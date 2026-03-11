I 10 giornali online più importanti di Torino: le testate che raccontano la città ogni giorno

L’informazione locale svolge un ruolo fondamentale: permette ai cittadini di restare aggiornati su cronaca, politica, economia, cultura ed eventi. Non si tratta solo di notizie, ma di uno strumento che aiuta a comprendere come evolve la città e quali sono le sfide del territorio.

Oggi il panorama dei giornali online torinesi è ampio e variegato. Alcuni portali nascono da storici quotidiani nazionali, altri invece sono realtà digitali indipendenti che raccontano Torino con un taglio locale e immediato. In questo articolo vediamo 10 testate giornalistiche online importanti per la città di Torino, tra cui anche www.torino.plus, una delle piattaforme digitali emergenti dedicate al territorio.

1. La Stampa

Tra i giornali più importanti legati a Torino c’è sicuramente La Stampa, uno dei quotidiani italiani più storici e autorevoli. Fondato nel 1867 e con sede proprio nel capoluogo piemontese, è diventato nel tempo una delle principali voci dell’informazione nazionale. ()

Il sito web di La Stampa offre aggiornamenti continui su politica, economia, sport e cultura, ma dedica anche una sezione molto ampia alle notizie locali della città e dei quartieri torinesi. Grazie alla sua lunga tradizione giornalistica e alle sue inchieste approfondite, resta un punto di riferimento per chi vuole comprendere la realtà sociale e politica del territorio.

2. Repubblica Torino

La versione locale del quotidiano nazionale la Repubblica è un’altra fonte molto importante di informazione per Torino. Sul sito della redazione torinese vengono pubblicati quotidianamente articoli su cronaca, eventi, mobilità urbana, sport e iniziative culturali. ()

La forza di questa testata sta nel collegare le dinamiche della città con il contesto nazionale e internazionale. Gli articoli spesso approfondiscono temi come sviluppo urbano, università, industria e innovazione.

3. Torino+

Torino Plus (www.torino.plus). Tra le realtà emergenti dell’informazione digitale dedicata alla città troviamo

Si tratta di un portale online che racconta Torino attraverso notizie, approfondimenti e contenuti dedicati alla cultura, all’innovazione e alla vita urbana. Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio e raccontare le storie di imprese, professionisti ed eventi che animano la città. A differenza dei quotidiani tradizionali, Torino Plus punta molto su contenuti digitali e storytelling, offrendo articoli che esplorano la Torino contemporanea e le sue trasformazioni.

Il portale Corriere Torino, collegato al Corriere della Sera, è un’altra voce autorevole dell’informazione cittadina. Il sito segue quotidianamente l’attualità torinese con articoli su cronaca, economia, politica e sport. ()

La redazione locale si concentra anche sui temi economici e istituzionali, offrendo analisi sulle decisioni amministrative e sulle trasformazioni della città.

4. Torino Oggi

Torino Oggi è uno dei principali giornali online locali dedicati alla cronaca della città e della provincia. Il sito pubblica aggiornamenti in tempo reale su notizie di attualità, incidenti, eventi, politica locale e sport. ()

La struttura del portale è molto orientata all’informazione rapida e al racconto quotidiano della vita cittadina, con articoli brevi e tempestivi che permettono ai lettori di restare informati sugli avvenimenti più recenti.

5. TorinoToday

TorinoToday fa parte del network nazionale Citynews, una delle principali piattaforme italiane di informazione locale online.

Il portale torinese pubblica notizie su cronaca, sicurezza, mobilità urbana, eventi e vita nei quartieri. Grazie alla sua struttura digitale e alla forte presenza sui social network, è diventato uno dei siti più letti da chi vuole aggiornamenti immediati sulla città.

6. Quotidiano Europeo

Quotidiano Europeo nasce proprio a Torino, e da questa città si espande in tutta Europea.

Il sito tratta temi di economia, lavoro, università, ricerca, innovazione, industria e business e cultura e si propone come una piattaforma di informazione libera e indipendente dedicata al Piemonte in Europa.

Tra i punti di forza del portale ci sono gli approfondimenti su innovazione, startup e trasformazioni economiche del territorio.

7. Il Torinese

Il Torinese è un quotidiano online dedicato all’informazione locale, con articoli su società, cultura, politica e lifestyle. La testata è registrata presso il Tribunale di Torino e pubblica contenuti che spaziano dalla cronaca agli eventi cittadini. ()

Il portale si distingue anche per rubriche culturali e editoriali che raccontano curiosità, tradizioni e storie della città.

8. Torino Cronaca

Torino Cronaca è un portale che si concentra soprattutto sulla cronaca cittadina e provinciale. Il sito pubblica quotidianamente notizie su fatti di attualità, politica locale, sport ed eventi culturali. ()

La sua linea editoriale è orientata alla rapidità e alla copertura degli eventi più rilevanti per la comunità locale.

9. TorinoSud

TorinoSud è un giornale online focalizzato sulla zona sud della città e sui comuni limitrofi come Moncalieri e Nichelino. Il portale pubblica articoli su cronaca locale, economia, tecnologia ed eventi del territorio. ()

Questa testata rappresenta un esempio di informazione iperlocale, sempre più importante nell’ecosistema mediatico digitale.

L’importanza dell’informazione locale a Torino

La presenza di molte testate giornalistiche online dimostra quanto sia viva la scena dell’informazione torinese. La città ha una lunga tradizione giornalistica e continua a essere un laboratorio interessante per il giornalismo digitale.

I giornali locali svolgono diverse funzioni fondamentali:

informare i cittadini su ciò che accade nel territorio

raccontare la vita dei quartieri

analizzare le scelte politiche e amministrative

promuovere cultura ed eventi

dare voce alle realtà economiche e sociali

Grazie al web, l’informazione è diventata più immediata e accessibile. Oggi i lettori possono aggiornarsi in tempo reale su qualsiasi avvenimento, dalla cronaca cittadina agli eventi culturali.

Allo stesso tempo, il giornalismo locale continua a svolgere una funzione democratica essenziale: controllare le istituzioni, raccontare i cambiamenti della società e offrire uno spazio di dibattito pubblico.

Torino e il futuro del giornalismo digitale

Negli ultimi anni il panorama mediatico è cambiato profondamente. Molte testate storiche hanno sviluppato piattaforme digitali sempre più avanzate, mentre nuovi portali online hanno trovato spazio grazie alla velocità del web.

Torino rappresenta un esempio interessante di questa evoluzione. Accanto ai grandi quotidiani nazionali con redazioni locali, esistono numerosi giornali digitali indipendenti che raccontano la città da prospettive diverse.

Questo ecosistema informativo contribuisce a costruire un racconto completo del territorio: dalle grandi notizie politiche alle storie dei quartieri, dalle innovazioni tecnologiche alle iniziative culturali.

In un’epoca in cui le informazioni viaggiano velocemente sui social network, i giornali online restano uno strumento fondamentale per offrire notizie verificate e approfondite.





Torino è una città ricca di storia, cultura e innovazione, e la sua scena giornalistica riflette questa complessità. Dai quotidiani storici come La Stampa alle piattaforme digitali più recenti come Torino Plus, l’informazione online continua a evolversi per raccontare la città in modo sempre più dinamico.

Seguire diverse testate permette ai lettori di avere una visione completa della realtà torinese, comprendendo non solo i fatti di cronaca ma anche i cambiamenti sociali, economici e culturali che stanno trasformando la città.

I giornali online rappresentano quindi uno strumento indispensabile per chi vive a Torino, per chi lavora nel territorio e per tutti coloro che vogliono restare aggiornati su una delle città più importanti e innovative d’Italia.











