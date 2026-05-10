La Regione Siciliana protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026





La cultura siciliana torna a essere protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino, uno degli appuntamenti editoriali più prestigiosi d’Europa. Anche per l’edizione 2026, la Regione Siciliana sarà presente con un proprio stand istituzionale, proponendo un ricco programma di incontri dedicati alla storia, alla letteratura, alla formazione e al dialogo internazionale.









Attraverso autori, studiosi, giornalisti e personalità del mondo politico e accademico, lo spazio espositivo della Regione offrirà al pubblico un’occasione unica per approfondire temi di grande interesse culturale e civile. Dall’insegnamento delle lingue straniere alla rilettura del Risorgimento italiano, fino ai racconti autobiografici e alle testimonianze diplomatiche, gli appuntamenti in programma confermano la vocazione della Sicilia come crocevia di idee, identità e relazioni tra popoli.

Venerdì 15 maggio 2026

Ore 20.00 – 20.30

Presentazione del libro Español paso a paso

Un corso di lingua spagnola rivolto ai ragazzi dai 9 agli 11 anni. Il volume, attraverso il livello “Básico”, introduce in modo semplice e coinvolgente gli elementi fondamentali della lingua spagnola, fornendo strumenti comunicativi, lessicali e grammaticali per affrontare con maggiore sicurezza l’apprendimento.

Autrici: Tiziana Sergi e Giuliana Puzo.

Relatore: Claudio Pasqua, direttore responsabile di Gravità Zero.

Modera: Giovanni Firera, direttore editoriale di Torino Plus.

Ore 20.30 – 21.00

Presentazione del libro Francesco Crispi – La nascita di uno Stato

L’opera ripercorre la vicenda politica e umana di Francesco Crispi, figura centrale del Risorgimento e protagonista della costruzione dello Stato unitario. Un’analisi approfondita del suo ruolo nelle riforme istituzionali e nelle dinamiche della Sinistra storica.

Autore: Ignazio Augusto Santangelo.

Relatori: Giuseppe Mastruzzo, direttore di IUC – International University College of Turin , e Giorgio Firera, esperto storiografico.

Modera: Claudio Pasqua, direttore responsabile di Gravità Zero.

Domenica 17 maggio 2026

Ore 19.00 – 19.30

Presentazione del libro L’altra notte… ho sognato Pannella

Un’opera dedicata alla figura di Marco Pannella, protagonista di alcune delle più importanti battaglie civili e politiche dell’Italia contemporanea.

Autore: Enzo Pennone.

Relatori: Giorgio Merlo, già parlamentare; Silvia Manzi, politica italiana; Riccardo Rossotto, storico e scrittore.

Modera: Giovanni Firera, direttore editoriale di Torino Plus.

Ore 19.30 – 20.00

Presentazione del libro Confessioni – Rrëfime

Un’opera dal forte valore testimoniale e internazionale firmata da Vehbi Miftari, ambasciatore del Kosovo presso la Santa Sede. Il volume rappresenta un ponte culturale tra i Balcani e l’Europa mediterranea.

Autore: Vehbi Miftari.

Relatori: Majlinda Toci, direttrice della Biblioteca Nazionale d’Albania di Tirana, e Riccardo Rossotto, scrittore e storico.

Modera: in via di definizione.

Un ponte culturale tra Sicilia, Italia e Mediterraneo

La partecipazione della Regione Siciliana al Salone del Libro 2026 conferma l’impegno dell’isola nella promozione della cultura come strumento di crescita, confronto e apertura internazionale. Lo stand regionale si propone come luogo d’incontro tra tradizione e innovazione, valorizzando autori e temi capaci di dialogare con il grande pubblico e con il mondo delle istituzioni.

Dalla didattica delle lingue alla storia nazionale, dalle memorie politiche alle testimonianze diplomatiche, il programma offre un mosaico di esperienze e riflessioni che raccontano la centralità della Sicilia nel panorama culturale italiano e mediterraneo.

Tutti gli eventi in programma presso lo stand della Regione Siciliana saranno seguiti e raccontati in diretta da ADI – Agenzia Digitale Italiana , media partner dell’iniziativa, che curerà la copertura giornalistica e multimediale delle presentazioni, portando al pubblico aggiornamenti, interviste e approfondimenti in tempo reale dal Torino.