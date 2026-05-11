Le malattie del naso: cosa sono e perché è importante conoscerle





Organo spesso sottovalutato, il naso svolge funzioni fondamentali per la nostra salute: nella respirazione, nell’olfatto e nella protezione dell’organismo. Infatti, attraverso le cavità nasali, l’aria viene filtrata, trattenendo polveri e microrganismi, riscaldata e umidificata prima di raggiungere i polmoni, mentre la mucosa nasale è la prima barriera contro virus, batteri e sostanze irritanti. Quando questa complessa struttura viene colpita da infiammazioni o alterazioni anatomiche, possono comparire disturbi fastidiosi o insorgere vere e proprie patologie che influenzano anche il sonno e la concentrazione. Le malattie del naso sono molto diffuse e possono colpire persone di tutte le età, con sintomi più o meno gravi. In alcuni casi, i disturbi possono essere talmente invalidanti da richiedere trattamenti specialistici.

Di seguito analizzeremo alcune delle più diffuse patologie a carico del naso.

La rinite

La rinite è una delle malattie nasali più comuni ed è caratterizzata dall’infiammazione della mucosa che riveste le cavità nasali. Può essere di origine allergica, infettiva o irritativa. I sintomi tipici includono congestione nasale, starnuti ripetuti, secrezioni acquose o di tipo mucoso, prurito al naso e, spesso, lacrimazione e arrossamento degli occhi. Nella rinite allergica i disturbi tendono a comparire in modo stagionale o in seguito all’esposizione a specifici allergeni, come pollini, acari della polvere o peli di animali, mentre nelle forme non allergiche possono essere scatenati da sbalzi di temperatura, fumo o inquinamento.

La diagnosi si basa principalmente sull’anamnesi del paziente e sull’esame obiettivo del naso. Nei casi in cui si sospetti una causa allergica, il medico può richiedere test cutanei o esami del sangue per individuare le sostanze responsabili. Il trattamento varia in base alla tipologia di rinite: nelle forme allergiche vengono utilizzati antistaminici, corticosteroidi nasali e, nei casi più persistenti, l’immunoterapia specifica; nelle riniti non allergiche risultano utili i lavaggi nasali con soluzioni saline e la riduzione dell’esposizione ai fattori irritanti.

La sinusite

Con il termine sinusite si intende l’infiammazione dei seni paranasali, cavità piene d’aria che comunicano con il naso e contribuiscono alla risonanza della voce e alla riduzione del peso del cranio. Questa patologia può essere acuta o cronica e spesso insorge come complicanza di un raffreddore o di una rinite non adeguatamente trattata. I sintomi più frequenti comprendono dolore o pressione al volto, soprattutto a livello di fronte, zigomi e radice del naso, congestione nasale persistente, secrezioni dense e purulente, cefalea e riduzione dell’olfatto. Nelle forme acute può comparire anche la febbre, mentre nelle sinusiti croniche i sintomi risultano meno intensi ma duraturi.

Una diagnosi corretta può essere formulata solo attraverso un’attenta visita otorinolaringoiatrica, anche con l’ausilio di esami strumentali come la TAC dei seni paranasali, che consente di valutare l’estensione dell’infiammazione e la presenza di eventuali ostruzioni. Il trattamento della sinusite prevede l’uso di antibiotici nelle forme batteriche, spray a base di corticosteroidi, decongestionanti per brevi periodi e lavaggi nasali. Nei casi cronici o resistenti alle terapie mediche può essere indicato un intervento chirurgico endoscopico per ristabilire una corretta ventilazione dei seni.

I polipi nasali

I polipi nasali sono formazioni benigne che si sviluppano dalla mucosa del naso e dei seni paranasali in seguito a un’infiammazione cronica. Si presentano come masse molli e traslucide e possono crescere fino ad ostruire le cavità nasali in maniera parziale o completa. I sintomi più comuni includono: difficoltà respiratoria nasale persistente, senso di naso chiuso, secrezioni abbondanti, riduzione o perdita dell’olfatto e, in alcuni casi, alterazione del gusto e senso di pressione al volto. I polipi nasali sono spesso associati ad asma, allergie e sinusite cronica.

Per poterli diagnosticare con certezza è necessario eseguire un’endoscopia nasale, una procedura che permette di visualizzare direttamente le formazioni polipoidi, mentre attraverso la TAC, è possibile valutarne la diffusione. In genere, il trattamento iniziale è farmacologico e si basa sull’uso di corticosteroidi nasali o sistemici per ridurre l’infiammazione e le dimensioni dei polipi nasali. Tuttavia, nei casi più gravi o recidivanti, è indispensabile ricorrere alla chirurgia.

Tra le tecniche più moderne si distingue la laser terapia per la rimozione dei polipi nasali. Il laser consente di vaporizzare il tessuto polipoide con grande precisione, riducendo il sanguinamento intraoperatorio e i tempi di recupero post-operatorio. Questa metodica mini-invasiva preserva le strutture sane circostanti e una minore probabilità di complicanze rispetto alla chirurgia tradizionale.

La deviazione del setto nasale

La deviazione del setto nasale è una condizione anatomica in cui la parete che separa le due cavità nasali non è perfettamente allineata. Può essere congenita o conseguente a traumi e, in molti casi, non provoca sintomi evidenti. Tuttavia, quando la deviazione è marcata, può determinare ostruzione nasale, difficoltà respiratoria, secchezza della mucosa, russamento notturno e una maggiore predisposizione a sinusiti e infezioni ricorrenti.

Una visita specialistica ed un esame endoscopico sono alla base per una diagnosi certa. Nei casi più complessi può essere utile eseguire anche una TAC, così da valutare l’impatto della deviazione sulle strutture nasali. Se i disturbi sono lievi, il trattamento può essere conservativo con l’uso di spray nasali. Nei casi più severi, l’unica soluzione definitiva è l’intervento chirurgico di settoplastica, che consente di ripristinare una corretta funzionalità respiratoria.

L’epistassi

L’epistassi, comunemente nota come sanguinamento dal naso, è un disturbo frequente che può colpire persone di tutte le età. Le cause più comuni includono secchezza della mucosa, traumi locali, infezioni, ipertensione arteriosa o alterazioni della coagulazione. Il sanguinamento può essere anteriore, più comune e di solito benigno, oppure posteriore, meno frequente ma potenzialmente più grave.

La diagnosi si basa sull’esame clinico e sull’identificazione del punto di sanguinamento. Il trattamento immediato consiste nella compressione delle narici e nell’applicazione di ghiaccio. Nei casi ricorrenti o persistenti, il medico può ricorrere alla cauterizzazione dei vasi sanguinanti e consigliare misure preventive come l’idratazione della mucosa nasale.

I tumori del naso e dei seni paranasali

I tumori del naso e dei seni paranasali sono patologie rare ma potenzialmente gravi. I sintomi iniziali possono essere aspecifici e simili a quelli di altre malattie nasali, come ostruzione persistente, sanguinamento frequente, dolore facciale e riduzione dell’olfatto. La diagnosi richiede accertamenti approfonditi, tra cui endoscopia, biopsia e indagini radiologiche. Il trattamento dipende dal tipo e dallo stadio del tumore e può includere chirurgia, radioterapia e chemioterapia.

L’importanza dello specialista

Come abbiamo visto, le malattie del naso rappresentano un insieme piuttosto eterogeneo di condizioni. Per questo motivo, per riconoscere precocemente i sintomi, impostare una terapia adeguata e prevenire eventuali complicanze, è importante rivolgersi ad uno specialista. Grazie alle moderne opzioni terapeutiche, come la chirurgia endoscopica e la terapia laser per i polipi nasali, l’efficacia dei trattamenti è migliorata in modo notevole e le soluzioni sono sempre più sicure e meno invasive.

Prevenzione: un alleato per tutta la famiglia

Considerata la varietà di patologie che possono colpire il naso, adottare corrette abitudini quotidiane è fondamentale per mantenere le mucose in salute. Per approfondire come mantenere pulite e protette le cavità nasali, evitando infiammazioni e complicazioni, ti consigliamo la lettura dell’articolo dedicato: come proteggere le vie respiratorie di grandi e piccini, dove troverai consigli pratici sull'igiene nasale e sulla prevenzione ambientale.