La Val di Susa porta la cultura protagonista al Salone Internazionale del Libro di Toirno

Anche quest'anno il Sistema Bibliotecario della Val di Susa si presenta come nelle scorse edizioini al Salone Internazionale del Libro di Torino, con con uno stand dedicato, situato all’Oval W210-X209, e un calendario ricco di appuntamenti.









Per tutta la durata della manifestazione, decine di autori si alterneranno nello stand del Sistema Bibliotecario della Val di Susa, dando vita a incontri di circa mezz’ora che metteranno al centro il dialogo tra lettori, scrittori e territorio. L’iniziativa rappresenta un investimento strategico nella cultura, intesa come strumento di crescita collettiva, occasione di confronto e fattore di coesione sociale. L’obiettivo è consolidare il ruolo della Val di Susa come punto di riferimento vivo e dinamico per la promozione culturale, capace di coinvolgere spazi, persone e generazioni.





Il programma prende il via giovedì 9 maggio. Alle ore 15, Nella Scoppapietra presenterà il suo libro Come oro, in dialogo con Giorgio Brezzo e Lucia Malengo. Alle 18 sarà invece la volta di Gabrio Grindatto, che illustrerà il volume Ombre sulla strada di Tourn Boncoeur, accompagnato da Gioele Urso.

Venerdì 10 maggio, alle 10.30, nel piazzale Oval presso la Sala Viola, lo storico Alessandro Barbero incontrerà gli studenti del liceo Liceo Norberto Rosa per un confronto sul tema “Come nascono le rivoluzioni?”.



Con un progetto ambizioso e una visione chiara: affermarsi come autentica porta culturale del territorio valsusino. Protagoniste dell’edizione 2026 sono le biblioteche della valle, impegnate a individuare e valorizzare autori, studiosi e realtà culturali locali.

Accanto agli appuntamenti del Salone, il programma si estende anche sul territorio con il Salone Off, offrendo ulteriori occasioni di incontro e approfondimento. L’iniziativa testimonia il valore del dialogo tra comunità e istituzioni e conferma l’importanza di fare rete per valorizzare il patrimonio culturale della valle.





L’Unione Montana Valle Susa partecipa al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere, con uno spazio dedicato nel Padiglione Oval (stand W170-X169), condiviso con il Sistema Bibliotecario della Val di Susa. Per cinque giorni lo stand ospiterà incontri con autori, studenti, studiosi, operatori culturali e turistici, oltre a momenti di approfondimento dedicati alla promozione del territorio valsusino.





Il programma prende avvio giovedì 14 maggio alle 15 con “La robotica educativa del Ferrari”, a cura degli studenti dell’IIS Enzo Ferrari di Susa, che presenteranno esperienze e progetti di didattica innovativa legati alla robotica.





Venerdì 15 maggio alle 10.30 saranno protagonisti gli incontri letterari curati dagli studenti del Liceo Norberto Rosa. Alle 15 Germano Bellicardi presenterà il volume 64 di Segusium, “Ricordi fotografici valsusini”, con Valter Giuliano e Daniel Martinez. Alle 16 si terrà un incontro con Sitaf dedicato al progetto della passerella di Salbertrand, con Debora Paschero e Stefano Giacobbe. Alle 17 Gabriele Scapola presenterà “La fatica non fa rumore”, moderato dal sindaco di Avigliana Andrea Archinà, mentre alle 18 Alessia Taglianetti illustrerà la rivista “Libere di viaggiare”.





Sabato 16 maggio alle 11 Alessandro Cane presenterà il romanzo “Le ombre di Atheris” in dialogo con Elisa Osella Bon. Alle 12 il Museo Laboratorio di Vaie proporrà “Storie della Preistoria”, un viaggio nel Neolitico alpino tra natura, sperimentazione e inclusione. Alle 15 Giovanni Tesio presenterà “Cento per cento. Cento titoli per cento anni di letteratura (1900-2000)”; alle 16 Gianni Oliva parlerà del volume “La prima guerra civile”; alle 17 Luca Mercalli sarà protagonista di un incontro dedicato al clima e alla montagna.





Domenica 17 maggio alle 11 Bruna Bertolo presenterà “Donne protagoniste”. Alle 15 si terrà la conferenza “Almese e Caselette: nuovi dati e nuove progettualità per le ville romane”, mentre alle 17 Mauro Russo presenterà il romanzo “Chiara è la luce di dicembre”.





Lunedì 18 maggio il programma si concluderà con un nuovo appuntamento degli incontri letterari curati dal Liceo Norberto Rosa alle 10.30 e, alle 12, con la presentazione del libro “Il mistero di casa Bimma” di Luca Giai.





Ogni giorno lo stand dell’Unione Montana Valle Susa ospiterà inoltre brevi focus dedicati alla ciclovia, alla Via Francigena e agli eventi correlati, a cura di ValSusa Turismo. Sarà un’occasione per raccontare al pubblico del Salone un territorio che unisce cammini, paesaggi alpini, storia e cultura, offrendo nuove opportunità di turismo lento e sostenibile.











