Primi su Google: Migliora la visibilità della tua azienda con il web





Oggi la nuova frontiera del marketing è rappresentata dal digitale, uno strumento sempre più strategico per la crescita e la visibilità delle aziende. Le più recenti ricerche dimostrano infatti che milioni di piccole e medie imprese in tutto il mondo stanno investendo nel web marketing, sfruttando in particolare i dispositivi mobili come smartphone e tablet, ormai utilizzati da oltre il 35% della popolazione mondiale.

L’Italia, in questo scenario, si distingue per una forte propensione verso la tecnologia mobile, con un tasso di penetrazione pari al 158%, che rappresenta uno dei valori più alti tra i Paesi della Comunità Europea. Questo dato conferma quanto il digitale sia diventato uno strumento fondamentale per comunicare, promuovere e sviluppare il proprio business.

Uno studio promosso dall’American Chamber of Commerce in Italy, con il contributo di McKinsey & Company, ha evidenziato che le aziende con una presenza digitale strutturata crescono a una velocità più che doppia rispetto a quelle meno digitalizzate. Anche i dati Istat confermano questa tendenza, mostrando come le imprese che investono nel web abbiano registrato un aumento della produttività compreso tra il 7% e il 23%, con un incremento medio di circa 4.900 euro per addetto. Allo stesso modo, secondo una ricerca di IAB Italia, le aziende italiane che puntano sul digitale registrano una crescita delle vendite pari al 5,7% rispetto a quelle che non investono nel web.

In questo contesto, il Gruppo Editoriale Soltec, attraverso le sue testate online, offre uno spazio strategico dedicato a enti pubblici, aziende private, professionisti e organizzazioni che desiderano promuovere i propri prodotti, servizi, eventi e iniziative. Le nostre piattaforme digitali rappresentano uno strumento efficace per aumentare la visibilità, rafforzare l’immagine aziendale e raggiungere nuovi potenziali clienti.

ALCUNE DELLE NOSTRE TESTATE ONLINE E CARTACEE

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Lo spazio offerto è dinamico, flessibile e arricchibile con contenuti editoriali, approfondimenti, interviste, immagini e materiali multimediali, consentendo di raggiungere un pubblico ampio e diversificato. Grazie alla diffusione online, i contenuti possono essere visualizzati senza limiti geografici, non solo in Italia ma anche all’estero, garantendo una visibilità continua nel tempo e un ritorno in termini di comunicazione e branding.

Inoltre, le testate del Gruppo Editoriale Soltec permettono di costruire una comunicazione mirata, migliorare il posizionamento online e favorire la crescita della reputazione digitale delle aziende, elementi oggi fondamentali per competere in un mercato sempre più connesso e globale.

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