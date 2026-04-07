Attenzione alla nuova truffa Booking via WhatsApp: come funziona e perché è particolarmente pericolosa

Negli ultimi mesi si sta diffondendo una nuova e sofisticata truffa legata a Booking.com che sta colpendo numerosi viaggiatori in tutta Europa, inclusa l’Italia.

La particolarità di questa truffa è che i malintenzionati conoscono dettagli reali della prenotazione, rendendo il tentativo di frode estremamente credibile e difficile da individuare.





Uno dei numeri recentemente segnalati è il, proveniente dalla Turchia, spesso identificato con il nomeo con altre denominazioni apparentemente ufficiali. Tuttavia, è importante sottolineare che, provenienti da diversi Paesi e con nomi differenti.

Questo rende il fenomeno ancora più pericoloso e difficile da individuare.

Come funziona la truffa: il meccanismo nel dettaglio

La truffa inizia generalmente pochi giorni dopo aver effettuato una prenotazione su Booking.com. In alcuni casi, il contatto arriva anche settimane prima del soggiorno.

La vittima riceve un messaggio WhatsApp da un numero sconosciuto, spesso internazionale. Il messaggio può presentarsi in vari modi:

Come comunicazione dell’hotel

Come assistenza Booking

Come "reparto tecnico"

Come "verifica sicurezza prenotazione"

Il messaggio è spesso scritto in modo professionale e include dati reali della prenotazione, come:

Nome della struttura

Città della prenotazione

Date esatte del soggiorno

Importo totale

Codice di prenotazione

Nome del cliente

Questi elementi fanno sembrare il messaggio assolutamente legittimo.

Esempio tipico di messaggio:

"Buongiorno, siamo l’assistenza prenotazioni. Abbiamo riscontrato un problema con la sua prenotazione per il soggiorno dal [data] al [data]. Per evitare la cancellazione, è necessario confermare i dati di pagamento tramite il seguente link."

Oppure:

"La struttura richiede una verifica della carta per confermare la prenotazione. La preghiamo di completare la procedura entro 2 ore per evitare l’annullamento."

L'obiettivo è creare urgenza e pressione psicologica.

Perché la truffa è così credibile

A differenza delle classiche truffe, questa è particolarmente pericolosa perché i truffatori possiedono informazioni reali e precise.

Questo può accadere per diversi motivi:

1. Account della struttura compromesso

Una delle ipotesi più frequenti è che l’account dell’hotel su Booking venga compromesso. I criminali informatici riescono ad accedere al pannello della struttura e visualizzano:

prenotazioni attive

dati dei clienti

dettagli soggiorno

In questo modo possono contattare direttamente gli ospiti.

Questo tipo di attacco è aumentato significativamente negli ultimi anni.

2. Violazione dei sistemi della struttura

Molte strutture utilizzano software esterni per gestire le prenotazioni. Se uno di questi sistemi viene compromesso, i dati possono essere sottratti e utilizzati per truffe mirate.

3. Email compromessa

Se un attaccante ottiene accesso alla casella email della struttura, può leggere le comunicazioni e ottenere i dati delle prenotazioni.

4. Accesso a sistemi intermedi

Alcune strutture utilizzano channel manager o sistemi di terze parti per sincronizzare le prenotazioni. Anche questi sistemi possono essere vulnerabili.

Perché i numeri cambiano continuamente

Uno degli aspetti più importanti da comprendere è che il numero segnalato non è l’unico utilizzato.

I truffatori:

utilizzano numeri temporanei

cambiano numero frequentemente

usano numeri di diversi Paesi

impersonano nomi aziendali differenti

Tra i prefissi più comuni segnalati:

+90 (Turchia)

+44 (Regno Unito)

+34 (Spagna)

+39 (Italia)

+48 (Polonia)

+31 (Paesi Bassi)

Questo significa che anche un numero italiano può essere usato per la truffa.

Tecniche psicologiche utilizzate

I truffatori utilizzano diverse tecniche psicologiche per convincere la vittima:

Urgenza

Messaggi come:

"entro 1 ora"

"entro oggi"

"prenotazione verrà cancellata"

Questo spinge la vittima a reagire senza riflettere.

Autorità

Si presentano come:

Hotel

Booking

Assistenza tecnica

Dipartimento pagamenti

Questo aumenta la fiducia.

Credibilità tramite dati reali

Il fatto che conoscano:

date

importo

struttura

fa abbassare le difese della vittima.

Cosa succede se si clicca sul link

Se la vittima clicca sul link, viene indirizzata a:

sito falso simile a Booking

pagina di pagamento falsa

form per inserire carta di credito

Una volta inseriti i dati:

i truffatori possono svuotare la carta

effettuare pagamenti non autorizzati

rivendere i dati online

In alcuni casi, il sito chiede anche:

codice OTP

verifica banca

conferma sicurezza

Questo permette ai criminali di completare operazioni fraudolente.

Booking usa WhatsApp?

No. Booking non richiede pagamenti tramite WhatsApp.

Le comunicazioni ufficiali avvengono tramite:

App Booking

Messaggistica interna Booking

Email ufficiali

Qualsiasi richiesta di pagamento via WhatsApp è altamente sospetta.

Cosa fare se ricevi questo messaggio

Se ricevi un messaggio simile:

Non cliccare su link Non fornire dati personali Non fornire carta di credito Contatta l'hotel tramite Booking Segnala il numero Blocca il contatto

Cosa fare se hai già inserito i dati

Se hai già fornito dati:

Blocca subito la carta Contatta la banca Controlla movimenti sospetti Cambia password email Attiva autenticazione a due fattori

Numero segnalato

Uno dei numeri utilizzati nella truffa:

+90 543 584 46 63

Nome visualizzato: Kızılay Teknoloji

Tuttavia, come già evidenziato, la truffa può arrivare da qualsiasi numero.

Perché questa truffa sta aumentando

I viaggi online sono aumentati e i criminali sfruttano:

grandi volumi di prenotazioni

comunicazioni digitali

fiducia nelle piattaforme

Questo rende Booking un obiettivo frequente.

Consigli per evitare la truffa

Verifica sempre dentro Booking

Non pagare fuori piattaforma

Diffida da WhatsApp

Controlla il numero

Non farti mettere fretta

Conclusione

Questa nuova truffa Booking è particolarmente pericolosa perché utilizza informazioni reali della prenotazione, rendendo il messaggio estremamente credibile.

Il numero +90 543 584 46 63 è solo uno dei tanti utilizzati, e la truffa può arrivare da qualsiasi numero e con qualsiasi nome.

La regola più importante resta sempre la stessa:

non effettuare mai pagamenti fuori dalla piattaforma Booking e verificare sempre direttamente tramite l’app o il sito ufficiale.

Diffondere queste informazioni può aiutare a prevenire nuove vittime e limitare la diffusione di questa truffa sempre più diffusa.