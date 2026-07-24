Weekend in Val di Susa: cosa fare dal 24 al 26 luglio tra musica, borghi, natura e sapori

La Val di Susa, una delle valli alpine più affascinanti del Piemonte, si prepara a vivere un fine settimana ricco di appuntamenti, capace di soddisfare ogni tipo di visitatore. Da venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio il territorio offrirà concerti, festival, feste patronali, escursioni, mostre e occasioni per scoprire un patrimonio storico e naturalistico che non smette mai di sorprendere.

Che siate appassionati di montagna, amanti della musica dal vivo, famiglie in cerca di una gita fuori porta o semplicemente desiderosi di trascorrere qualche giorno lontano dalla città, la Val di Susa rappresenta una destinazione ideale.

Il Due Laghi Jazz Festival continua tra Avigliana e dintorni

Gli amanti della musica potranno approfittare anche degli appuntamenti del Due Laghi Jazz Festival, manifestazione che coinvolge diversi comuni della bassa valle. Concerti serali in scenari suggestivi, artisti italiani e internazionali e un programma che unisce jazz tradizionale e contaminazioni contemporanee rendono questo festival uno degli appuntamenti musicali più prestigiosi dell'estate piemontese.

Le serate si svolgono tra Avigliana, Condove, Sant'Ambrogio e Almese, offrendo l'occasione perfetta per visitare i borghi storici prima dell'inizio dei concerti.

Condove celebra San Pèr con tre serate di festa

Dal 24 al 26 luglio anche Condove vive la tradizionale festa patronale di San Pèr, organizzata dall'Unione Musicale Condovese insieme alla Pro Loco.

Il programma propone:

venerdì 24 luglio una coinvolgente Rock Night con la banda cittadina;

con la banda cittadina; sabato 25 luglio street food e il divertente quiz "Il Cervellone";

domenica 26 luglio il concerto "Le Nostre Valli", dedicato alla musica popolare del territorio.

Per tutto il fine settimana non mancheranno punti ristoro e momenti di convivialità che coinvolgeranno residenti e visitatori.

Susa: storia romana, mostre e passeggiate nel centro storico

La città di Susa rappresenta sempre una tappa obbligata per chi visita la valle.

Passeggiando tra le vie del centro è possibile ammirare:

l'Arco di Augusto;

l'Anfiteatro Romano;

il Castello della Contessa Adelaide;

la Cattedrale di San Giusto;

le antiche porte medievali.

Durante il weekend prosegue inoltre la mostra fotografica "Paesaggi del Tempo", ospitata al Castello della Contessa Adelaide, dedicata ai paesaggi e ai luoghi simbolo della Val di Susa.

Le vie del centro ospitano inoltre numerose attività commerciali, caffè e ristoranti dove gustare le specialità locali.

Natura protagonista: escursioni tra boschi e rifugi

Per chi preferisce la montagna, il fine settimana offre infinite possibilità.

Tra gli itinerari più consigliati:

il Parco Naturale Orsiera Rocciavrè;

la Sacra di San Michele con i suoi sentieri panoramici;

il Monte Rocciamelone per gli escursionisti più esperti;

la Certosa di Montebenedetto, immersa nei boschi di Villar Focchiardo.

Proprio alla Certosa continua la mostra fotografica "Risvegli", visitabile fino ai primi di agosto, perfetta da abbinare a una passeggiata naturalistica.

Chi desidera un'escursione più rilassante può invece percorrere i sentieri lungo i Laghi di Avigliana oppure esplorare il Parco Naturale dei Laghi.

Sapori della montagna

Visitare la Val di Susa significa anche riscoprire una cucina autentica.

Tra le specialità da non perdere:

polenta con selvaggina;

formaggi d'alpeggio;

toma della Val di Susa;

salumi artigianali;

miele di montagna;

dolci tradizionali piemontesi.

Molte Pro Loco organizzano cene e punti ristoro durante le feste patronali, offrendo l'opportunità di degustare prodotti tipici direttamente preparati dai volontari del territorio.

Una valle tutta da scoprire

La Val di Susa è una delle aree storicamente più importanti delle Alpi occidentali. Fin dall'epoca romana rappresentava il principale collegamento tra la Pianura Padana e la Francia attraverso il Moncenisio e il Monginevro.

Oggi conserva un patrimonio straordinario fatto di abbazie, castelli, fortificazioni, piccoli borghi medievali e paesaggi che alternano vigneti, boschi, laghi e alte montagne.

In pochi chilometri è possibile passare dai 350 metri della bassa valle ai quasi 3.500 metri delle cime alpine, vivendo esperienze completamente diverse nello stesso fine settimana.

Un weekend per tutti

Famiglie con bambini, escursionisti, fotografi, motociclisti, ciclisti e appassionati di cultura trovano nella Val di Susa una destinazione capace di soddisfare ogni interesse.

Le temperature generalmente più fresche rispetto alla pianura rendono inoltre la valle una meta ideale durante le giornate estive più calde, permettendo di alternare passeggiate, visite culturali e momenti di relax.

Informazioni utili

La Val di Susa è facilmente raggiungibile da Torino sia in automobile attraverso l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia sia in treno lungo la linea ferroviaria Torino-Modane.

Per chi desidera organizzare al meglio il proprio itinerario è consigliabile consultare i calendari ufficiali degli eventi e verificare eventuali aggiornamenti sui singoli appuntamenti, soprattutto per gli spettacoli all'aperto.

Con musica, natura, tradizioni, arte e buona cucina, il weekend del 24, 25 e 26 luglio rappresenta una delle occasioni migliori per riscoprire la Val di Susa. Che si scelga di partecipare ai grandi festival, di visitare i borghi storici, di salire lungo i sentieri alpini o semplicemente di gustare un pranzo in una trattoria di montagna, la valle saprà regalare esperienze autentiche e paesaggi capaci di lasciare il segno.