarre ogni anno decine di migliaia di studenti provenienti da tutte le regioni italiane e da oltre cento Paesi del mondo.

Il capoluogo lombardo è infatti sede di alcuni tra gli atenei più autorevoli del panorama nazionale, molti dei quali occupano stabilmente posizioni di rilievo nelle classifiche internazionali. Il Politecnico di Milano, ad esempio, continua a distinguersi tra le migliori università del mondo nei ranking internazionali, mentre anche la Statale, la Bocconi e la Cattolica ottengono risultati di grande prestigio nelle più recenti valutazioni accademiche.

Per un primo approfondimento dedicato agli atenei milanesi è possibile consultare anche l'articolo pubblicato da Milano Plus: "10 università a Milano: gli atenei più importanti.

Tra le istituzioni più rappresentative spicca l'Università degli Studi di Milano, conosciuta semplicemente come La Statale. Fondata nel 1924, rappresenta uno dei più grandi atenei italiani e offre centinaia di corsi di laurea distribuiti tra medicina, farmacia, giurisprudenza, scienze, lettere, economia, scienze politiche e molte altre discipline. Il suo storico edificio di Via Festa del Perdono, ricavato dall'antico Ospedale Maggiore, costituisce uno dei complessi universitari più suggestivi della città e testimonia il profondo legame tra Milano e la cultura.

Quando si parla di eccellenza accademica, il nome del Politecnico di Milano occupa inevitabilmente un posto di primo piano. Considerato il principale ateneo italiano nei settori dell'ingegneria, dell'architettura e del design, richiama studenti e ricercatori da tutto il mondo. I campus di Città Studi e Bovisa ospitano laboratori all'avanguardia, centri di ricerca e collaborazioni con grandi aziende internazionali. La qualità della formazione è confermata anche dalle classifiche globali, che collocano il Politecnico tra i migliori cento atenei del pianeta.

Tra le università private più prestigiose figura senza dubbio l'Università Bocconi, simbolo della formazione italiana in economia, finanza, management, marketing, diritto e scienze sociali. Da oltre un secolo forma manager, imprenditori ed economisti che operano nelle principali aziende e istituzioni internazionali. Il suo carattere internazionale è testimoniato dall'elevato numero di corsi in lingua inglese e dalle collaborazioni con università di tutto il mondo.

Un'altra realtà di assoluto rilievo è l'Università Cattolica del Sacro Cuore, il cui campus milanese rappresenta il cuore dell'ateneo. Situata nei pressi della Basilica di Sant'Ambrogio, offre percorsi di studio che spaziano dall'economia alla psicologia, dalla giurisprudenza alle scienze della formazione, fino alle lettere, alla comunicazione e alla medicina. La combinazione tra tradizione accademica e innovazione continua a renderla una delle università più apprezzate d'Italia.

Nel panorama milanese trova spazio anche l'Università IULM, specializzata nei settori della comunicazione, delle lingue straniere, del marketing, delle relazioni pubbliche, del turismo e dei media digitali. L'approccio fortemente orientato al mondo del lavoro consente agli studenti di confrontarsi con professionisti del settore e sviluppare competenze immediatamente spendibili nel mercato occupazionale.

Tra gli atenei più giovani emerge Humanitas University, nata con l'obiettivo di formare una nuova generazione di professionisti della salute. Grazie alla stretta collaborazione con l'IRCCS Humanitas, gli studenti possono integrare fin dai primi anni la formazione teorica con l'attività clinica e la ricerca scientifica. Medicina, infermieristica e professioni sanitarie costituiscono il cuore dell'offerta didattica.

Molto apprezzata è anche l'Università Vita-Salute San Raffaele, che opera in sinergia con il celebre Ospedale San Raffaele. Oltre ai corsi di medicina e odontoiatria, propone percorsi in psicologia, filosofia e biotecnologie, distinguendosi per la forte integrazione tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e assistenza sanitaria.

Per chi desidera costruire una carriera creativa, la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) rappresenta una delle istituzioni più conosciute a livello internazionale. I suoi corsi riguardano il fashion design, il graphic design, il product design, la scenografia, la fotografia e le arti visive, attirando studenti provenienti da numerosi Paesi.

Accanto a NABA si colloca la prestigiosa Domus Academy, specializzata nella formazione post-laurea. I master dedicati al design, alla moda, al luxury management e all'innovazione collaborano costantemente con importanti marchi internazionali, consentendo agli studenti di confrontarsi con progetti reali e aziende leader del settore.

Completa il panorama l'Accademia di Belle Arti di Brera, una delle istituzioni artistiche più antiche e prestigiose d'Italia. Situata nello storico quartiere di Brera, continua a formare pittori, scultori, restauratori, scenografi e artisti contemporanei. La vicinanza con la celebre Pinacoteca di Brera rende l'intero quartiere uno dei principali poli culturali della città.

Naturalmente il sistema universitario milanese non si limita a questi dieci istituti. Nella città è presente anche l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, protagonista negli ultimi decenni di una crescita costante nei settori delle scienze, della medicina, della psicologia, dell'economia e delle discipline sociali. L'ateneo è oggi considerato uno dei principali punti di riferimento della ricerca italiana e compare regolarmente nelle classifiche nazionali e internazionali.

Uno dei principali punti di forza di Milano è rappresentato dall'ambiente che circonda gli studenti. Biblioteche, incubatori di startup, laboratori di ricerca, musei, eventi internazionali, aziende multinazionali e una rete di trasporti efficiente rendono la città un vero ecosistema dedicato all'innovazione e alla formazione. Numerosi corsi vengono ormai svolti interamente in inglese, favorendo la presenza di studenti internazionali e rafforzando il carattere cosmopolita della città.

Anche il collegamento con il mondo del lavoro costituisce un elemento distintivo. Stage, tirocini, collaborazioni con imprese e programmi di ricerca consentono agli studenti di acquisire esperienza pratica già durante gli studi. È uno dei motivi per cui molti laureati degli atenei milanesi trovano rapidamente occupazione sia in Italia sia all'estero.

Scegliere una delle università di Milano significa quindi entrare in un contesto dinamico, internazionale e fortemente orientato all'innovazione. Che l'obiettivo sia diventare ingegnere, medico, designer, economista, avvocato, ricercatore o professionista della comunicazione, il panorama accademico milanese offre opportunità di altissimo livello, confermate anche dai principali ranking universitari internazionali e dalle classifiche nazionali dedicate alla qualità della formazione.