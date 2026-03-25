Tra energia e presenza: 5 webinar gratuiti per Interior Designer tra Feng Shui e Mindfulness
Progettare uno spazio non significa solo scegliere arredi, colori e materiali. Significa creare ambienti capaci di generare benessere, favorire relazioni, migliorare la qualità della vita di chi li abita. È proprio da questa visione più profonda del progetto che nasce il ciclo di webinar gratuiti organizzato da APeD – Associazione Progettisti e Designer, dedicato a Interior Designer e aspiranti tali.
Cinque incontri online, gratuiti e accessibili a tutti, che esplorano un approccio progettuale innovativo: l’incontro tra la chiarezza mentale della Mindfulness e la lettura energetica degli spazi attraverso il Feng Shui.
Un percorso pensato per chi desidera progettare ambienti non solo belli, ma anche armoniosi, funzionali e capaci di generare benessere autentico.
Un nuovo modo di progettare gli spazi
Nel mondo dell’interior design, la tecnica è fondamentale, ma non sempre sufficiente. Sempre più professionisti stanno scoprendo l’importanza dell’ascolto, della percezione e della relazione tra spazio e persona.
Durante questi cinque incontri, i partecipanti scopriranno come:
- La Mindfulness migliori la qualità dell’ascolto progettuale
- Il Feng Shui aiuti a leggere gli ambienti in modo più profondo
- La progettazione diventi uno strumento di benessere reale
- L’Interior Designer sviluppi una maggiore sensibilità progettuale
Un percorso che integra competenze tecniche e consapevolezza, offrendo strumenti concreti applicabili fin da subito.
Il calendario degli incontri
Gli appuntamenti si terranno online, il mercoledì, nelle seguenti date:
Mercoledì 25 marzo
Mercoledì 8 aprile
Mercoledì 22 aprile
Mercoledì 6 maggio
Mercoledì 20 maggio
Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti sia a professionisti sia a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’interior design.
Il programma dei 5 webinar
Lezione 1 – Introduzione: progettare con armonia
Il primo incontro introduce i principi base del Feng Shui — Qi, Yin-Yang e Cinque Elementi — e il ruolo della Mindfulness come atteggiamento progettuale consapevole. Un punto di partenza per comprendere come energia e presenza possano influenzare la progettazione degli spazi.
Lezione 2 – Flussi e funzionalità
La seconda lezione approfondisce l'importanza dei percorsi e della disposizione degli arredi secondo il Feng Shui, integrando l’attenzione al corpo in movimento nello spazio, tipica della Mindfulness. I partecipanti saranno guidati in un’attività pratica per ripensare la disposizione di una stanza considerando funzionalità e fluidità percettiva.
Lezione 3 – Colori e materiali con consapevolezza
Colori e materiali diventano strumenti progettuali profondi. Il Feng Shui ne esplora i significati energetici, mentre la Mindfulness invita alla percezione sensoriale attraverso l’osservazione e il contatto diretto. I partecipanti realizzeranno una palette cromatica e materica orientata all’equilibrio e al benessere.
Lezione 4 – Luce e natura
Il quarto incontro si concentra sul ruolo della luce naturale e degli elementi naturali nella progettazione. Attraverso l’osservazione consapevole, i partecipanti impareranno a riconoscere l’impatto della luce sul benessere, con un accenno alle P.A.S. (persone altamente sensibili).
Lezione 5 – Sintesi progettuale: dal concept al benessere
L’ultimo incontro unisce tutti gli elementi del percorso. Il Feng Shui guida l’armonizzazione del progetto, mentre la Mindfulness aiuta a portare intenzionalità e chiarezza nel concept, trasformando l’idea progettuale in uno spazio realmente orientato al benessere.
A chi sono rivolti i webinar
Questo ciclo è pensato per:
- Interior Designer professionisti
- Architetti e progettisti
- Home stager
- Studenti di interior design
- Appassionati di progettazione e benessere abitativo
Non è richiesta esperienza specifica in Feng Shui o Mindfulness: il percorso è accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta a questi strumenti.
LE RELATICIVirginie Simonet è interior designer e socia APeD, con diploma conseguito presso il corso di Interior Design dell’Accademia Telematica Europea. Francese di nascita, ha lavorato 14 anni in banca prima di dedicarsi alla sua passione per il design, integrando nelle sue consulenze le conoscenze del Feng Shui classico cinese. La sua filosofia progettuale si basa sull’idea che la casa è un riflesso dell’anima, accompagnando le persone in un vero “viaggio verso casa”.
Sito web: www.viverelostile.com
Maria Francesca Basile è psicologa bio-psico-sociale con studio a Cagliari, specializzata in benessere dell’età adulta, mindfulness, autostima, crescita personale e psicologia ambientale. Nel libro porta la sua esperienza sulla relazione tra persona e spazio, mostrando come una casa consapevolmente organizzata possa sostenere il benessere psicologico.
Sito web: www.lapsicologascrittrice.com
Un'opportunità per crescere professionalmente
Partecipare a questo ciclo di incontri significa acquisire nuove competenze, ampliare la propria visione progettuale e differenziarsi in un mercato sempre più attento al benessere abitativo.
Un'occasione per scoprire come il design possa diventare uno strumento di equilibrio, consapevolezza e qualità della vita.
Organizzato da
APeD – Associazione Progettisti e Designer
www.apeditalia.it
Gli incontri sono gratuiti - gli associati APeD possono richiedere le registrazioni
Per informazioni, partecipazione e richiesta registrazioni: apeditalia@gmail.com
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