La stretta sull’uso del termine “artigianale” tra tutela, dubbi e impatti reali





Dal 7 aprile 2026 il termine “artigianale” non potrà più essere utilizzato liberamente. La nuova disposizione introdotta dalla Legge annuale per le PMI segna un passaggio importante nel sistema produttivo italiano: da questa data, l’uso delle denominazioni “artigianato” e “artigianale” sarà riservato esclusivamente alle imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Chi utilizzerà impropriamente questi termini potrà essere sanzionato con multe molto pesanti, fino all’1% del fatturato annuo, con una soglia minima di 25.000 euro per ogni violazione.

Si tratta di una norma attesa da anni dalle associazioni di categoria, come CNA e Confartigianato, che da tempo denunciavano l’uso improprio della parola “artigianale” come leva di marketing, spesso scollegata da un’effettiva produzione manuale o da un’organizzazione tipica dell’impresa artigiana.

Ma cosa cambia davvero? E quali saranno le conseguenze per imprese e consumatori?





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Perché nasce la stretta sul termine “artigianale”

Negli ultimi anni il termine “artigianale” è diventato uno dei più utilizzati nel marketing. Dal gelato alla pizza, dai mobili ai cosmetici, fino alla moda e al design, la parola “artigianale” è stata spesso utilizzata per comunicare qualità, tradizione e autenticità.

Il problema è che, fino ad oggi, non esisteva una regolamentazione chiara e uniforme sull’utilizzo di questa definizione. Questo ha creato una situazione ambigua, in cui anche aziende con produzioni industriali o semi-industriali potevano utilizzare la parola “artigianale” senza particolari limitazioni.

La nuova norma punta proprio a colmare questa lacuna. Con la Legge annuale per le PMI viene introdotta una disciplina più stringente: il riferimento all’artigianato potrà essere utilizzato solo da imprese effettivamente riconosciute come artigiane e iscritte all’albo ufficiale.

L’obiettivo è duplice:

tutelare i consumatori da comunicazioni ingannevoli

garantire concorrenza leale tra imprese

Per anni, infatti, molte imprese artigiane hanno denunciato una concorrenza sleale da parte di operatori che utilizzavano il termine “artigianale” senza avere le caratteristiche richieste.

Cosa prevede concretamente la nuova normativa

La nuova disciplina stabilisce che il riferimento all’artigianato non potrà essere utilizzato in diversi ambiti dell’attività d’impresa:

denominazione aziendale

insegna

marchio

pubblicità

comunicazione commerciale

promozione di prodotti e servizi

Il divieto si applica quando:

l’impresa non è iscritta all’Albo delle imprese artigiane

l’impresa non realizza direttamente i prodotti o servizi definiti artigianali

Questo significa, ad esempio, che:

un bar non iscritto all’albo non potrà più vendere “gelato artigianale”

un negozio non artigiano non potrà promuovere “mobili artigianali”

un brand di abbigliamento non artigiano non potrà pubblicizzare “produzione sartoriale artigianale”

Le sanzioni sono particolarmente rilevanti: fino all’1% del fatturato annuo, con un minimo di 25.000 euro per ogni violazione.

Una misura che punta a scoraggiare l’uso improprio del termine e a rendere la norma realmente efficace.

I settori più coinvolti

La nuova regolamentazione avrà impatti significativi su diversi settori economici:

Agroalimentare

Uno dei comparti più interessati è quello alimentare. Gelaterie, panifici, pasticcerie, pizzerie e ristoranti utilizzano frequentemente il termine “artigianale”.

Con la nuova normativa:

il “gelato artigianale” dovrà provenire da imprese artigiane riconosciute

la “pizza artigianale” non potrà essere solo una definizione commerciale

prodotti come pane, dolci e pasta fresca dovranno rispettare il requisito formale

Moda e tessile

Il settore della moda utilizza spesso il concetto di artigianalità per valorizzare:

abiti sartoriali

accessori handmade

lavorazioni tradizionali

Con la nuova normativa, le aziende non artigiane non potranno più utilizzare questi riferimenti senza titolo.

Arredamento e design

Il comparto del design e dell’arredamento è un altro settore fortemente coinvolto:

mobili artigianali

lavorazioni su misura

oggetti handmade

Anche in questo caso, la definizione sarà riservata alle imprese artigiane certificate.

Artigianato artistico

Il provvedimento interessa anche:

ceramica

lavorazioni artistiche

oggetti decorativi

produzione tradizionale

Un settore particolarmente importante per il Made in Italy.

Cosa cambia per i consumatori

Dal punto di vista dei consumatori, la norma introduce un elemento importante: maggiore trasparenza.

Dal 7 aprile, quando un prodotto sarà definito “artigianale”, il consumatore potrà avere una garanzia legale che dietro quel termine esiste un’impresa artigiana riconosciuta.

Questo non significa automaticamente maggiore qualità, ma rappresenta comunque un passo verso una maggiore chiarezza informativa.

In pratica:

meno marketing ambiguo

maggiore trasparenza

maggiore tutela del consumatore

Secondo le associazioni di categoria, questo contribuirà a rafforzare la fiducia nei prodotti artigiani.

I limiti della norma: cosa NON cambia

Nonostante l’importanza della misura, la nuova normativa presenta anche alcuni limiti.

Il principale riguarda la definizione stessa di “artigianale”. La legge infatti non stabilisce criteri tecnici di produzione, ma si limita a regolamentare l’uso della denominazione.

Questo significa che:

un’impresa artigiana può comunque utilizzare semilavorati industriali

non esiste una definizione tecnica di lavorazione artigianale

non vengono stabiliti standard qualitativi minimi

In altre parole, la norma riguarda la qualificazione giuridica dell’impresa, non il metodo di produzione.

Questo aspetto è stato sottolineato anche da diversi osservatori, che evidenziano come la parola “artigianale” continuerà a essere interpretata in modi diversi.

L’importanza dell’artigianato in Italia

L’artigianato rappresenta uno dei pilastri dell’economia italiana.

Secondo i dati più recenti:

oltre 1,23 milioni di imprese artigiane attive

milioni di addetti coinvolti

forte presenza nel Made in Italy

Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, il settore ha mostrato una buona resilienza, con un saldo positivo tra aperture e chiusure nel 2025.

L’artigianato resta centrale in settori chiave:

agroalimentare

moda

arredamento

manifattura artistica

Proprio per questo la tutela dell’identità artigiana è considerata strategica.

Le prossime tappe: riforma entro il 2027

La nuova legge non si limita alla regolamentazione della denominazione.

La Legge annuale per le PMI prevede anche una delega al Governo per riformare complessivamente la normativa sull’artigianato entro il 2027.

Tra i punti previsti:

aggiornamento dei limiti dimensionali delle imprese

riconoscimento di nuovi mestieri

semplificazione burocratica

maggiore uniformità tra regioni

Questo potrebbe portare a una revisione più ampia del concetto stesso di artigianato.

Una svolta culturale oltre che normativa

Al di là degli aspetti tecnici, la nuova norma rappresenta anche una svolta culturale.

Negli ultimi anni il concetto di artigianato è stato sempre più utilizzato come leva di marketing. Il rischio era quello di svuotare il termine del suo significato originale.

La nuova disciplina punta a ristabilire un principio semplice:

l’artigianato non è solo uno slogan, ma una qualificazione professionale.

Questo potrebbe contribuire a valorizzare:

competenze manuali

tradizione

professionalità

qualità produttiva

Elementi centrali del Made in Italy.

Conclusioni

La stretta sull’uso del termine “artigianale” rappresenta una delle novità più rilevanti introdotte dalla Legge annuale per le PMI.

La norma punta a:

tutelare i consumatori

garantire concorrenza leale

valorizzare l’artigianato autentico

Restano tuttavia alcune criticità, legate soprattutto all’assenza di una definizione tecnica di lavorazione artigianale.

Nonostante questo, il provvedimento segna comunque un passo importante verso maggiore trasparenza nel mercato.

Dal 7 aprile 2026, dunque, la parola “artigianale” non sarà più solo una scelta comunicativa, ma una qualificazione giuridica precisa.

E questo, per molti, rappresenta già una piccola rivoluzione.

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