Attenzione alla nuova truffa Booking via WhatsApp: come funziona e perché è particolarmente pericolosa
Negli ultimi mesi si sta diffondendo una nuova e sofisticata truffa legata a Booking.com che sta colpendo numerosi viaggiatori in tutta Europa, inclusa l’Italia.
La particolarità di questa truffa è che i malintenzionati conoscono dettagli reali della prenotazione, rendendo il tentativo di frode estremamente credibile e difficile da individuare.
Questo rende il fenomeno ancora più pericoloso e difficile da individuare.
Come funziona la truffa: il meccanismo nel dettaglio
La truffa inizia generalmente pochi giorni dopo aver effettuato una prenotazione su Booking.com. In alcuni casi, il contatto arriva anche settimane prima del soggiorno.
La vittima riceve un messaggio WhatsApp da un numero sconosciuto, spesso internazionale. Il messaggio può presentarsi in vari modi:
- Come comunicazione dell’hotel
- Come assistenza Booking
- Come "reparto tecnico"
- Come "verifica sicurezza prenotazione"
Il messaggio è spesso scritto in modo professionale e include dati reali della prenotazione, come:
- Nome della struttura
- Città della prenotazione
- Date esatte del soggiorno
- Importo totale
- Codice di prenotazione
- Nome del cliente
Questi elementi fanno sembrare il messaggio assolutamente legittimo.
Esempio tipico di messaggio:
"Buongiorno, siamo l’assistenza prenotazioni. Abbiamo riscontrato un problema con la sua prenotazione per il soggiorno dal [data] al [data]. Per evitare la cancellazione, è necessario confermare i dati di pagamento tramite il seguente link."
Oppure:
"La struttura richiede una verifica della carta per confermare la prenotazione. La preghiamo di completare la procedura entro 2 ore per evitare l’annullamento."
L'obiettivo è creare urgenza e pressione psicologica.
Perché la truffa è così credibile
A differenza delle classiche truffe, questa è particolarmente pericolosa perché i truffatori possiedono informazioni reali e precise.
Questo può accadere per diversi motivi:
1. Account della struttura compromesso
Una delle ipotesi più frequenti è che l’account dell’hotel su Booking venga compromesso. I criminali informatici riescono ad accedere al pannello della struttura e visualizzano:
- prenotazioni attive
- dati dei clienti
- dettagli soggiorno
In questo modo possono contattare direttamente gli ospiti.
Questo tipo di attacco è aumentato significativamente negli ultimi anni.
2. Violazione dei sistemi della struttura
Molte strutture utilizzano software esterni per gestire le prenotazioni. Se uno di questi sistemi viene compromesso, i dati possono essere sottratti e utilizzati per truffe mirate.
3. Email compromessa
Se un attaccante ottiene accesso alla casella email della struttura, può leggere le comunicazioni e ottenere i dati delle prenotazioni.
4. Accesso a sistemi intermedi
Alcune strutture utilizzano channel manager o sistemi di terze parti per sincronizzare le prenotazioni. Anche questi sistemi possono essere vulnerabili.
Perché i numeri cambiano continuamente
Uno degli aspetti più importanti da comprendere è che il numero segnalato non è l’unico utilizzato.
I truffatori:
- utilizzano numeri temporanei
- cambiano numero frequentemente
- usano numeri di diversi Paesi
- impersonano nomi aziendali differenti
Tra i prefissi più comuni segnalati:
- +90 (Turchia)
- +44 (Regno Unito)
- +34 (Spagna)
- +39 (Italia)
- +48 (Polonia)
- +31 (Paesi Bassi)
Questo significa che anche un numero italiano può essere usato per la truffa.
Tecniche psicologiche utilizzate
I truffatori utilizzano diverse tecniche psicologiche per convincere la vittima:
Urgenza
Messaggi come:
- "entro 1 ora"
- "entro oggi"
- "prenotazione verrà cancellata"
Questo spinge la vittima a reagire senza riflettere.
Autorità
Si presentano come:
- Hotel
- Booking
- Assistenza tecnica
- Dipartimento pagamenti
Questo aumenta la fiducia.
Credibilità tramite dati reali
Il fatto che conoscano:
- date
- importo
- struttura
fa abbassare le difese della vittima.
Cosa succede se si clicca sul link
Se la vittima clicca sul link, viene indirizzata a:
- sito falso simile a Booking
- pagina di pagamento falsa
- form per inserire carta di credito
Una volta inseriti i dati:
- i truffatori possono svuotare la carta
- effettuare pagamenti non autorizzati
- rivendere i dati online
In alcuni casi, il sito chiede anche:
- codice OTP
- verifica banca
- conferma sicurezza
Questo permette ai criminali di completare operazioni fraudolente.
Booking usa WhatsApp?
No. Booking non richiede pagamenti tramite WhatsApp.
Le comunicazioni ufficiali avvengono tramite:
- App Booking
- Messaggistica interna Booking
- Email ufficiali
Qualsiasi richiesta di pagamento via WhatsApp è altamente sospetta.
Cosa fare se ricevi questo messaggio
Se ricevi un messaggio simile:
- Non cliccare su link
- Non fornire dati personali
- Non fornire carta di credito
- Contatta l'hotel tramite Booking
- Segnala il numero
- Blocca il contatto
Cosa fare se hai già inserito i dati
Se hai già fornito dati:
- Blocca subito la carta
- Contatta la banca
- Controlla movimenti sospetti
- Cambia password email
- Attiva autenticazione a due fattori
Numero segnalato
Uno dei numeri utilizzati nella truffa:
+90 543 584 46 63
Nome visualizzato: Kızılay Teknoloji
Tuttavia, come già evidenziato, la truffa può arrivare da qualsiasi numero.
Perché questa truffa sta aumentando
I viaggi online sono aumentati e i criminali sfruttano:
- grandi volumi di prenotazioni
- comunicazioni digitali
- fiducia nelle piattaforme
Questo rende Booking un obiettivo frequente.
Consigli per evitare la truffa
- Verifica sempre dentro Booking
- Non pagare fuori piattaforma
- Diffida da WhatsApp
- Controlla il numero
- Non farti mettere fretta
Conclusione
Questa nuova truffa Booking è particolarmente pericolosa perché utilizza informazioni reali della prenotazione, rendendo il messaggio estremamente credibile.
Il numero +90 543 584 46 63 è solo uno dei tanti utilizzati, e la truffa può arrivare da qualsiasi numero e con qualsiasi nome.
La regola più importante resta sempre la stessa:
non effettuare mai pagamenti fuori dalla piattaforma Booking e verificare sempre direttamente tramite l’app o il sito ufficiale.
Diffondere queste informazioni può aiutare a prevenire nuove vittime e limitare la diffusione di questa truffa sempre più diffusa.
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