Carlo Acutis, la reliquia arriva a Torino: date, programma e chi è il primo santo millennial









Torino si prepara ad accogliere uno degli eventi religiosi più attesi della primavera 2026. Dal 17 al 19 aprile 2026, la Basilica di Maria Ausiliatrice a Valdocco ospiterà una reliquia di San Carlo Acutis, giovane santo millennial morto a soli 15 anni e diventato negli ultimi anni una delle figure religiose più amate, soprattutto dai giovani.

L’annuncio è stato dato al termine delle celebrazioni pasquali, generando immediatamente grande interesse tra fedeli, gruppi giovanili e pellegrini provenienti non solo dal Piemonte, ma anche da altre regioni italiane. La reliquia arriverà direttamente da Assisi, luogo dove il corpo di Carlo Acutis è custodito e meta di pellegrinaggi sempre più frequenti negli ultimi anni.

L’iniziativa non sarà solo un momento di venerazione, ma un vero e proprio percorso spirituale articolato in più giornate, con celebrazioni, momenti di preghiera, incontri dedicati ai giovani e una mostra sui miracoli eucaristici ideata proprio da Carlo Acutis.

Reliquia di Carlo Acutis a Torino: date e programma

L’evento si svolgerà dal 17 al 19 aprile 2026, con un calendario ricco di appuntamenti religiosi e momenti di riflessione.

Venerdì 17 aprile 2026: l’arrivo della reliquia

Il primo momento ufficiale sarà venerdì 17 aprile alle ore 19, quando la reliquia verrà accolta solennemente nella Basilica di Maria Ausiliatrice.

Questa celebrazione inaugurale segnerà l’inizio dei tre giorni dedicati alla figura del giovane santo, che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per migliaia di giovani cattolici in tutto il mondo.

Dal momento dell’arrivo, i fedeli potranno accedere alla basilica per momenti di preghiera personale e venerazione, con celebrazioni liturgiche distribuite nell’arco delle giornate.

Sabato 18 aprile: la giornata dedicata ai giovani

Il cuore dell’evento sarà sabato 18 aprile, giornata che vedrà un programma particolarmente intenso.

Sono previste:

Sante Messe durante tutta la giornata

Momenti di adorazione eucaristica

Spazi di preghiera personale

Incontri spirituali dedicati ai giovani

L’appuntamento più atteso sarà la Veglia di preghiera delle ore 21.00, dedicata in particolare ai giovani.

La scelta di dedicare un momento specifico ai ragazzi non è casuale. Carlo Acutis è infatti considerato il santo dei giovani digitali, un ragazzo contemporaneo che ha vissuto la fede in modo moderno, utilizzando internet e la tecnologia per diffondere il messaggio cristiano.

Domenica 19 aprile: l’ultimo giorno

L’evento si concluderà domenica 19 aprile 2026, con celebrazioni durante tutta la giornata e il saluto finale alla reliquia in serata.

Si prevede un’affluenza significativa, con gruppi parrocchiali, famiglie e giovani provenienti da tutta la regione.

La mostra sui miracoli eucaristici: dal 11 aprile

L’iniziativa, però, inizierà già dall’11 aprile 2026, con l’apertura della mostra sui miracoli eucaristici ideata proprio da Carlo Acutis.

Questa esposizione, già ospitata in numerosi Paesi del mondo, presenta:

Miracoli eucaristici riconosciuti dalla Chiesa

Testimonianze storiche

Documentazione scientifica

Approfondimenti spirituali

La mostra ideata da Carlo Acutis è oggi diffusa in tutti i continenti e ha già toccato migliaia di parrocchie e università, diventando uno degli strumenti più importanti per diffondere la conoscenza dell’Eucaristia tra i giovani.

Perché l’arrivo della reliquia è un evento importante

L’arrivo della reliquia di Carlo Acutis rappresenta un evento significativo per diversi motivi:

1. Carlo Acutis è uno dei santi più amati dai giovani

La sua storia è vicina alla vita quotidiana dei ragazzi: scuola, amici, videogiochi, tecnologia.

2. È il primo santo millennial

Carlo Acutis è il primo santo della generazione digitale, nato nel 1991 e cresciuto nel mondo di internet.

3. Il suo messaggio è attuale

Parlava di fede, ma anche di tecnologia, social e vita quotidiana.

4. È patrono di internet

Il suo talento informatico è stato utilizzato per diffondere il Vangelo.

Chi è Carlo Acutis

Dopo aver visto la notizia della reliquia, è importante capire chi era Carlo Acutis e perché la sua figura è diventata così importante.

Le origini

Carlo Acutis nacque il 3 maggio 1991 a Londra, dove i genitori si trovavano per lavoro, ma crebbe a Milano, città in cui trascorse gran parte della sua vita.

Fin da piccolo dimostrò una forte sensibilità religiosa e una passione per la tecnologia.

Era un ragazzo normale:

amava i videogiochi

giocava a calcio

suonava il sassofono

usciva con gli amici

Ma accanto alla normalità, aveva una fede molto profonda.

La passione per la tecnologia

Carlo Acutis sviluppò molto presto un talento per l’informatica:

imparò a programmare da autodidatta

creò siti web

aiutò parrocchie e scuole con progetti digitali

Utilizzava internet come strumento per diffondere il Vangelo, motivo per cui è stato soprannominato “patrono di internet” e “God’s influencer”.

Uno dei suoi progetti più importanti fu il sito sui miracoli eucaristici, che oggi è diventato una mostra internazionale.

La fede di Carlo Acutis

Carlo Acutis aveva una spiritualità molto semplice ma intensa.

Tra le sue abitudini:

Messa quotidiana

Rosario

Confessione frequente

Aiuto ai poveri

Amava dire:

"L’Eucaristia è la mia autostrada per il cielo"

Una frase diventata famosa e spesso citata.

L’attenzione verso gli altri

Carlo Acutis aiutava concretamente chi era in difficoltà:

dava la paghetta ai poveri

aiutava i compagni in difficoltà

difendeva chi veniva bullizzato

Era un ragazzo normale, ma con una sensibilità fuori dal comune.

La malattia e la morte

Nel 2006, a soli 15 anni, Carlo Acutis si ammalò improvvisamente di leucemia fulminante.

Morì il 12 ottobre 2006, offrendo la sua sofferenza "per il Papa e per la Chiesa".

La sua morte colpì profondamente la comunità e la sua fama di santità iniziò a diffondersi rapidamente.

Beatificazione e canonizzazione

Il cammino verso la santità è stato rapido.

Beatificazione

Carlo Acutis è stato beatificato:

10 ottobre 2020

Basilica di San Francesco ad Assisi

Canonizzazione

Nel 2025 Carlo Acutis è stato canonizzato, diventando ufficialmente santo e primo santo millennial della storia.

La canonizzazione è avvenuta dopo il riconoscimento di due miracoli attribuiti alla sua intercessione.

I miracoli attribuiti a Carlo Acutis

Tra i miracoli riconosciuti:

Primo miracolo

La guarigione di un bambino brasiliano affetto da una rara malattia.

Secondo miracolo

La guarigione di una giovane dopo un grave trauma cranico.

Questi eventi hanno portato alla canonizzazione.

Perché Carlo Acutis è così popolare

Ci sono diversi motivi:

1. Era un ragazzo normale

Non era un religioso o sacerdote.

2. Era vicino ai giovani

Videogiochi, internet, scuola.

3. Usava la tecnologia per il bene

Un messaggio molto attuale.

4. È il primo santo digitale

Una figura nuova nella storia della Chiesa.

Carlo Acutis e i giovani

Molti giovani si riconoscono in lui perché:

viveva nel mondo digitale

aveva passioni comuni

affrontava problemi normali

La sua storia dimostra che la santità può nascere nella vita quotidiana.

Il corpo di Carlo Acutis ad Assisi

Oggi Carlo Acutis è sepolto ad Assisi, dove il suo corpo è esposto in una teca.

Ogni anno migliaia di pellegrini visitano il santuario.

Le reliquie, come quella che arriverà a Torino, vengono esposte in varie città del mondo.

Torino e Carlo Acutis: perché questo evento è importante

L’arrivo della reliquia a Torino rappresenta:

Un momento spirituale

Un evento per i giovani

Un’opportunità di riflessione

La Basilica di Maria Ausiliatrice, cuore della spiritualità salesiana, è un luogo particolarmente significativo per un evento dedicato ai giovani.

Un evento destinato a richiamare migliaia di fedeli

Considerando la popolarità di Carlo Acutis, si prevede una forte partecipazione.

Eventi simili hanno attirato:

giovani

famiglie

gruppi parrocchiali

pellegrini

Conclusione

L’arrivo della reliquia di Carlo Acutis a Torino dal 17 al 19 aprile 2026 rappresenta molto più di un semplice evento religioso.

È un appuntamento che unisce:

fede

giovani

tecnologia

spiritualità

Carlo Acutis continua a parlare al mondo contemporaneo, dimostrando che anche nell’era digitale è possibile vivere una fede autentica e profonda.

La sua storia, breve ma intensa, continua a ispirare milioni di persone e l’evento di Torino sarà un’occasione importante per conoscerlo più da vicino e riflettere sul suo messaggio.