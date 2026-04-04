Breve storia della TAV: progetto di Alta Velocità in Val di Susa

Nel corso degli ultimi decenni il progetto della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione è stato al centro di un ampio dibattito politico, economico e sociale, diventando una delle infrastrutture più discusse e rilevanti in Italia e in Europa. Nato alla fine degli anni Ottanta con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra Italia e Francia, il progetto si è progressivamente trasformato in un’opera strategica inserita nella rete transeuropea dei trasporti, con l’ambizione di rafforzare la mobilità sostenibile e favorire lo sviluppo economico del continente.

La Torino-Lione non rappresenta soltanto un collegamento ferroviario, ma un’infrastruttura pensata per rispondere alle esigenze future del trasporto merci e passeggeri, riducendo il traffico su gomma, migliorando la sicurezza e contribuendo alla diminuzione dell’inquinamento ambientale. In un contesto europeo sempre più orientato verso la sostenibilità e l’integrazione economica, il potenziamento delle reti ferroviarie assume un ruolo centrale per garantire competitività e crescita.

Questo articolo ripercorre le principali tappe del progetto, analizzando l’evoluzione storica della Torino-Lione e mettendo in evidenza le ragioni che ne confermano la validità come infrastruttura strategica per l’Italia e per l’Europa.





1988

Nella primavera del 1988 iniziano a circolare a Torino le prime notizie riguardanti un progetto francese per estendere verso l'Italia la rete ferroviaria ad Alta Velocità, attraverso una linea Grenoble-Torino con passaggio sotto il Monginevro. In questa fase iniziale il comparto ferroviario italiano mostrò prudenza, preferendo migliorare la linea esistente.

Tuttavia, questa proposta rappresentava già un'importante opportunità strategica per l’Italia: collegarsi alla rete europea ad alta velocità avrebbe infatti consentito di rafforzare la competitività economica e migliorare i collegamenti internazionali, favorendo scambi commerciali e mobilità.

1989

La Francia continuò a proporre all'Italia l’ingresso nella rete TGV. In un primo momento le amministrazioni piemontesi e la stampa mostrarono cautela, ma nel settembre dello stesso anno si verificò una svolta significativa durante un convegno alla Fondazione Agnelli.

Durante l’incontro venne presentata l’ipotesi di una linea Torino-Lione con galleria sotto il Moncenisio. Grazie al sostegno di importanti realtà industriali e istituzionali, il progetto iniziò a raccogliere consensi. La proposta venne vista come una grande occasione per integrare il Piemonte nei principali corridoi europei, favorendo sviluppo economico, turismo e nuove opportunità occupazionali.

In Val di Susa si iniziò così a discutere del progetto, riconoscendo l’importanza strategica che avrebbe potuto avere per l’intero territorio.

1990

Nel febbraio 1990 nacque il Comitato Promotore per l'Alta Velocità Torino-Lione, presieduto da Umberto Agnelli e dal presidente della Regione Piemonte. Il progetto si ampliò rapidamente, coinvolgendo anche Lombardia, Veneto e Friuli, con l'obiettivo di creare un grande corridoio ferroviario europeo da Lione a Trieste.

Questo nuovo scenario evidenziava il ruolo centrale della Val di Susa come porta naturale tra Italia ed Europa. L’infrastruttura veniva sempre più considerata un’opportunità per modernizzare il territorio e ridurre il traffico su gomma, migliorando l’ambiente e la sicurezza.

Iniziň anche una serie di incontri tra amministrazioni italiane e francesi. La stampa iniziò a sottolineare l’importanza strategica dell'opera, evidenziando che l’alta velocità avrebbe evitato l’isolamento economico del Piemonte e favorito la crescita industriale.

Parallelamente, la Comunità Europea avviò studi per sviluppare una rete ferroviaria europea ad alta velocità, rafforzando ulteriormente l’importanza del collegamento Torino-Lione come parte di un sistema continentale.

1991

Nel 1991 le Ferrovie Italiane avviarono concretamente il programma di Alta Velocità. A gennaio venne firmato il primo protocollo per la realizzazione della nuova linea, segnando l’inizio ufficiale del progetto.

In Val di Susa iniziò la fase di studio dei possibili tracciati. Le dichiarazioni dei responsabili ferroviari sottolineavano che l’opera avrebbe portato benefici economici e miglioramenti infrastrutturali, garantendo allo stesso tempo attenzione all’impatto ambientale.

Nel corso dell'anno vennero presentati studi di fattibilità che evidenziavano una crescita significativa prevista del traffico passeggeri e merci. La nuova linea veniva quindi considerata necessaria per sostenere lo sviluppo economico futuro e favorire il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con benefici ambientali rilevanti.

Nel luglio 1991 i comitati promotori italiano e francese firmarono un protocollo di intesa per avviare gli studi tecnici. Lo studio di fattibilità indicava che la nuova linea avrebbe migliorato l’efficienza dei collegamenti internazionali e sostenuto la crescita dei traffici europei.

A ottobre i ministri dei trasporti italiano e francese firmarono una dichiarazione di intenti per la realizzazione della Torino-Lione, considerata una scelta strategica per l'integrazione europea.

La Regione Piemonte avviò ulteriori studi sul territorio, valutando le soluzioni migliori per inserire la nuova infrastruttura in modo compatibile con il territorio.





1992

Nel 1992 il progetto dell'Alta Velocità Torino-Lione entra in una fase più concreta. Nascono nuovi incontri informativi e si cominciano a discutere i possibili tracciati. I tecnici delle ferrovie iniziano a presentare i benefici dell’opera, sottolineando soprattutto l'importanza del trasporto merci su ferro, considerato più sostenibile rispetto al traffico su gomma.

Vengono elaborate diverse ipotesi di attraversamento alpino, dimostrando la volontà di individuare la soluzione migliore per il territorio. Questo approccio progettuale, basato su più alternative, evidenzia l’attenzione verso l’impatto ambientale e la ricerca di soluzioni tecniche ottimali.

Molti amministratori locali e cittadini iniziano a valutare i possibili vantaggi:

riduzione traffico camion

sviluppo economico locale

nuovi posti di lavoro

modernizzazione delle infrastrutture

Gli studi evidenziano anche la riduzione dei tempi di percorrenza tra Torino e Lione, migliorando l’integrazione europea e favorendo turismo e scambi commerciali.

Nel frattempo, i ministri dei trasporti italiano e francese firmano un protocollo che considera la Torino-Lione un'opera prioritaria. Questa decisione rafforza ulteriormente la dimensione internazionale del progetto, inserendolo tra le infrastrutture strategiche europee.

A fine anno si iniziano anche a valutare i benefici ambientali, come la riduzione del traffico pesante nelle valli alpine, un tema che diventerà centrale negli anni successivi.

1993

Nel 1993 proseguono gli studi tecnici e le collaborazioni internazionali. Vengono organizzati convegni tecnici e incontri pubblici per spiegare i vantaggi della nuova linea.

Gli studi evidenziano:

maggiore sicurezza nei trasporti

riduzione dell’inquinamento

aumento competitività economica

integrazione europea

In Francia e Italia vengono istituiti gruppi tecnici congiunti per analizzare ogni aspetto del progetto. Questo lavoro coordinato dimostra l'importanza strategica dell'infrastruttura per entrambi i paesi.

Anche il mondo economico inizia a sostenere il progetto, sottolineando come la nuova linea ferroviaria avrebbe favorito lo sviluppo industriale e commerciale del Nord Italia.

Le Camere di Commercio piemontesi organizzano convegni sui benefici economici, evidenziando che la nuova linea avrebbe rafforzato i collegamenti tra le economie europee.

Vengono inoltre analizzati i futuri flussi di traffico, che mostrano un aumento previsto del trasporto merci ferroviario, ritenuto fondamentale per ridurre il traffico stradale e migliorare la sostenibilità ambientale.

1994

Nel 1994 il progetto entra nella dimensione europea. La Torino-Lione viene inserita tra le infrastrutture prioritarie della Comunità Europea.

Questo rappresenta un passaggio decisivo:

la linea non è più solo un progetto locale, ma diventa parte della rete ferroviaria europea.

Si rafforza l'idea che l'opera possa:

favorire crescita economica

migliorare mobilità internazionale

creare nuovi posti di lavoro

ridurre traffico stradale

Vengono organizzati nuovi incontri istituzionali tra le regioni italiane e francesi per coordinare le politiche di sviluppo.

Nel frattempo, diversi studi economici evidenziano come l’Alta Velocità possa trasformare Torino e il Piemonte in un nodo strategico europeo, migliorando l’accesso ai mercati internazionali.

Il Consiglio regionale piemontese discute il progetto e propone un confronto continuo con gli enti locali, dimostrando la volontà di coinvolgere il territorio nel processo decisionale.

Verso la fine dell’anno nasce la società Alpetunnel, incaricata di approfondire la progettazione e il finanziamento dell'opera. Questo passaggio segna l’inizio concreto della fase operativa del progetto.

L'Europa conferma l'importanza strategica dell'infrastruttura, prevedendo il coinvolgimento della Banca Europea degli Investimenti per il finanziamento.

Il 1994 si conclude con una crescente consapevolezza del valore della Torino-Lione come infrastruttura fondamentale per il futuro dei trasporti europei.









1995

Nel 1995 il progetto dell’Alta Velocità Torino-Lione continua a svilupparsi con studi tecnici sempre più approfonditi e con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed europee. L’attenzione si concentra sempre più sui benefici ambientali della nuova infrastruttura, in particolare sulla possibilità di trasferire una parte consistente del traffico merci dalla strada alla ferrovia.

Durante incontri pubblici e convegni viene sottolineato come l’opera possa ridurre il traffico dei camion nelle valli alpine, migliorare la qualità dell’aria e diminuire i rischi legati al trasporto su gomma. L’Alta Velocità viene quindi vista non solo come un’infrastruttura economica, ma anche come un progetto di sostenibilità ambientale.

Le istituzioni regionali e nazionali intensificano i contatti con la Francia e con l’Unione Europea per definire il finanziamento dell’opera. Viene evidenziato il ruolo strategico del corridoio Torino-Lione per il collegamento tra Europa occidentale ed Europa orientale.

Nel frattempo, le Ferrovie ribadiscono la necessità di pianificare la nuova linea per evitare future congestioni del traffico ferroviario e stradale. Gli studi indicano una crescita dei flussi commerciali tra Italia e Francia, rafforzando l’utilità della nuova infrastruttura.

Nel corso dell’anno si rafforza anche il coinvolgimento delle istituzioni locali, con incontri tra amministrazioni e tecnici per analizzare il tracciato e le possibili soluzioni di inserimento nel territorio.

1996

Nel 1996 il progetto entra in una fase ancora più concreta. Viene istituita la Commissione Intergovernativa Italia-Francia, incaricata di seguire lo sviluppo del collegamento ferroviario.

Questo rappresenta un passaggio decisivo, perché l’opera assume ufficialmente una dimensione internazionale e viene considerata una priorità nei rapporti tra i due paesi.

Le Ferrovie presentano nuovi dati sulla crescita del traffico, evidenziando la necessità di pianificare infrastrutture adeguate per il futuro. La nuova linea viene vista come una soluzione per migliorare la competitività del trasporto ferroviario rispetto a quello stradale.

Nel frattempo, il dibattito si concentra anche sull’importanza della sicurezza: l’Alta Velocità viene considerata uno strumento per ridurre il traffico dei mezzi pesanti sulle strade alpine, diminuendo incidenti e rischi ambientali.

Nel corso dell’anno si tengono numerosi incontri tra tecnici, amministrazioni e istituzioni europee, con l’obiettivo di definire i dettagli progettuali e finanziari.

L’opera viene sempre più percepita come parte integrante della rete ferroviaria europea e come elemento chiave per la modernizzazione del sistema dei trasporti italiani.

1997

Nel 1997 emergono nuove proposte progettuali e vengono approfondite le soluzioni tecniche per l’attraversamento della Val di Susa. Diverse ipotesi vengono analizzate, dimostrando l’impegno nel trovare la soluzione più efficace e compatibile con il territorio.

Nel frattempo, il dibattito si concentra sempre più sul ruolo strategico della Torino-Lione per l’economia europea. Il progetto viene considerato fondamentale per migliorare i collegamenti tra Italia e Francia e per favorire il trasporto ferroviario delle merci.

Le istituzioni nazionali continuano a lavorare con la Francia per definire le modalità di realizzazione. Vengono inoltre valutati i finanziamenti e le possibilità di coinvolgere investitori internazionali.

Nel corso dell’anno, alcuni studi evidenziano come l’opera possa contribuire alla riduzione del traffico pesante e alla modernizzazione della rete ferroviaria italiana.

La Torino-Lione viene sempre più considerata una infrastruttura strategica di lungo periodo, capace di sostenere la crescita economica e migliorare la mobilità europea.









1998

Nel 1998 il progetto della Torino-Lione entra in una fase di analisi approfondita, con nuovi studi tecnici ed economici che permettono di valutare in modo sempre più preciso l’utilità dell’opera. Le verifiche evidenziano la necessità di migliorare i collegamenti ferroviari tra Italia e Francia per sostenere la crescita del commercio europeo.

Si rafforza l’idea che la nuova linea possa contribuire alla riduzione del traffico pesante sulle autostrade alpine, favorendo il trasporto merci su ferro, considerato più sostenibile dal punto di vista ambientale. Questo obiettivo diventa centrale nella progettazione dell’opera.

Nel frattempo, anche a livello europeo si sviluppa il dibattito sui corridoi ferroviari strategici. La Torino-Lione viene inserita tra i collegamenti prioritari per migliorare la mobilità tra i paesi dell’Unione Europea.

Nel corso dell’anno vengono inoltre analizzate le possibilità di finanziamento internazionale. Si evidenzia come il progetto possa beneficiare di investimenti europei e di collaborazioni tra settore pubblico e privato.

Il confronto tra istituzioni italiane e francesi prosegue, confermando l’interesse comune per la realizzazione della nuova linea ferroviaria.

1999

Il 1999 rappresenta un momento importante per il progetto. La tragedia del traforo del Monte Bianco, avvenuta nel marzo dello stesso anno, evidenzia in modo drammatico i limiti del trasporto su gomma attraverso le Alpi.

Questo evento rafforza l’idea della necessità di sviluppare alternative ferroviarie sicure e sostenibili. La Torino-Lione viene quindi vista come una soluzione concreta per ridurre il traffico dei camion e migliorare la sicurezza dei trasporti.

Dopo l’incidente, il traffico pesante viene deviato verso il Frejus, aumentando la pressione sulla Val di Susa. Questa situazione evidenzia ulteriormente l’importanza di sviluppare il trasporto ferroviario per ridurre il congestionamento stradale.

Le istituzioni italiane e francesi rilanciano quindi il progetto della Torino-Lione come infrastruttura strategica per gestire il traffico merci e migliorare la sicurezza dei collegamenti alpini.

Nel settembre 1999 i ministri dei trasporti dei due paesi confermano la volontà di realizzare il collegamento ferroviario, chiedendo di completare gli studi tecnici per la decisione finale.

La nuova linea viene presentata come uno strumento per quadruplicare il traffico merci ferroviario e ridurre il trasporto su strada, contribuendo alla sostenibilità ambientale.

2000

Nel 2000 il progetto continua a svilupparsi con nuovi studi tecnici e con il coinvolgimento delle istituzioni locali e nazionali. Emergono interrogativi tecnici e finanziari, ma allo stesso tempo si rafforza la consapevolezza dell’importanza strategica dell’opera.

Le amministrazioni italiane e francesi collaborano per chiarire gli aspetti progettuali e definire le modalità di realizzazione. Vengono analizzate le previsioni di traffico e le possibili soluzioni tecniche.

Nel corso dell’anno si intensificano gli incontri tra governi e istituzioni europee. La Torino-Lione viene confermata come infrastruttura fondamentale per il collegamento tra Italia e Francia.

Il dibattito si concentra anche sulla necessità di migliorare la competitività del trasporto ferroviario rispetto a quello stradale. L’Alta Velocità viene vista come uno strumento per modernizzare il sistema dei trasporti e favorire lo sviluppo economico.

A fine anno, i governi italiano e francese ribadiscono l’impegno a proseguire il progetto e a definire le fasi successive della realizzazione.





2001

Nel 2001 il progetto della Torino-Lione entra in una fase decisiva. Le istituzioni europee, nazionali e locali continuano a confrontarsi sulla realizzazione della nuova infrastruttura, confermando l’importanza strategica del collegamento ferroviario tra Italia e Francia.

Gli studi tecnici analizzano l’impatto ambientale, economico e territoriale della nuova linea. Nonostante le complessità tipiche delle grandi opere infrastrutturali, emerge come il progetto possa contribuire a migliorare la mobilità europea e ridurre il traffico pesante sulle strade alpine.

Le analisi evidenziano che la nuova linea permetterebbe:

maggiore capacità di trasporto merci

riduzione dell'inquinamento

miglioramento della sicurezza

sviluppo economico dei territori collegati

Nel corso dell’anno vengono organizzati incontri istituzionali e confronti tecnici. Il progetto viene sempre più considerato parte fondamentale della rete europea dei trasporti.

A gennaio si tiene il vertice italo-francese a Torino, durante il quale i governi ribadiscono la volontà di costruire il tunnel di base sotto il Moncenisio. Il documento firmato prevede il proseguimento degli studi e la creazione di un nuovo organismo operativo per coordinare le fasi successive.

Le Ferrovie italiane e francesi avviano quindi nuove attività progettuali, con l’obiettivo di definire il tracciato e le modalità di costruzione.

Nel frattempo, il progetto della tangenziale ferroviaria di Torino viene valutato come primo passo per migliorare la rete esistente e preparare l’arrivo della nuova linea.

Nel corso del 2001 si sviluppano anche nuove collaborazioni tra enti locali e istituzioni europee. Il progetto della Torino-Lione viene sempre più percepito come parte di un grande corridoio europeo di trasporto.

Verso la fine dell’anno vengono presentati nuovi studi sui flussi di traffico, che evidenziano la necessità di potenziare la rete ferroviaria per sostenere la crescita economica futura.

2002

Nel 2002 il progetto entra in una nuova fase operativa. La società Lyon Turin Ferroviaire pubblica il bando internazionale per nuovi studi tecnici, dimostrando la volontà di procedere concretamente verso la realizzazione dell’opera.

Le istituzioni continuano a lavorare sulla definizione del tracciato e sulle modalità di inserimento della linea nel territorio. Vengono organizzati incontri con amministratori locali e tecnici per valutare le soluzioni più efficaci.

Gli studi evidenziano come la nuova linea possa migliorare la competitività del trasporto ferroviario e ridurre il traffico pesante sulle strade alpine. Questo aspetto viene considerato fondamentale per migliorare la qualità della vita nei territori interessati.

Nel corso dell’anno vengono inoltre analizzate le possibili soluzioni tecniche per il nodo di Torino e per l’integrazione con la rete ferroviaria esistente.

Le Ferrovie presentano il progetto della cosiddetta "gronda nord", pensata per migliorare il traffico merci e ridurre il passaggio dei treni nelle aree urbane più densamente abitate.

Il confronto tra istituzioni prosegue e si rafforza la consapevolezza che la Torino-Lione rappresenti una infrastruttura strategica per il futuro dei trasporti europei.

A fine 2002 il progetto risulta ormai consolidato a livello europeo e nazionale. Le istituzioni continuano a lavorare per definire le fasi operative e avviare la realizzazione dell’opera, considerata fondamentale per lo sviluppo economico, la sostenibilità ambientale e l’integrazione europea.





2003

Nel 2003 il progetto Torino-Lione entra in una fase più avanzata, con il rafforzamento della cooperazione tra Italia e Francia. Viene istituita ufficialmente la società Lyon Turin Ferroviaire, incaricata di sviluppare il progetto tecnico del tunnel di base.

Gli studi tecnici evidenziano un dato importante:

il traffico merci attraverso le Alpi occidentali continua a crescere, superando i 40 milioni di tonnellate annue tra Francia e Italia.

Di queste:

oltre 85% viaggia su gomma

meno del 15% su ferro

Questo squilibrio rafforza la necessità di potenziare la rete ferroviaria.

L’Unione Europea inserisce la Torino-Lione nel Corridoio 5 Lisbona-Kiev, uno dei principali assi strategici europei. Questo significa che la linea non è più solo un progetto locale, ma un'infrastruttura fondamentale per il trasporto continentale.

2004

Nel 2004 l’Unione Europea conferma ufficialmente la Torino-Lione come progetto prioritario TEN-T (Trans European Network Transport).

Secondo i dati della Commissione Europea:

Il traffico merci alpino è destinato a crescere del 50% entro il 2020

Il trasporto ferroviario è l’unico sostenibile a lungo termine

Le infrastrutture esistenti non sono sufficienti per assorbire la crescita

Viene inoltre evidenziato che:

un treno merci può sostituire 40-50 camion

riduzione CO₂ fino al 75% rispetto al trasporto su gomma

Questi dati rafforzano la necessità della nuova linea ferroviaria.

2005

Nel 2005 iniziano le prime indagini geologiche sul territorio, fondamentali per valutare la fattibilità del tunnel di base.

I dati tecnici mostrano che:

il tunnel ridurrà la pendenza ferroviaria

permetterà treni merci più lunghi e pesanti

ridurrà costi di trasporto fino al 30%

Questo significa maggiore competitività ferroviaria rispetto ai camion.

Inoltre, la nuova linea consentirà:

treni merci fino a 1500 metri

capacità fino a 40 milioni tonnellate annue

Questo valore è quattro volte superiore alla linea esistente.

2006

Nel 2006 il progetto riceve ulteriore sostegno europeo. L’UE conferma finanziamenti per gli studi preliminari.

Secondo dati della Unione Europea:

Benefici stimati:

Riduzione traffico camion: 1 milione camion/anno

Riduzione CO₂: 3 milioni tonnellate annue

Riduzione incidenti stradali alpini

Il progetto viene quindi considerato anche una misura ambientale.

2007

Nel 2007 Italia e Francia firmano nuovi accordi per accelerare il progetto.

Studi aggiornati mostrano:

Traffico merci alpino:

1990 → 25 milioni tonnellate

2007 → oltre 50 milioni tonnellate

Crescita del 100% in meno di 20 anni

Questo aumento dimostra la necessità di una nuova infrastruttura ferroviaria.

Inoltre:

Il costo ambientale del traffico su gomma nelle Alpi:

Inquinamento

Rumore

Incidenti

Congestione

La TAV viene quindi vista come soluzione strutturale.

2008

Nel 2008 il progetto viene confermato tra le priorità infrastrutturali europee.

La Banca Europea per gli Investimenti manifesta interesse nel finanziamento dell'opera.

Secondo studi economici:

Benefici economici stimati:

aumento commercio internazionale

riduzione costi logistici

maggiore competitività industriale

Il Piemonte viene individuato come nodo strategico europeo.

2009

Nel 2009 vengono pubblicati nuovi studi sui benefici economici:

Secondo dati ufficiali:

Occupazione:

10.000 posti lavoro diretti

40.000 posti indiretti

Benefici economici:

aumento PIL regionale

sviluppo infrastrutturale

maggiore attrattività investimenti

La TAV viene quindi considerata anche una leva di sviluppo economico.

2010

Nel 2010 l’Unione Europea ribadisce il sostegno al progetto Torino-Lione.

Il corridoio mediterraneo europeo viene definito strategico per:

trasporto merci

mobilità sostenibile

integrazione economica

Secondo dati europei:

Senza la Torino-Lione:

traffico camion aumenterebbe del 40%

congestione alpina peggiorerebbe

aumento emissioni CO₂

Con la Torino-Lione:

trasferimento merci su ferro

riduzione traffico stradale

maggiore sicurezza

Il progetto viene quindi confermato come infrastruttura fondamentale per il futuro europeo.





2011–2020: La TAV Diventa Sistema Paese

Tra il 2011 e il 2020 l’alta velocità italiana smette definitivamente di essere soltanto un’infrastruttura e diventa un vero e proprio sistema economico nazionale. È in questo decennio che emergono con chiarezza i benefici concreti della TAV: crescita della mobilità, riduzione del traffico aereo interno, aumento della competitività delle città e trasformazione delle dinamiche economiche territoriali.

Nel 2011 la rete ad alta velocità Torino–Salerno è ormai pienamente operativa. I tempi di percorrenza tra le principali città italiane si riducono drasticamente: Milano e Roma sono collegate in meno di tre ore, Bologna diventa uno snodo centrale del Paese e Firenze si trasforma in una fermata strategica lungo la dorsale principale. Questo cambiamento produce effetti immediati non solo sulla mobilità, ma anche sull’organizzazione economica e sociale.

L’Italia entra così in una nuova fase: non più costruzione della rete, ma sfruttamento del suo potenziale.

L’Arrivo della Concorrenza: Italo e la Rivoluzione dei Prezzi

Nel 2012 entra in servizio Italo, il primo operatore ferroviario privato ad alta velocità in Europa. L’ingresso di NTV segna un momento storico per il mercato ferroviario europeo e rappresenta una svolta decisiva per il sistema TAV italiano.

La concorrenza produce effetti immediati. I prezzi medi dei biglietti scendono sensibilmente, mentre l’offerta aumenta. Le frequenze giornaliere crescono e il servizio migliora in termini di qualità e puntualità.

Prima della liberalizzazione, il prezzo medio di un biglietto Roma–Milano era sensibilmente più elevato. Dopo l’arrivo di Italo, il costo medio diminuisce in modo significativo, mentre il numero complessivo dei passeggeri aumenta.

Questo fenomeno dimostra uno degli aspetti più importanti della TAV italiana: l’infrastruttura non genera solo mobilità, ma anche concorrenza e innovazione.

Nel giro di pochi anni, l’Italia diventa il primo paese europeo con un mercato ferroviario ad alta velocità realmente competitivo. Questo modello verrà poi studiato e replicato in altri paesi europei.

Il Boom dei Passeggeri

Tra il 2011 e il 2019 il numero di passeggeri dell’alta velocità cresce in modo costante. L’aumento è significativo e conferma l’utilità dell’infrastruttura.

Nel 2011 i passeggeri dell’alta velocità erano circa 25 milioni all’anno. Nel 2019 si supera la soglia dei 40 milioni, con una crescita superiore al 60% in meno di dieci anni.

Questo aumento non deriva solo dalla sostituzione di altri mezzi di trasporto, ma anche dalla creazione di nuova mobilità. Molte persone iniziano a viaggiare più frequentemente grazie alla riduzione dei tempi e dei costi.

Il fenomeno è particolarmente evidente nei collegamenti tra:

Milano e Roma

Milano e Bologna

Roma e Napoli

Torino e Milano

Queste tratte diventano veri e propri corridoi economici.

L’Impatto sul Trasporto Aereo

Uno degli effetti più evidenti dell’alta velocità riguarda il trasporto aereo interno. Le rotte nazionali più importanti subiscono una drastica riduzione.

Prima dell’alta velocità, la tratta Roma–Milano era la più trafficata d’Italia. Con l’arrivo della TAV, la quota del treno cresce rapidamente.

Nel giro di pochi anni, il treno conquista oltre il 70% del mercato sulla tratta Roma–Milano. Alcune compagnie aeree riducono drasticamente i voli, mentre altre abbandonano completamente la rotta.

Lo stesso fenomeno si osserva su altre tratte:

Roma–Torino

Roma–Bologna

Milano–Napoli

L’alta velocità dimostra quindi di essere competitiva anche rispetto all’aereo, soprattutto sulle distanze tra 300 e 800 chilometri.

Questo produce anche un beneficio ambientale. Il treno ad alta velocità emette meno CO₂ rispetto al trasporto aereo e contribuisce alla riduzione delle emissioni complessive.

La Trasformazione Economica delle Città

Tra il 2011 e il 2020 emerge un altro fenomeno importante: la trasformazione economica delle città collegate dalla TAV.

Bologna diventa uno dei principali hub logistici e universitari del paese. La sua posizione centrale lungo la dorsale ferroviaria favorisce la crescita economica e l’attrazione di investimenti.

Firenze diventa ancora più integrata nel sistema economico nazionale. Il turismo aumenta grazie alla maggiore accessibilità.

Napoli registra un aumento significativo del turismo nazionale. Il collegamento rapido con Roma e Milano favorisce nuovi flussi.

Anche città intermedie come Reggio Emilia e Italo Mediopadana beneficiano della presenza di nuove stazioni ad alta velocità.

Questo fenomeno prende il nome di “effetto TAV” e viene studiato anche a livello europeo.

I Benefici Economici Misurabili

Diversi studi economici analizzano l’impatto dell’alta velocità sull’economia italiana.

Secondo analisi del Ministero delle Infrastrutture e di istituti di ricerca economica, la TAV produce:

aumento della mobilità lavorativa

maggiore integrazione tra mercati regionali

riduzione dei costi logistici

aumento della competitività delle imprese

Uno studio dell’Università Bocconi evidenzia come le città collegate dall’alta velocità registrino una crescita del PIL locale superiore rispetto alle città non collegate.

Questo dimostra che la TAV non è soltanto un’infrastruttura di trasporto, ma uno strumento di sviluppo economico.

Il Ruolo dell’Italia in Europa

Durante questo periodo, l’Italia diventa uno dei paesi europei con il sistema ad alta velocità più efficiente.

La rete italiana supera i 1.000 chilometri e si colloca tra le principali in Europa.

A differenza di altri paesi, l’Italia presenta:

alta frequenza dei treni

concorrenza tra operatori

integrazione con rete tradizionale

Questo modello viene considerato uno dei più avanzati.

Nel frattempo, Trenitalia inizia a espandersi anche all’estero. Nel 2019 avvia servizi ad alta velocità in Francia, segnando un passaggio storico: l’Italia diventa esportatrice di tecnologia ferroviaria.

La TAV e la Sostenibilità Ambientale

Tra il 2011 e il 2020 cresce anche l’attenzione verso la sostenibilità ambientale.

Il treno ad alta velocità viene sempre più considerato uno strumento fondamentale per la riduzione delle emissioni.

Secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente, il trasporto ferroviario produce emissioni di CO₂ significativamente inferiori rispetto al trasporto aereo e automobilistico.

Lo spostamento di milioni di passeggeri verso il treno contribuisce quindi alla riduzione dell’impatto ambientale.

Questo elemento diventa centrale nelle politiche europee di decarbonizzazione.

La Pandemia e la Battuta d’Arresto

Il 2020 segna una battuta d’arresto improvvisa. La pandemia di COVID-19 riduce drasticamente la mobilità.

Il traffico ferroviario diminuisce temporaneamente, ma la rete TAV dimostra resilienza. Dopo la fase più critica, la domanda riprende rapidamente.

Questo conferma la solidità del sistema ad alta velocità.

Un Decennio di Consolidamento

Il periodo 2011–2020 rappresenta quindi la fase di maturità della TAV italiana.

La rete non è più soltanto una grande opera infrastrutturale, ma un sistema economico e sociale consolidato.

I dati mostrano:

crescita dei passeggeri

riduzione dei voli interni

sviluppo economico delle città

benefici ambientali

L’alta velocità diventa parte integrante della vita quotidiana degli italiani.

E prepara il terreno per la fase successiva: l’espansione verso il Sud e i collegamenti europei.









2021

Nel 2021 il progetto della Torino-Lione entra nella fase operativa più avanzata. I lavori del tunnel di base procedono sia sul lato italiano sia su quello francese, confermando la volontà concreta dei governi europei di realizzare l’infrastruttura.

La gestione dei lavori è affidata a TELT, società pubblica italo-francese responsabile della costruzione del tunnel di base.

Dati principali 2021:

Lunghezza tunnel di base: 57,5 km

Finanziamento UE: 40% del costo totale

Valore complessivo opera: circa 8,6 miliardi di euro (solo tunnel base)

Secondo l'Unione Europea, la Torino-Lione è uno dei progetti più importanti del Corridoio Mediterraneo europeo.

Benefici stimati:

Riduzione CO₂: 3 milioni tonnellate annue

Riduzione traffico camion: 1 milione all’anno

Miglioramento qualità aria alpina

L'opera viene quindi considerata fondamentale nella strategia europea per la transizione ecologica.

2022

Nel 2022 i lavori avanzano con lo scavo delle gallerie geognostiche e dei primi tratti del tunnel di base.

Secondo TELT:

Oltre 25 km di tunnel già scavati tra Francia e Italia

già scavati tra Francia e Italia Avanzamento lavori: circa 30% completato

Nel frattempo, l’Unione Europea aumenta i finanziamenti per il progetto.

La Commissione Europea conferma:

Contributo UE aumentato fino al 50% per le opere transfrontaliere

per le opere transfrontaliere Sostegno nel piano europeo per mobilità sostenibile

Questo rappresenta un forte segnale politico a favore della Torino-Lione.

Benefici ambientali aggiornati:

Riduzione traffico TIR: fino a 40 milioni tonnellate su ferro

Riduzione rumore autostradale nelle valli alpine

Migliore sicurezza stradale

2023

Nel 2023 il progetto prosegue con l'apertura di nuovi cantieri in Italia e Francia.

L'Italia conferma l’opera come infrastruttura strategica nazionale, inserendola tra i progetti prioritari di sviluppo.

Secondo dati ufficiali:

Occupazione generata:

4.000 lavoratori diretti nei cantieri

oltre 8.000 lavoratori indiretti

coinvolte oltre 300 aziende

Questo evidenzia il forte impatto economico positivo.

Il progetto è inoltre sostenuto da:

Governo Italiano

Governo Francese

Unione Europea

La Torino-Lione diventa uno dei simboli delle infrastruttutture europee sostenibili.

2024

Nel 2024 i lavori accelerano ulteriormente.

TELT comunica:

Oltre 35 km di gallerie completate

completate Numerosi cantieri attivi simultaneamente

Benefici economici aggiornati:

10.000 posti lavoro complessivi stimati

sviluppo imprese locali

aumento investimenti infrastrutturali

Il progetto viene inoltre collegato agli obiettivi europei:

neutralità climatica entro 2050

riduzione trasporto su gomma

potenziamento ferrovia merci

Secondo l'Unione Europea:

La Torino-Lione è fondamentale per:

Trasporto sostenibile

Riduzione emissioni

Integrazione europea

2025

Nel 2025 il progetto entra nella fase avanzata di costruzione.

Stato lavori:

Oltre 40 km di tunnel completati

completati Lavori in piena attività su più fronti

Benefici stimati:

Trasporto merci:

fino a 150 treni merci al giorno

capacità fino a 40 milioni tonnellate annue

Trasporto passeggeri:

Torino-Lione: circa 2 ore

Riduzione tempi trasporto europeo

Questo migliora:

turismo

commercio

mobilità internazionale

2026 (Situazione attuale)

Nel 2026 i lavori della Torino-Lione proseguono regolarmente.

Secondo TELT:

Avanzamento complessivo: circa 50%

Cantieri attivi in Italia e Francia

Migliaia lavoratori coinvolti

Benefici confermati:

Ambientali

riduzione traffico camion

riduzione emissioni CO₂

meno inquinamento alpino

Economici

sviluppo territoriale

nuove opportunità lavoro

miglioramento logistica europea

Strategici

collegamento Italia-Europa

corridoio Mediterraneo europeo

infrastruttura per il futuro





La realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità e alta capacità Torino-Lione rappresenta, alla luce della sua lunga evoluzione storica e delle trasformazioni economiche, ambientali e geopolitiche degli ultimi decenni, una scelta strategica fondamentale per il futuro dell’Italia. Non si tratta soltanto di un’opera infrastrutturale, ma di un investimento strutturale capace di incidere profondamente sul sistema dei trasporti, sull’economia nazionale e sull’integrazione europea.

Fin dalle prime fasi progettuali, la Torino-Lione è stata concepita come parte di un più ampio corridoio europeo, oggi inserito nel Corridoio Mediterraneo della rete transeuropea dei trasporti. Questo collegamento unisce la Penisola Iberica all’Europa orientale attraversando Francia, Italia, Slovenia e Ungheria, configurandosi come una delle principali direttrici commerciali del continente. In questo contesto, la posizione geografica dell’Italia assume un ruolo centrale: il nostro Paese diventa infatti una piattaforma logistica naturale tra il Mediterraneo e il cuore dell’Europa industriale. Senza un’infrastruttura moderna e competitiva, l’Italia rischierebbe di perdere questa opportunità strategica, lasciando spazio ad altri corridoi già potenziati, come quelli svizzeri del Gottardo e del Sempione.

Un elemento fondamentale che conferma la validità della TAV Torino-Lione riguarda il traffico merci attraverso le Alpi. Negli ultimi trent’anni il traffico complessivo è cresciuto in modo significativo, con una prevalenza del trasporto su gomma che supera l’80% del totale. Questo squilibrio rappresenta un problema sia ambientale sia economico. I camion producono maggiori emissioni, congestionano le autostrade alpine e generano costi indiretti legati a incidenti, manutenzione stradale e inquinamento. Il trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia costituisce quindi una priorità condivisa a livello europeo. La nuova linea Torino-Lione consentirebbe il passaggio di milioni di tonnellate di merci su ferro, riducendo sensibilmente il numero di camion sulle autostrade alpine e migliorando la qualità dell’aria nelle valli interessate.

Dal punto di vista ambientale, la TAV rappresenta una delle principali infrastrutture di transizione ecologica. Secondo le stime europee, il trasferimento delle merci su ferro potrebbe ridurre le emissioni di anidride carbonica di diversi milioni di tonnellate all’anno. Inoltre, il trasporto ferroviario consuma meno energia rispetto al trasporto su gomma e produce minori emissioni acustiche. In un momento storico in cui l’Unione Europea punta alla neutralità climatica entro il 2050, la Torino-Lione diventa uno strumento concreto per raggiungere questi obiettivi.

Anche sul piano economico i benefici sono rilevanti. Le grandi infrastrutture generano occupazione diretta e indiretta durante la fase di costruzione e creano nuove opportunità economiche nel lungo periodo. I cantieri della Torino-Lione coinvolgono già migliaia di lavoratori e centinaia di imprese, molte delle quali locali. Inoltre, il miglioramento dei collegamenti ferroviari favorisce lo sviluppo industriale, logistico e turistico. Le imprese italiane potranno esportare più facilmente verso i mercati europei, riducendo i costi di trasporto e aumentando la competitività.

Un altro aspetto importante riguarda la sicurezza. Il traffico pesante su strada comporta rischi elevati, soprattutto nei valichi alpini. Eventi tragici del passato hanno evidenziato i limiti del trasporto su gomma e la necessità di alternative ferroviarie. La Torino-Lione, consentendo il trasferimento del traffico merci su ferro, contribuirebbe a ridurre il numero di incidenti e migliorare la sicurezza complessiva dei trasporti.

Dal punto di vista geopolitico, la TAV rafforza la posizione dell’Italia all’interno dell’Unione Europea. Le infrastrutture moderne rappresentano un fattore determinante per la competitività dei Paesi. La Francia, la Svizzera, la Germania e l’Austria stanno investendo da anni nel potenziamento delle reti ferroviarie. Per non rimanere isolata, l’Italia deve completare i propri corridoi strategici. La Torino-Lione consente di colmare questo gap e di garantire al nostro Paese un ruolo centrale nei flussi commerciali europei.

È importante sottolineare che la Torino-Lione non sostituisce la linea ferroviaria esistente, ma la integra e la potenzia. La nuova infrastruttura permette infatti di separare il traffico merci da quello passeggeri, migliorando l’efficienza complessiva della rete. I treni passeggeri potranno viaggiare più velocemente, mentre quelli merci potranno trasportare carichi più pesanti e più lunghi, aumentando la capacità complessiva del sistema ferroviario.

La dimensione europea del progetto rappresenta un ulteriore elemento di solidità. L’Unione Europea ha finanziato una parte significativa dell’opera, riconoscendone il valore strategico per l’intero continente. Questo sostegno dimostra che la Torino-Lione non è solo un progetto nazionale, ma una infrastruttura fondamentale per l’integrazione europea.

Infine, guardando al futuro, la Torino-Lione si inserisce in una visione di mobilità sostenibile e moderna. Le infrastrutture ferroviarie rappresentano il cuore dei sistemi di trasporto del XXI secolo. Investire in ferrovia significa investire in sostenibilità, sicurezza e competitività economica. L’Italia, grazie alla Torino-Lione, potrà rafforzare la propria posizione strategica, favorire lo sviluppo economico e contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti.

Alla luce di questi elementi, la Torino-Lione si conferma come una infrastruttura strategica per l’Italia e per l’Europa. Non si tratta soltanto di una linea ferroviaria, ma di un investimento sul futuro, capace di migliorare la mobilità, sostenere l’economia e promuovere un modello di sviluppo più sostenibile e integrato.









10 punti a favore della TAV

1. Riduzione del traffico di camion

La Torino-Lione permetterà di trasferire fino a 40 milioni di tonnellate di merci all'anno dalla strada alla ferrovia.

Un treno merci può sostituire 40-50 camion, riducendo traffico e congestione autostradale.

2. Riduzione dell'inquinamento

Secondo dati europei:

fino a 3 milioni di tonnellate di CO₂ in meno ogni anno

meno emissioni di polveri sottili

miglioramento della qualità dell’aria nelle valli alpine

Il trasporto ferroviario produce fino al 75% in meno di emissioni rispetto ai camion.

3. Sicurezza stradale

Meno camion significa:

meno incidenti

meno traffico pesante

maggiore sicurezza sulle autostrade alpine

Le tratte alpine sono tra le più pericolose per il traffico merci.

4. Collegamento strategico europeo

La TAV Torino-Lione fa parte del Corridoio Mediterraneo europeo che collega:

Spagna

Francia

Italia

Europa dell’Est

Questo rende l’Italia snodo logistico centrale europeo.

5. Sviluppo economico per l'Italia

Benefici economici stimati:

maggiore competitività per le imprese italiane

riduzione costi di trasporto

crescita export verso Europa

Le infrastrutture moderne attirano anche investimenti industriali.

6. Posti di lavoro

Stime economiche:

circa 10.000 posti di lavoro diretti

oltre 40.000 indiretti

centinaia di imprese coinvolte

I cantieri attivi già oggi impiegano migliaia di lavoratori.

7. Finanziamenti europei

L’Unione Europea finanzia fino al 40-50% dei costi del tunnel di base.

Questo significa:

minore spesa per l’Italia

investimento condiviso europeo

garanzia strategica internazionale

8. Maggiore competitività ferroviaria

La nuova linea permetterà:

treni merci più lunghi (1500 metri)

treni più pesanti

maggiore velocità

Questo rende il treno competitivo rispetto al camion.

9. Riduzione tempi di viaggio

Con la TAV:

Torino-Lione in circa 2 ore

migliori collegamenti europei

aumento turismo e mobilità

Questo favorisce anche studenti, lavoratori e imprese.

10. Infrastruttura per il futuro

Le politiche europee puntano su:

trasporto ferroviario

mobilità sostenibile

riduzione emissioni

La TAV è coerente con:

Green Deal europeo

neutralità climatica 2050

sviluppo sostenibile









In conclusione, la realizzazione della linea ad alta velocità Torino-Lione rappresenta una scelta strategica fondamentale per il futuro dell’Italia e per il rafforzamento dei collegamenti europei. Non si tratta soltanto di un’infrastruttura ferroviaria, ma di un investimento strutturale capace di migliorare la competitività economica del Paese, favorire la sostenibilità ambientale e garantire una mobilità più efficiente e moderna. La TAV consente infatti di trasferire una parte significativa del traffico merci dalla strada alla ferrovia, riducendo il numero di camion che attraversano le Alpi, diminuendo le emissioni di CO₂ e migliorando la qualità dell’aria nelle aree montane. Questo aspetto assume un’importanza ancora maggiore alla luce degli obiettivi europei di riduzione delle emissioni e di transizione ecologica.

Dal punto di vista economico, l’opera favorisce lo sviluppo delle imprese italiane, permettendo una maggiore integrazione con i mercati europei e riducendo i costi logistici. Le grandi infrastrutture, infatti, rappresentano uno degli elementi principali per la crescita economica di un Paese, e la Torino-Lione rafforza la posizione dell’Italia come snodo centrale nei traffici commerciali tra il Mediterraneo e l’Europa centrale. Inoltre, la costruzione e la gestione della nuova linea generano occupazione, coinvolgendo migliaia di lavoratori e centinaia di aziende, con ricadute positive sull’economia locale e nazionale.

La TAV contribuisce anche a migliorare la sicurezza, riducendo il traffico pesante sulle autostrade alpine e diminuendo il rischio di incidenti. Il trasporto ferroviario, infatti, è considerato più sicuro e sostenibile rispetto a quello su gomma, soprattutto nei territori montani dove le condizioni geografiche rendono più complessa la circolazione dei mezzi pesanti. Allo stesso tempo, la nuova linea permette di ridurre i tempi di percorrenza tra Italia e Francia, facilitando gli spostamenti di persone e merci e favorendo il turismo e la mobilità internazionale.

Un ulteriore elemento che conferma la validità della Torino-Lione è il forte sostegno dell’Unione Europea, che finanzia una parte significativa dell’opera e la considera uno dei progetti prioritari per il futuro della mobilità continentale. Questo dimostra come la TAV non sia soltanto una scelta nazionale, ma una infrastruttura strategica per l’intero sistema europeo dei trasporti. In un contesto globale sempre più competitivo, l’Italia non può permettersi di rimanere isolata o di rinunciare a un collegamento fondamentale con i principali corridoi commerciali europei.

Alla luce di questi elementi, la Torino-Lione si configura come un’opera necessaria e lungimirante, capace di coniugare sviluppo economico, sostenibilità ambientale e integrazione europea. Investire in questa infrastruttura significa investire nel futuro del Paese, migliorare la qualità della mobilità e rafforzare il ruolo dell’Italia all’interno dell’Europa. Per questi motivi, la TAV rappresenta una scelta strategica fondamentale per garantire crescita, modernizzazione e competitività alle generazioni future.







































