Tra energia e presenza: 5 webinar gratuiti per Interior Designer tra Feng Shui e Mindfulness

A cura di APeD – Associazione Progettisti e Designer

Progettare uno spazio non significa solo scegliere arredi, colori e materiali. Significa creare ambienti capaci di generare benessere, favorire relazioni, migliorare la qualità della vita di chi li abita. È proprio da questa visione più profonda del progetto che nasce il ciclo di webinar gratuiti organizzato da, dedicato a Interior Designer e aspiranti tali.

Cinque incontri online, gratuiti e accessibili a tutti, che esplorano un approccio progettuale innovativo: l’incontro tra la chiarezza mentale della Mindfulness e la lettura energetica degli spazi attraverso il Feng Shui.

Un percorso pensato per chi desidera progettare ambienti non solo belli, ma anche armoniosi, funzionali e capaci di generare benessere autentico.

Un nuovo modo di progettare gli spazi

Nel mondo dell’interior design, la tecnica è fondamentale, ma non sempre sufficiente. Sempre più professionisti stanno scoprendo l’importanza dell’ascolto, della percezione e della relazione tra spazio e persona.

Durante questi cinque incontri, i partecipanti scopriranno come:

La Mindfulness migliori la qualità dell’ascolto progettuale

migliori la qualità dell’ascolto progettuale Il Feng Shui aiuti a leggere gli ambienti in modo più profondo

aiuti a leggere gli ambienti in modo più profondo La progettazione diventi uno strumento di benessere reale

L’Interior Designer sviluppi una maggiore sensibilità progettuale

Un percorso che integra competenze tecniche e consapevolezza, offrendo strumenti concreti applicabili fin da subito.

Il calendario degli incontri

Gli appuntamenti si terranno online, il mercoledì, nelle seguenti date:

Mercoledì 25 marzo

Mercoledì 8 aprile

Mercoledì 22 aprile

Mercoledì 6 maggio

Mercoledì 20 maggio

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti sia a professionisti sia a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’interior design.

Il programma dei 5 webinar

Lezione 1 – Introduzione: progettare con armonia

Il primo incontro introduce i principi base del Feng Shui — Qi, Yin-Yang e Cinque Elementi — e il ruolo della Mindfulness come atteggiamento progettuale consapevole. Un punto di partenza per comprendere come energia e presenza possano influenzare la progettazione degli spazi.

Lezione 2 – Flussi e funzionalità

La seconda lezione approfondisce l'importanza dei percorsi e della disposizione degli arredi secondo il Feng Shui, integrando l’attenzione al corpo in movimento nello spazio, tipica della Mindfulness. I partecipanti saranno guidati in un’attività pratica per ripensare la disposizione di una stanza considerando funzionalità e fluidità percettiva.

Lezione 3 – Colori e materiali con consapevolezza

Colori e materiali diventano strumenti progettuali profondi. Il Feng Shui ne esplora i significati energetici, mentre la Mindfulness invita alla percezione sensoriale attraverso l’osservazione e il contatto diretto. I partecipanti realizzeranno una palette cromatica e materica orientata all’equilibrio e al benessere.

Lezione 4 – Luce e natura

Il quarto incontro si concentra sul ruolo della luce naturale e degli elementi naturali nella progettazione. Attraverso l’osservazione consapevole, i partecipanti impareranno a riconoscere l’impatto della luce sul benessere, con un accenno alle P.A.S. (persone altamente sensibili).

Lezione 5 – Sintesi progettuale: dal concept al benessere

L’ultimo incontro unisce tutti gli elementi del percorso. Il Feng Shui guida l’armonizzazione del progetto, mentre la Mindfulness aiuta a portare intenzionalità e chiarezza nel concept, trasformando l’idea progettuale in uno spazio realmente orientato al benessere.

A chi sono rivolti i webinar

Questo ciclo è pensato per:

Interior Designer professionisti

Architetti e progettisti

Home stager

Studenti di interior design

Appassionati di progettazione e benessere abitativo

Non è richiesta esperienza specifica in Feng Shui o Mindfulness: il percorso è accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta a questi strumenti.





LE RELATICI

Un'opportunità per crescere professionalmente

è interior designer e socia APeD, con diploma conseguito presso il corso di Interior Design dell’Accademia Telematica Europea. Francese di nascita, ha lavorato 14 anni in banca prima di dedicarsi alla sua passione per il design, integrando nelle sue consulenze le conoscenze del Feng Shui classico cinese. La sua filosofia progettuale si basa sull’idea che la casa è un riflesso dell’anima, accompagnando le persone in un vero “viaggio verso casa”.Sito web: www.viverelostile.com è psicologa bio-psico-sociale con studio a Cagliari, specializzata in benessere dell’età adulta, mindfulness, autostima, crescita personale e psicologia ambientale. Nel libro porta la sua esperienza sulla relazione tra persona e spazio, mostrando come una casa consapevolmente organizzata possa sostenere il benessere psicologico.Sito web: www.lapsicologascrittrice.com

Partecipare a questo ciclo di incontri significa acquisire nuove competenze, ampliare la propria visione progettuale e differenziarsi in un mercato sempre più attento al benessere abitativo.

Un'occasione per scoprire come il design possa diventare uno strumento di equilibrio, consapevolezza e qualità della vita.

Organizzato da

APeD – Associazione Progettisti e Designer

www.apeditalia.it

Gli incontri sono gratuiti - gli associati APeD possono richiedere le registrazioni

Per informazioni, partecipazione e richiesta registrazioni: apeditalia@gmail.com







